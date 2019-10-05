16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  65,0300   EUR  71,3509  

Фотография длиною в 30 лет

5 октября Ивану Захарову исполнилось бы 90

Фото Е. Самборский
Фото Е. Самборский

Тогда, 16 октября 1989 года я, поступая на работу в районную газету «К победе коммунизма», не мог предположить, что этот день останется навсегда в моей памяти не только как старт трудовой деятельности, но и как начало удивительно теплых отношений с Иваном Захаровым – человеком, которого я до этого знал только заочно по его чудесным зарисовкам об истории Сургута. Коллектив редакции накануне дня рождения газеты устроил мне посвящение в профессию (уже не верится, что так когда-то было), а Иван Прокопьевич, уже вышедший на пенсию, на правах старшего по цеху сказал напутствие. В актовом зале редакции собрались в тот день почти все ее сотрудники: Владимир Киселев, Надежда Гареева, Алина Степанова, Людмила Бокова, Зоя Сенькина, Татьяна Струтинская, Алла Ярошко, Галина Кондрякова, Виктор Семенов, Валерий Матвеев, Николай Козлов, Леонид Березницкий, Любовь Захарова, Елена Здоровенко, Зоя Мучипова, Нина Самбур, Владимир Замятин…

Со следующего дня началась настоящая редакционная жизнь. И самым первым редакционным заданием мне было написать вместе с Иваном Захаровым (ого!) репортаж из нескольких сохранившихся уголков старого Сургута. Он появился в номере седьмого ноября 1989 года и назывался «Мы были там, где время говорит». Под репортажем почти на всю полосу стояли две фамилии – И.Захаров и Т. Самборский. Для меня это было огромной честью, и хотя мы больше никогда не публиковались вместе, эта зарисовка об исчезающих уголках старого Сургута положила начало нашему сотрудничеству с Иваном Прокопьевичем Захаровым на долгое время, до самой его смерти более 15 лет назад.

С тех пор у меня хранится единственная фотография с Захаровым, сделанная Леонидом Березницким в снесенном уже здании первой музыкальной школы.

Многие годы, а точнее, с первого дня существования «Нового Города», Иван Прокопьевич с удовольствием писал в нашу газету. Специально под него мы завели любимую тысячами читателей рубрику «Иван Захаров рассказывает…».

За одиннадцать лет на страницах «Нового Города» он фактически опубликовал историческую эпопею об истории и замечательных людей нашего края.

Я как-то поинтересовался у него, почему он, посвятивший всю жизнь одной редакции, нашел последний творческий приют в другой, нашей. Захаров ответил, что мы ему нравимся, несмотря на свое название, «Новый Город» уважает старых сургутян и их историю. А в той, прежней редакции однажды пришел новый редактор и для того, чтобы побольше кабинетов сдать в аренду, разрушил редакционный музей. Иван Прокопьевич , создатель и хранитель музея, не простил.

Не случайно памятник нашему земляку, журналисту и краеведу Ивану Захарову стоит при входе в здание, где расположена редакция «Новый Город»

До сих пор в «Новом Городе» Иван Захаров каждую неделю встречается со своими читателями. Мы не скрыли его рубрику после смерти автора и намерены вести ее до тех пор, пока не закончатся дневники и рукописи Журналиста.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 10:01, просмотров: 236, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Дорогие педагоги, хочу пожелать вам сохранять ваше особое положение в обществе, основанное на ваших заслугах и нашем уважении

Дорогие педагоги, хочу пожелать вам сохранять ваше особое положение в обществе, основанное на ваших заслугах и нашем уважении
Андрей Трубецкой, глава Сургутского района Сегодня в 11:17
233 0
Вы посвятили свою жизнь благородной профессии – сеять разумное, доброе, вечное в подрастающих умах и сердцах

Вы посвятили свою жизнь благородной профессии – сеять разумное, доброе, вечное в подрастающих умах и сердцах
Анатолий Сименяк, председатель думы Сургутского района Сегодня в 10:50
226 0
Трудно переоценить значение личности учителя в жизни каждого человека

Трудно переоценить значение личности учителя в жизни каждого человека
Надежда Красноярова, председатель думы Сургута Сегодня в 10:25
243 0
​Современный педагог не только учит детей, но и сам учится у них

​Современный педагог не только учит детей, но и сам учится у них
Ирина Урванцева, депутат думы ХМАО-Югры Сегодня в 10:09
249 0
Сегодня в школах, лицеях и гимназиях трудится более трех тысяч педагогических работников, безгранично преданных своему делу

Сегодня в школах, лицеях и гимназиях трудится более трех тысяч педагогических работников, безгранично преданных своему делу
Вадим Шувалов, глава Сургута Сегодня в 09:49
239 0
«В учениках я вижу своё продолжение»: Учитель года-2018 Людмила Коренюгина — о своей работе, конкурсе и сургутских учителях

«В учениках я вижу своё продолжение»: Учитель года-2018 Людмила Коренюгина — о своей работе, конкурсе и сургутских учителях
Алёна Кожевова 04 октября в 19:59
599 1
​Подрядчик, который устанавливает в Сургуте новые остановки, четыре из них продал на стороне

​Подрядчик, который устанавливает в Сургуте новые остановки, четыре из них продал на стороне
Анастасия Семихатских 04 октября в 14:12
2231 1
​Старая история с позитивным концом!

​Старая история с позитивным концом!
В районе ж/д города Сургута возле спортивного комплекса «Локомотив» на пешеходной дорожке с незапамятных времен была лужа. Железнодорожники ее убрали
Сергей Васин, депутат думы Сургута 04 октября в 11:25
702 7
От уклонения до ареста: как добиться алиментов на ребенка, если второй родитель совсем не хочет их платить?

От уклонения до ареста: как добиться алиментов на ребенка, если второй родитель совсем не хочет их платить?

Гор Есаян 04 октября в 10:33
424 0
В России бизнес платит массу различных сборов. Если часть из них станет налогами — это скорее будет благом

В России бизнес платит массу различных сборов. Если часть из них станет налогами — это скорее будет благом
Сейчас подобные сборы фактически являются ведомственными, и отдельные органы власти могут их свободно менять, например, увеличивать в любой момент
Игорь Николаев, экономист 03 октября в 13:28
681 2
​В России могут ввести три новых налога. Рассказываем, почему это не так страшно, как кажется

​В России могут ввести три новых налога. Рассказываем, почему это не так страшно, как кажется
Дмитрий Щеглов 03 октября в 13:24
829 1
​Как в Лангепасе реализуется программа по формированию комфортной среды

​Как в Лангепасе реализуется программа по формированию комфортной среды
Пресс-служба компании «Среда комфорта» 03 октября в 11:15
962 0
Как не попасться на уловки финансовых пирамид

Как не попасться на уловки финансовых пирамид
Признаки того, что вас пытаются заманить в мошенническую схему
Илья Низовских 02 октября в 18:37
830 5
Куда сдавать использованные батарейки? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Куда сдавать использованные батарейки? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Алёна Кожевова 02 октября в 14:31
801 0
Эксперты рассказали, безопасны ли вышки сотовой связи

Эксперты рассказали, безопасны ли вышки сотовой связи
Гор Есаян 02 октября в 10:09
953 2
Дмитрий Щеглов

​Людоеды проиграют
Общаясь с «государственниками», я лично для себя вывел закономерность, которая пронизывает их рассуждения – человеконенавистничество
Дмитрий Щеглов 01 октября в 16:40
1490 28
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика