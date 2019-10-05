Фотография длиною в 30 лет

Тогда, 16 октября 1989 года я, поступая на работу в районную газету «К победе коммунизма», не мог предположить, что этот день останется навсегда в моей памяти не только как старт трудовой деятельности, но и как начало удивительно теплых отношений с Иваном Захаровым – человеком, которого я до этого знал только заочно по его чудесным зарисовкам об истории Сургута. Коллектив редакции накануне дня рождения газеты устроил мне посвящение в профессию (уже не верится, что так когда-то было), а Иван Прокопьевич, уже вышедший на пенсию, на правах старшего по цеху сказал напутствие. В актовом зале редакции собрались в тот день почти все ее сотрудники: Владимир Киселев, Надежда Гареева, Алина Степанова, Людмила Бокова, Зоя Сенькина, Татьяна Струтинская, Алла Ярошко, Галина Кондрякова, Виктор Семенов, Валерий Матвеев, Николай Козлов, Леонид Березницкий, Любовь Захарова, Елена Здоровенко, Зоя Мучипова, Нина Самбур, Владимир Замятин…

Со следующего дня началась настоящая редакционная жизнь. И самым первым редакционным заданием мне было написать вместе с Иваном Захаровым (ого!) репортаж из нескольких сохранившихся уголков старого Сургута. Он появился в номере седьмого ноября 1989 года и назывался «Мы были там, где время говорит». Под репортажем почти на всю полосу стояли две фамилии – И.Захаров и Т. Самборский. Для меня это было огромной честью, и хотя мы больше никогда не публиковались вместе, эта зарисовка об исчезающих уголках старого Сургута положила начало нашему сотрудничеству с Иваном Прокопьевичем Захаровым на долгое время, до самой его смерти более 15 лет назад.

С тех пор у меня хранится единственная фотография с Захаровым, сделанная Леонидом Березницким в снесенном уже здании первой музыкальной школы.

Многие годы, а точнее, с первого дня существования «Нового Города», Иван Прокопьевич с удовольствием писал в нашу газету. Специально под него мы завели любимую тысячами читателей рубрику «Иван Захаров рассказывает…».

За одиннадцать лет на страницах «Нового Города» он фактически опубликовал историческую эпопею об истории и замечательных людей нашего края.

Я как-то поинтересовался у него, почему он, посвятивший всю жизнь одной редакции, нашел последний творческий приют в другой, нашей. Захаров ответил, что мы ему нравимся, несмотря на свое название, «Новый Город» уважает старых сургутян и их историю. А в той, прежней редакции однажды пришел новый редактор и для того, чтобы побольше кабинетов сдать в аренду, разрушил редакционный музей. Иван Прокопьевич , создатель и хранитель музея, не простил.

Не случайно памятник нашему земляку, журналисту и краеведу Ивану Захарову стоит при входе в здание, где расположена редакция «Новый Город»

До сих пор в «Новом Городе» Иван Захаров каждую неделю встречается со своими читателями. Мы не скрыли его рубрику после смерти автора и намерены вести ее до тех пор, пока не закончатся дневники и рукописи Журналиста.