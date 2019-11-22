​На 98 году жизни скончалась «фронтовая подруга» Анна Букреева

Анна Семеновна Букреева – участница Великой Отечественной войны, активная общественница, член клуба «Фронтовые подруги» родилась 6 сентября 1922 года в селе Котово Волгоградской области.

До войны окончила 9 классов и первый курс сельскохозяйственного техникума. Ей не было и 20 лет, когда в мае 1942 –го записалась добровольцем в ряды Красной Армии.

После окончания школы младших командиров связи продолжила служить на Черноморском флоте. Красивая, стройная Аня была единственной девушкой в мужском коллективе, обслуживала корабли: заправляла топливом, ремонтировала, крутила винты. «Корабли заправлялись в любое время суток, под бомбежкой и обстрелами, — рассказывала Анна Семеновна. — Отдыхали только по приказу командира части часа три-четыре, иногда и меньше. Мне по службе приходилось посещать каждый корабль по прибытии на базу и перед уходом в бой. Очень много было нами сделано, чтобы корабли уходили вовремя…»

В 1943 году за отличную службу Анне присвоили звание «старший краснофлотец».

После окончания войны вместе с супругом Николаем уехали в Омск, в 1970 году – в Сургут.

Анна Семеновна работала в производственном объединении Сургутнефтегаза. После выхода на заслуженный отдых не осталась в стороне от общественной жизни: вступила в ряды организации «Фронтовые подруги». Общалась со школьниками, рассказывала подрастающему поколению о себе, о войне, о Родине.

Она была счастлива уже тем, что из полымя войны вышла живой, и что воспитала хороших детей – сына и дочь. Радовалась внукам. А еще она всей душой любила наш город, в котором практически прожила половину жизни.

«Я очень люблю свой город! – признавалась фронтовичка. – Где бы я ни бывала, я никогда и на что Сургут не променяю. Здесь так и останусь…».

Краснофлотец Букреева награждена медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией», орденом Отечественной войны IIстепени, различными дипломами и грамотами.

Редакция газеты «Новый Город» выражает соболезнования родным и близким Анны Семеновны. Уходит эпоха победителей…