Вокруг зелёной ёлки плясал и Крот, и Бегемот

Новогодний праздник – пожалуй, самый веселый из всех, которые отмечали сургутяне во все времена. Его с нетерпением ждали и тщательно готовились. Зима с ее долгими вечерами, морозами да вьюгами успевала наскучить, а тут предстояло сразу несколько дней веселья.

Особое нетерпение проявляла молодежь. Девушки вынимали из своих сундуков самые нарядные платья, блузки, юбки, полушалки, платки. Да и парни старались не ударить в грязь лицом и не отстать от своих подружек в нарядах. Надевали лучшие пиджаки, сюртуки. Предновогодние вечёрки получались наиболее яркими. Тут и веселые песни, и новые игры, разные безобидные шутки. Да и как не веселиться?! Ведь позади - почти половина суровой зимы, а день, хоть на «воробьиный скок», да прибывал. Впереди - весна нового года.

В давние времена непременным атрибутом Нового года было ряжение. Молодые люди собирались в одном из домов и одевались, кто во что горазд. Вывернутые шубы, шапки, малицы – всё шло в праздничный наряд. Облачались в охотников, рыбаков, стариков, цыганок… Приделывали себе усы, бороды, горбы. Лицо закрывали маской или салфеткой. И в таком виде с балалайками да гармошками ходили по домам, радовали людей и веселились сами. С плясками и песнями ходили по заснеженным улицам Сургута от избы к избе вплоть до наступления темноты.

Уже по заведенному обычаю в начале декабря молодежь Сургута объединялась, и общими усилиями начинали строить большую горку, катушку, как ее называли. Людно бывало здесь и в новогоднюю ночь, и в Рождество и в Крещение. Собиралась не только детвора, но и взрослое население. На чём только не катались! На санках, на гладкой доске, на куске фанеры, а кто на коровьей шкуре… Катались весело, задорно!

Согласно архивным данным, в древние времена новогодние елки сургутяне в своих домах почти не ставили, да и игрушек не было. Не сосну, а настоящую ель привозили в избу-читальню, увешивали ее бумажными цепочками, лентами, хлопушками, разными другими поделками и около нее веселились до самого утра.

Со временем новогодние обряды менялись, одни исчезали, другие обогащались новым содержанием. Давно нет ряженых. На смену пришли новогодние балы и маскарады с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Вспоминается, как мы, юные сургутские жители, ученики младших классов, вечерами засиживались в школьном актовом зале и вырезали из цветной бумаги полоски, а затем клейстером их склеивали. Получались длинные цепи – украшение для елки, привезенной из леса накануне учителем труда Василием Терентьевичем Федуловым. Лесная красавица стояла уже украшенная елочными игрушками, в основном, стеклянными, также были из папье-маше, картона. Разнообразие фигурок – огромное! Наверху красовалась рубиновая звезда - желательный атрибут времён социализма.

С потолка ниспадали «снежинки» - их мы делали тоже сами: через определенное расстояние нанизывали кусочки ваты и лепили к потолку. А смеху-то было! Ведь надо запулить эту нитку снизу вверх так, чтобы мокрая вата срослась с белёной штукатуркой! Не всегда это получалось с первого раза.

Вырезанными из бумаги снежинками украшали высокие запотевшие окна зала, а на зеркале мелом рисовали замысловатые узоры.

Дед Мороз из моего детства был одет в хлопчатобумажный или атласный халат кумачового цвета, отороченный по всем краям ватой, с ватными бородой, усами и бровями. А Снегурочка, как правило, в голубом наряде. Корона – из картона, обклеенная ватой и украшенная цветным стеклом (поврежденную елочную игрушку крошили на мелкие осколки и «садили» на клей).

Новогодние костюмы делались собственноручно. В этом таинственном ритуале участвовали все домочадцы. В основном шла марля и вата. В единственной аптеке Сургута этот медицинский материал раскупался на «ура»! Также использовали бумагу. В «Когизе» (так назывался книжный магазин) слетал добрый запас ватмана, привезенный во время навигации на баржах по Оби. Да еще в придачу с акварельными красками.

Маскарадники изображали высотку-ракету с надписью «Восток», звездочета, луну, космонавта…

Конечно же, ни одного карнавала не обходилось без Кота в сапогах и Цыганки. Здесь можно было фантазировать сколько угодно. Яловые или хромовые сапоги, бабушкины цветные юбки и шали – всё шло впрок.

Снежинки, зайчики, волки, поросята, Золушки, мушкетеры брались за руки и водили хоровод вокруг елки. А жюри в составе Деда Мороза, снегурочки, бабы Яги и Доброй феи определяли лучший маскарадный наряд.

Помнится, была я и Снегурочкой, и Вьюгой, и Снежной Королевой. Но из всего прочего запомнился «Голубь Мира». Пышное платье из нежно-голубой накрахмаленной марли. К нему пришитые белые разной величины бумажные голуби. На голове - корона – белый голубь из фанеры, прочно державшийся на марлевой многослойной повязке. За этот новогодний костюм я получила главный приз - книгу «Четвёртая высота» Елены Ильиной и большую коробку цветных карандашей.

Помню и свой карнавальный наряд Голубой феи в школьный выпускной год в десятом классе. Сама сшила платье из голубого сатина, к нему смастерила сумочку, в которой лежали написанные и свернутые в трубочки смешные пожелания моим одноклассникам. На протяжении новогоднего мероприятия мальчишки и девчонки подходили, вытаскивали записочки, читали вслух… Было очень весело! Да… Интересное было время!

Кстати

В новогодние вечера часто гадали. Увлекались этим в основном девушки и молодые женщины. Пытались заглянуть в завтрашний день. Брала «гадальщица» старый башмак и бросала его за ворота: куда носком ляжет, туда и замуж идти. Выдернет из поленницы полено: гладкое – бедный жених, но покладистый и лицом пригож; суковатое да неровное – богатый, но задиристый и сварливый. Но гадание сургутянками никогда всерьез не воспринималось, пустое времяпровождение. Наутро о нем обычно забывали.