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Переселенцы поневоле

Трагическая страница истории сургутской репрессированной семьи Карелиных

Фото: архив Зинаида Карелина. Семья Карелиных. 1977 год
Фото: архив Зинаида Карелина. Семья Карелиных. 1977 год

Чтобы восстановить родословную и проследить путь своих предков по линии отца и матери, Зинаиде Безруковой, в девичестве Карелиной, пришлось вновь изучать историю и географию России. И представьте, докопалась аж до восьмого колена! Этим богатейшим научно-историческим материалом в 90 печатных листов Зинаида Александровна поделилась с отделом краеведения газеты «Новый Город». Но мы откроем самую трагическую страницу истории этой семьи — 1930–1940-е годы. Тем более что через несколько дней, 30 октября, Россия отмечает День памяти жертв политических репрессий.

Алексей Дорофеевич Карелин, 1882 г.р. служил в царской армии, был участником Первой мировой (1914-1918 гг.) и Гражданской войн.

До революции прадед Зинаи­ды Дорофей Ефимович, его брат Ефрем Ефимович, дед Алексей Дорофеевич относились к сословию мещан, в Астраханской губернии слыли каспийскими рыбаками. Семьи жили двумя-тремя поколениями, имущественное положение было довольно крепкое.

В 1917 году сословия отменили и всех вновь причислили к крестьянам.

В 1921–1922 годах Россию охватил небывалый голод. Рыбные промыслы Астраханского края приходили в упадок. Для сохранения хозяйства власти вынуждены были в 1923 году разрешить свободный лов и организовать речной и морской скуп рыбы у ловцов. Появлялись частные предприятия. На этом фоне динамично развивалась рыбная промышленность, оформлялись крупные долго­срочные банковские кредиты.

Алексей Ефимович взял кредит в Центросоюзе (под залог имущества). Построили рыбницу, занимались ловлей ценных пород рыб в Каспийском море. Рыбу сдавали государству, и вскоре вырученными средствами погасили кредит. Женщины вели домашнее хозяйство, дети помогали. Работать приходилось много, поэтому в семьях имелся достаток.

1 февраля 1930 года председатель ЦИК СССР, всесоюзный староста Михаил Калинин и председатель Совета народных комиссаров Алексей Рыков подписали постановление. Оно гласит: «Конфискованное имущество кулацких хозяйств, за исключением той части, которая идет в погашение причитающихся с кулаков обязательств (долгов) государственным и кооперативным органам, должно передаваться в неделимые фонды колхозов в качестве взносов бедняков и батраков, вступающих в колхоз». Данная инструкция была принята 4 февраля 1930 года.

«Семью дедушки и других родственников причислили к кулацким, — пишет в своей летописи Зинаида Александровна, — и в 1930 году в полном составе выслали на Север Тюменской (ранее Омской) области в поселок Карымары Микояновского, в настоящее время Октябрьского района, Ханты-Мансийского национального округа. У семьи отобрали все, оставили только часть одежды. В зиму, на 1931 год, дедушка Алексей Дорофеевич и папа Александр Алексеевич копали землянки, так как высадили их в стороне от деревни, людей оставили на выживание, хотя до 1 октября 1930 года местные власти должны были обеспечить всех жильем на новом месте. Испытывали страшную нужду, изоляцию от местного населения и жестокий комендантский контроль (надзор). Папина сестра Мария по берегу добралась до пристани, хотела сбежать, но ее вернули в спецпоселок…»

Александр Карелин устроился на рыбоучасток, а в 1934 году завербовался в Пуйковский рыбозавод Ямальского района. Необозримая обская ширь, из благоустройства — зыбкие тротуары, сырые, тесные бараки да неказистое помещение рыбоучастка. Там, на болотистом берегу, среди безлесной тундры встретил Александр свою единственную любовь на всю жизнь — хорошенькую двадцатилетнюю Дусю Долгушину, уроженку села Дубровное Вагайского района Тюменской области. В 1936 году образовалась смешанная семья: он — поселенец, она — вольнонаемная. Александр работал на рыбозаводе кормприемщиком, судоплотником, Евдокия — в цехе по переработке рыбы. Таскали тяжелые носилки, от работы болели руки.

Рожденные дети, а их в семье Карелиных было семеро (четверо умерли в младенчестве) становились поселенцами и подлежали специальному учету, как и их родители, до конца октября 1950 года.

Родословные поиски Зинаида Александровна посвятила памяти своих родителе, которые прожили долгую и трудную жизнь

Далее были поселок Урманый, села Дубровное, Сытомино. В Сургут Карелины приехали в августе 1956 года. Поселились на Черном Мысу.

«По приезде в Сургут нашей семье выделили однокомнатную квартиру в 4-квартирном деревянном доме от рыбокомбината, куда папа устроился на работу, — рассказала при нашей встрече Зинаида Александровна. — В Сургуте построили свой дом на улице Озерной (раскорчевали участок), куда переехали в 1962 году. Потеря четверых детей и тяжелый труд отразились на здоровье мамы, она часто болела, ушла с работы, отработав 16 с половиной лет в районах Крайнего Севера. От государства получила 10 процентов пенсии мужа как иждивенка, не заработав пенсии. Вела домашнее хозяйство, хорошо шила, чем и пополняла семейный бюджет. Умерла 1 января 1983 года, ей не было и 70 лет…»

Александр Алексеевич Карелин в рыбной промышленности проработал около 40 лет. А если учесть, что родился в семье рыбака и с детства занимался рыбалкой, то получается, что всю свою сознательную жизнь посвятил этой отрасли. Его добросовестный труд был отмечен многочисленными наградами, в том числе медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», что сыграло немаловажную роль в освобождении из мест спецпереселения.

Дети Карелиных — сын Виталий и дочери Клавдия и Зинаида получили справку о реабилитации в 1993 году. Все они выросли достойными, трудолюбивыми людьми, создали свои семьи, получили высшее или среднее специальное образование. Проживают в Сургуте.

Справка:

В 1930-е годы вся общественно-политическая жизнь страны Советов проходила под лозунгом: «ликвидация кулачества как класса». Уничтожение крестьянских хозяйств являлось неотъемлемой частью сплошной коллективизации. Спецпереселенцы не по своей воле покидали свои дома, шли и ехали на новые места жительства. Людей бросали на произвол судьбы, но они старались выжить и сохранить детей. Север Тюменской области был известен как приют для репрессированных. Судьбы высланных людей трагичны. В черные списки попали работящие люди, имеющие крепкие хозяйства.


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27 октября в 10:04, просмотров: 1761, комментариев: 0


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