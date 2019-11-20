​Журналиссимус края сургутского

Большому юбилею предшествует, конечно же, большой путь со своими вехами, победами, находками и разными неоднозначными событиями. И в сумме получилась очень даже красивая жизнь. Галина Кондрякова – это имя в ореоле северной романтики. Её главные герои – люди труда на родной и любимой земле. Не случайно первые книги, созданные ею, повествуют о судьбах местных, коренных жителей, о житье-бытье сёл и деревенек нашего края.

Но самый пик её творческого взлёта пришелся на начало перестройки. Одна их первых она начала рассказывать о политических репрессиях, спецпереселенцах в Песчаном, Сытомино, Высоком Мысе, Локосово. Близкая, выстраданная тема! Ведь сама она – внучка разорённого и замученного в годы репрессий священника Якова Грязнова. Предметом её особых корреспондентских пристрастий стали ханты, среди которых провела несколько лет, когда работала в школе-интернате.

Галина Владимировна родилась в деревне с двумя десятками домов, где не было даже школы. А учеников, вместе со ссыльными калмыками, насчитывалось немногим более десятка. Приходилось ходить на учёбу за семь километров в Погорельскую школу.

«Родовая деревня моя носила чудесное название Посол, она входила в состав Сургутского района и расположена в 200 километрах от Сургута, - рассказала Галина Владимировна. - Теперь эта территория относится к Нижневартовскому району и более известна как Баграс. Но я навещаю теперь уже совершенно заросшее место, где стояла деревня, а верным ориентиром служит старый погост.

Деревню любила и люблю, поэтому за двадцать лет работы в городской газете не раз бывала на селе. Жила по два-три дня, иногда и больше, если случалась нелетная погода. Говорила и говорю, что в деревню съездить мне, как мёду напиться…»

После окончания школы юная Галина получила профессию учителя начальных классов в городе Тобольске. Говорит, что сколько себя помнит, любила и любит учиться. Пока работала в школе, окончила заочный народный университет искусств им. Н.К. Крупской. Некоторое время трудилась в национальных школах-интернатах. В середине 1960-х годов Галину Кондрякову отправили на годичные курсы в Ленинград. Там она системно знакомилась с музеями, засиживалась в Публичной библиотеке, самостоятельно изучала немецкий, читала редкие книги. Что и помогло ей в дальнейшем легко поступить и получить диплом в кузнице наших журналистских кадров – Уральском университете.

В начале 1970-х годов Галину Кондрякову приняли в штат сургутской редакции газеты «К победе коммунизма», в которой работала до ухода на заслуженный отдых

Но главный её профессиональный причал – наш любимый Сургут. Начинала с заметок в районную газету «К победе коммунизма». В начале 70-х годов, когда закончила три курса УрГУ, её приняли в редакцию газеты, в которую писала с молодых лет. И не изменила избранной профессии, хотя имелась возможность уйти в органы исполнительной власти.

В 1998 году Галина Владимировна Кондрякова создала общественную организацию «Дети войны».

Награда от Думы города Сургута в честь 20-летия со дня создания общественной организации «Дети войны»

«Включились в поиск погибших отцов, хлопотали, чтобы в закон о ветеранах внесли и строчку о детях погибших воинов. И наши просьбы услышали, в 2008 году в постановление правительства ХМАО внесли поправку, записав и категорию детей, чьи отцы погибли, пропали без вести или умерли от ран».

Общество «Дети войны» выступило с инициативой установки стелы павшим воинам в Нелидовском районе Тверской области. Средства на памятник выделили ООО «Сургутгазпром» и администрация города. Теперь на месте гибели сургутян и других бойцов, положивших жизнь на подступах к Москве, стоит мемориал, на плитах которого высечены имена наших солдат, в том числе и Владимира Яковлевича Кондрякова. «Это память и о моей маме, оставшейся вдовой в 23 года и мечтавшей там побывать».

Как всякий большой профессионал, Кондрякова – человек-оркестр! Немало пунктов в её творческом списке, да он ещё и продолжается. Это работа в газетах «Ветеран Сургута», «Патриот Сургута», «Преображение», «Новости Югры». Талантливый журналист и краевед является внешкором многих новых газет и постоянным членом редколлегии издания серии «Живая память».

Дочь Ирина пошла по стопам матери – стала журналистом

«Очень нравилось работать в окружной газете, которую возглавлял Новомир Патрикеев, - с особой теплотой и вдохновением говорит Галина Владимировна. – Как раз тогда началась продажа газетных полос. Новомир Борисович советовал работать по заказу, и я навела хорошие мосты с заказчиками. Особенно по душе было ездить в Когалым, где очень радушно встречали. Целые полосы, подготовленные мной, выходили в газете. Писала о нефтяниках, об учителях, о мэрии, брала интервью у Собянина, в память об этой встрече он подарил мне диктофон. И материально не знали нужды, за эти пять лет побывала в Италии, Франции, Болгарии. Не только мы для мира, но и мир для нас.

Жизнь продолжается. И пусть она продолжается счастливо!

Отдел краеведения редакции «Новый Город» поздравляет коллегу с юбилеем. Галина Владимировна, желаем Вам неиссякаемого оптимизма, отваги, энергии и новых творческих успехов! С днем рождения, журналиссимус!

Справка:

Галина Кондрякова, в замужестве Решетникова, родилась 20 ноября. В 1958 году закончила Тобольское педучилище. В 1977 году – факультет журналистики Уральского государственного университета. В печати работает полвека. Член Союза журналистов России с 1976 года. Автор книг «Три века и 13 лет», «Их встречал и провожал Сургут», «Долгое эхо войны», «Сургут и сургутяне», «Дорога длиной в 70 лет», «Жила была деревенька» и сотней статей. Имя Кондряковой занесено в сборник «Ученые и краеведы Югры». В 2018 году стала лауреатом звания «Легенда журналистики Югры»

В 2018 году Галина Решетникова-Кондрякова удостоена высокого звания «Легенда журналистики Югры»