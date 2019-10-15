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Скончался фронтовик, коренной сургутянин Борис Проводников

15 октября 2019 года скончался фронтовик, коренной сургутянин Борис Андреевич Проводников. Ему было 95 лет. Добрейшей души человек, на сегодняшний день он оставался один из тех солдат кого провожал и встречал Сургут в Великую Отечественную войну.

Борис Андреевич не любил о себе говорить, постоянно отшучивался, хотя есть что было рассказать убелённому сединой казаку, да и хлебнул он лиха лихого немало.

Родители его – Андрей Евгеньевич и мать Анна Андреевна – из казачьего рода, и предки их жили здесь со времён основания города. В Сургуте родилось шестеро детей. Большая семья держала своё хозяйство: коров, лошадей, овец. В огороде выращивали картофель, овощи. Уездное начальство отвело Проводниковым родовое угодье по речке Мох в протоке Зимоваловской. Там родители и подрастающие дети ловили перевесом уток, слопцами глухарей, добывали рыбу. Первый улов десятилетнего Бориски – десятикилограммовый осётр!

Андрей Евгеньевич Проводников с женой Анной Ивановной и сестрой Александровной Евгеньевной. 1904 год.

В годы Великой Отечественной войны братья Проводниковы были на фронте. Старший Василий пропал без вести, Борис с Николаем вернулись инвалидами. Один из памятных моментов нашего ветерана во время войны произошёл в 1943 году, когда молодого солдата отобрали в разведку и приказали взять «языка».

«Вражеские укрепления разделяла небольшая речка, а через неё был проложен мост, - вспоминал Борис Андреевич, - Мы, бесшумно направились в это место, укрылись в кустах и стали ждать. Показался патрульный офицер, мы его схватили: двое за ноги, двое за руки. Завязали рот тряпкой, чтобы не кричал, да немного, видно, пошумели. В небо взвились осветительные ракеты: нас заметили».

Началась стрельба. Борис в числе троих был в группе прикрытия. Когда оставалось до своих метров пятьдесят, сургутянин получил ранение разрывной пулей в правую руку, предплечье и лопатку. Случилось это 25 июня 1943 года.

После – госпитали. Перенёс несколько хирургических вмешательств, да так и не оправился солдат от ранения.

В январе 1944 года был демобилизован и с открытой раной отправлен домой.

Со временем болячка зажила, но рука так и осталась неподвижной.

За эту операцию по «взятию языка» молодой разведчик был отмечен самой ценной солдатской наградой – медалью «За отвагу», а после победы был награждён орденом Отечественной войны 1 степени.

В мирное время Борис Андреевич трудился в промартелях, в хантыйском интернате кладовщиком и завхозом. Двенадцать лет отработал бухгалтером в сургутской районной газете «К победе коммунизма». Перед уходом на пенсию был агентом в госстрахе.

В Сургуте всегда слыл заядлым и удачливым рыбаком-любителем.

Борис Проводников, Иван Захаров и Федор Куйвашев на рыбалке. 1988 год.

Со своей любимой женой Натальей Николаевной, школьным учителем по трудовому воспитанию и мастерицей печь настоящие сургутские рыбные пироги, в 2010 году отметили «железную» свадьбу (65 лет совместной жизни!)

Супруги Проводниковы вырастили двоих замечательных детей – сына Геннадия и дочь Любовь. 14 января 2013 года Борис Андреевич овдовел. Но по-прежнему был окружен вниманием и заботой своих родных и близких людей.

В 2010 году супруги Проводниковы отметили железную свадьбу – 65 лет вместе.

Редакция газеты «Новый Город» и портал siapress.ru приносит соболезнования родным и близким Бориса Андреевича.


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Сегодня в 15:22, просмотров: 1028, комментариев: 1


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Комментарии:
Маня
не нравится
Сегодня в 15:33
Светлая память. Добрейший был человек

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