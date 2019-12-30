XX век. 1919 год. Декабрь месяц. Из Самарово к Сургуту двинулся малочисленный красноармейский отряд Х.Г. Башмакова, в рядах которого находились и сургутяне – Л. Ернов, К. и Г. Захаровы, Г. Кондаков.

Белые, переоценив возможности «башмаковцев», спешно оставили город и ушли вверх по Оби. Красные заняли Сургут без единого выстрела.

Согласно историческим документам, престиж Советской власти на севере Тобольской губернии был так низок, а положение настолько сложным, что большевики не решались сразу воссоздать в Сургуте советские органы. При содействии политотделов воинских частей здесь, как и в других местах, стали создаваться чрезвычайные временные органы власти - военно-революционные комитеты (ревкомы). Сургутский уездный ревком был образован 21 декабря 1921 года.

Вот как описывает события тех лет житель деревни Юган Сургутского района Александр Силин, 1914 года рождения: «В детстве мне пришлось пережить потрясение. Это было в 1921 году, во время восстания. Когда пришла советская власть, то один их тех, кто поддержал ее, был мой дядя Федор Григорьевич Макушин. Он был купцом, ездил торговать на Пур, но советскую власть принял и участвовал в ее установлении. И когда дядя Федя приехал к нам с заданием собирать лошадей для формирования конного подразделения, отец отдал двух хороших коней для Красной армии.

За это восставшие его арестовали и приговорили к расстрелу. Арестовали и Валерьяна с Дмитрием (старшие братья Александра – Прим. автора), а мы, малолетки, оставались дома. За мать и братьев заступилась жена купца Тетюцкого. Она пришла к повстанцам и прямо им сказала: «Против кого воюете? Против баб и детей? Постыдитесь, отпустите сейчас же!» Восставшие не могли, конечно, возражать такому человеку, как Тетютчиха, и отпустили маму. Она с Дмитрием вернулась домой, а отца с Валерьяном увезли в Сургут и посадили в тюрьму. Оттуда отцу удалось сбежать, и он скрылся в тайге. Но ему передали ультиматум: если не выйдешь и не сдашься, то Валерьян будет расстрелян, срок – одна неделя. И отец вышел. Валерьяна отпустили, а мы горевали об отце.

И вот настало радостное весеннее утро, когда по вскрывшейся реке Юган пришел бронированный пароход под командой Неборака. Это был среднего роста крепыш в кожаной куртке, огромных красных галифе и блестящих сапогах, с маузером в деревянной кобуре. У него были большие серые глаза; казалось, что он мог ими просверлить человека насквозь. Достаточно было одной пулеметной очереди над крышами домов, чтобы восставшие разбежались. И отца освободили».

Братоубийственная машина гражданской войны весь 1919 год без устали перемалывала человеческие жизни, и к концу года стало ясно: белое движение обречено. Люди устали от ужасов военного времени, всё больше и больше разочаровывались в белых «спасителях». Успехи Красной Армии и активность организованных большевиками партизанских отрядов, появившихся в Сургутском Приобье, привели к отступлению белогвардейцев, в ходе которого в обском льду неподалеку от Сургута застрял караван пароходов и барж с колчаковцами, эвакуировавшимися из Березова в Сургут.

Использована переписка Александра Силина с Иваном Захаровым