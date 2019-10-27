Переселенцы поневоле

Чтобы восстановить родословную и проследить путь своих предков по линии отца и матери, Зинаиде Безруковой, в девичестве Карелиной, пришлось вновь изучать историю и географию России. И представьте, докопалась аж до восьмого колена! Этим богатейшим научно-историческим материалом в 90 печатных листов Зинаида Александровна поделилась с отделом краеведения газеты «Новый Город». Но мы откроем самую трагическую страницу истории этой семьи — 1930–1940-е годы. Тем более что через несколько дней, 30 октября, Россия отмечает День памяти жертв политических репрессий.
Алексей Дорофеевич Карелин,
До революции прадед Зинаиды Дорофей Ефимович, его брат Ефрем Ефимович, дед Алексей Дорофеевич относились к сословию мещан, в Астраханской губернии слыли каспийскими рыбаками. Семьи жили двумя-тремя поколениями, имущественное положение было довольно крепкое.
В 1917 году сословия отменили и всех вновь причислили к крестьянам.
В 1921–1922 годах Россию охватил небывалый голод. Рыбные промыслы Астраханского края приходили в упадок. Для сохранения хозяйства власти вынуждены были в 1923 году разрешить свободный лов и организовать речной и морской скуп рыбы у ловцов. Появлялись частные предприятия. На этом фоне динамично развивалась рыбная промышленность, оформлялись крупные долгосрочные банковские кредиты.
Алексей Ефимович взял кредит в Центросоюзе (под залог имущества). Построили рыбницу, занимались ловлей ценных пород рыб в Каспийском море. Рыбу сдавали государству, и вскоре вырученными средствами погасили кредит. Женщины вели домашнее хозяйство, дети помогали. Работать приходилось много, поэтому в семьях имелся достаток.
1 февраля 1930 года председатель ЦИК СССР, всесоюзный староста Михаил Калинин и председатель Совета народных комиссаров Алексей Рыков подписали постановление. Оно гласит: «Конфискованное имущество кулацких хозяйств, за исключением той части, которая идет в погашение причитающихся с кулаков обязательств (долгов) государственным и кооперативным органам, должно передаваться в неделимые фонды колхозов в качестве взносов бедняков и батраков, вступающих в колхоз». Данная инструкция была принята 4 февраля 1930 года.
«Семью дедушки и других родственников причислили к кулацким, — пишет в своей летописи Зинаида Александровна, — и в 1930 году в полном составе выслали на Север Тюменской (ранее Омской) области в поселок Карымары Микояновского, в настоящее время Октябрьского района, Ханты-Мансийского национального округа. У семьи отобрали все, оставили только часть одежды. В зиму, на 1931 год, дедушка Алексей Дорофеевич и папа Александр Алексеевич копали землянки, так как высадили их в стороне от деревни, людей оставили на выживание, хотя до 1 октября 1930 года местные власти должны были обеспечить всех жильем на новом месте. Испытывали страшную нужду, изоляцию от местного населения и жестокий комендантский контроль (надзор). Папина сестра Мария по берегу добралась до пристани, хотела сбежать, но ее вернули в спецпоселок…»
Александр Карелин устроился на рыбоучасток, а в 1934 году завербовался в Пуйковский рыбозавод Ямальского района. Необозримая обская ширь, из благоустройства — зыбкие тротуары, сырые, тесные бараки да неказистое помещение рыбоучастка. Там, на болотистом берегу, среди безлесной тундры встретил Александр свою единственную любовь на всю жизнь — хорошенькую двадцатилетнюю Дусю Долгушину, уроженку села Дубровное Вагайского района Тюменской области. В 1936 году образовалась смешанная семья: он — поселенец, она — вольнонаемная. Александр работал на рыбозаводе кормприемщиком, судоплотником, Евдокия — в цехе по переработке рыбы. Таскали тяжелые носилки, от работы болели руки.
Рожденные дети, а их в семье Карелиных было семеро (четверо умерли в младенчестве) становились поселенцами и подлежали специальному учету, как и их родители, до конца октября 1950 года.
Родословные поиски Зинаида Александровна посвятила памяти своих родителе, которые прожили долгую и трудную жизнь
Далее были поселок Урманый, села Дубровное, Сытомино. В Сургут Карелины приехали в августе 1956 года. Поселились на Черном Мысу.
«По приезде в Сургут нашей семье выделили однокомнатную квартиру в 4-квартирном деревянном доме от рыбокомбината, куда папа устроился на работу, — рассказала при нашей встрече Зинаида Александровна. — В Сургуте построили свой дом на улице Озерной (раскорчевали участок), куда переехали в 1962 году. Потеря четверых детей и тяжелый труд отразились на здоровье мамы, она часто болела, ушла с работы, отработав 16 с половиной лет в районах Крайнего Севера. От государства получила 10 процентов пенсии мужа как иждивенка, не заработав пенсии. Вела домашнее хозяйство, хорошо шила, чем и пополняла семейный бюджет. Умерла 1 января 1983 года, ей не было и 70 лет…»
Александр Алексеевич Карелин в рыбной промышленности проработал около 40 лет. А если учесть, что родился в семье рыбака и с детства занимался рыбалкой, то получается, что всю свою сознательную жизнь посвятил этой отрасли. Его добросовестный труд был отмечен многочисленными наградами, в том числе медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», что сыграло немаловажную роль в освобождении из мест спецпереселения.
Дети Карелиных — сын Виталий и дочери Клавдия и Зинаида получили справку о реабилитации в 1993 году. Все они выросли достойными, трудолюбивыми людьми, создали свои семьи, получили высшее или среднее специальное образование. Проживают в Сургуте.
Справка:
В 1930-е годы вся общественно-политическая жизнь страны Советов проходила под лозунгом: «ликвидация кулачества как класса». Уничтожение крестьянских хозяйств являлось неотъемлемой частью сплошной коллективизации. Спецпереселенцы не по своей воле покидали свои дома, шли и ехали на новые места жительства. Людей бросали на произвол судьбы, но они старались выжить и сохранить детей. Север Тюменской области был известен как приют для репрессированных. Судьбы высланных людей трагичны. В черные списки попали работящие люди, имеющие крепкие хозяйства.