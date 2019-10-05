Мы были там, где время говорит

В сегодняшний праздничный день мы решили пройтись по еще сохранившимся историческим местам Сургута. Что из этого получилось – судить читателям…

К сожалению, не выйдет традиционного радостного рассказа (несмотря на большой праздник) – сносится, исчезает старый Сургут. Все меньше остается коренных сургутян, способных рассказать много интересного о своей родной земле…

Но все же нам повезло: удалось поговорить с Юлией Михайловной Широковой, которая живет в частном доме по улице Мелик-Карамова, что у рыбокомбината. Переехала она сюда в 1960 году из села Банного. Как сказала сама Юлия Михайловна, «детишкам нужно было учиться, а то ведь в Банном – всего три или четыре класса…». Проработала тридцать девять лет, сначала на почте, потом в колхозе. Сейчас на пенсии. «Вы уж напишите про то, как новые дома строят, - говорила Ю. М. Широкова, когда мы уходили. – Они, конечно, нужны. Но какие раньше огороды и дома были! Снесли все…».

Многие старожилы говорят об этом – и их можно понять!.. На их глазах исчезают дома и улицы, которые были им родными…

Не раз приходилось слышать: раз уж все сносится, оставляйте хоть памятные доски на исторических местах… И ведь действительно, сколько дорогих каждому сургутянину мест осталось забытыми, утерянными в новых кварталах! Иван Кайдалов, Анна Казарцева, Михаил Щепеткин…

Спасибо, что существует еще людская память да пожелтевшие газетные страницы…

Хотелось нам рассказать и об архитектурной заповедной зоне, которая возводится на берегу Саймы. Хорошая это идея, и приятно, что она наконец-то начала претворяться в жизнь. Но, как мы убедились, работа на площадке явно не кипела… Почему?

Ответ на этот вопрос мы получили в кооперативе «Эргос», который занимается реставрацией архитектурных памятников и строительством заповедной зоны. Находится он в красивом здании по улице Просвещения, где до недавнего времени была первая музыкальная школа. Но внешний вид дома совсем не вяжется с его внутренним состоянием: заваленные мусором комнаты, ободранные стены, брошенная музыкальная аппаратура…

Нас встретил радушный новый хозяин этого дома – Григорий Владимирович Шалаев, начальник строительного участка кооператива «Эргос». Сразу же предложил чаю, что было, признаться, очень кстати…

Нас в первую очередь интересовал вопрос: что с заповедной зоной?

– К сожалению, мы собираемся уезжать обратно, в Москву, – ответил Григорий Владимирович. – Мы не можем продолжать дальнейшую работу из-за отсутствия нормальных условий и базы.

Поведал нам Г. В. Шалаев о злоключениях своего кооператива, который, пытаясь сделать благородное и нужное дело, постоянно встречается с многочисленными проблемами. Кооператив «Эргос», как мы узнали, составил собственный проект архитектурной зоны и намерен ее построить до 400-летия Сургута. Но отсутствие базы, места для складирования материалов, малой механизации, леса может поставить выполнение проекта под сомнение.

– Нам обещали отдать под базу здание станции техобслуживания до 15 ноября, – говорит Г. В. Шалаев. – Если это произойдет – мы вернемся к работе.

Дело, за которое взялся кооператив «Эргос», – нелегкое. Предстоит воздвигнуть двадцать четыре отреставрированных дома, на что уйдет более двух тысяч кубометров леса. Весь проект обойдется в три миллиона рублей. А сколько уйдет человеческого труда на достижение этой цели!..

Хотелось бы пожелать Г. В. Шалаеву и его коллегам удачи и обратиться к нашим властям с просьбой всячески содействовать этому.

На редакционной «Волге» мы проезжали мимо тех мест, где в марте 1921-го были расстреляны мать троих молодых большевиков Анна Ивановна Казарцева, организатор сургутского комсомола Иван Кайдалов. Видели дом, где работал местный ревком, видели березы, у которых еще недавно стоял дом, где была провозглашена Советская власть в Сургуте.

На снимках, которые были сделаны во время нашей поездки, читатель увидит и приметы нового: новостройки появляются там, где еще недавно можно было увидеть дома старого Сургута. Наступает новый город… Вот уже и Дворец молодежи поднимается в каких-то ста метрах от того места, где около пятисот лет назад, по некоторым сведениям, находилась стоянка хантыйского князька Бардака.

Что ж, без этого тоже нельзя – людям-то надо где-то жить, развлекаться. Но все-таки… Если бы мы относились к истории своего края (и не только края) уважительней, мы бы от этого только выиграли.