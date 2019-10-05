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​В школу на обласах

К 105 -летию со дня рождения отличника народного образования, ветерана педагогического труда Марии Хмелевой

Фото: архив автора.
Фото: архив автора.

Жаль, что нет возможности передать словами тот заряд сподвижничества, воли и разума, которыми обладала Мария Ивановна Хмелёва. Она стояла у самых истоков становления культуры и просвещения северного края и была крепким связующим звеном между русским населением и коренными жителями Сургутского района.

Её девичья фамилия, Панкина, происходит из старинного сургутского рода. Мария родилась 14 сентября 1914 года, её детство и юность прошли в Сургуте. Здесь же окончила школу, и вскоре сама стала учить детей. Отец Марии Иван Степанович Панкин – безграмотный, всю жизнь работал рыбаком и охотником. Мать Марии, тоже безграмотная, была в услужении у богатых: Тетюцких, Клепиковых. А когда вышла замуж – растила детей, вела домашнее хозяйство и посещала курсы ликбеза, позже стала секретарем Сургутского сельского совета. Панкины воспитывали трёх дочерей: Марию, Александру и Ангелину. Мария – старшая. В совершенстве изучив ненецкий и хантыйский языки, молоденькая выпускница Тобольского педагогического техникума несла свои знания в чумы и юрты аборигенов. Задор и пыл её неутомимого сердца были без остатка отданы детям, жителям окрестных деревень и посёлков Аган, Тром-Аган, Сармановская половинка, Ачуенск, Пим, Черный Мыс…

С супругом Иваном Ивановичем Хмелёвым на отдыхе в Москве. 1950-е годы

Суровый 1937 год. В неизвестность увозили людей то из одной сургутской семьи, то из другой. Постигла такая участь и Ивана Панкина. За что про что – никто не знал. В хозяйстве было всего-то две коровы и лошадь.

До ареста отца Мария работала учительницей в посёлке Озёрном. В конце 1937 года её перевели в Тундрино, но вскоре пришёл приказ о снятии с работы, так как она – дочь «врага народа». Маша собрала свои вещички и со слезами подалась домой в Сургут, к маме. Пошли томительные месяцы ожидания, неизвестности. Наконец, в районо и райкоме профсоюза разобрали её заявление и разрешили работать. Направление дали на работу в деревню Пим, в то время там было всего семь домов. В одном из них расположилась школа-интернат для детей ханты и ненцев из соседних чумов. 52 школьника и все лишь семь человек обслуживающего персонала!

Мария Ивановна заведовала школой-интернатом и учила первоклашек. Из воспоминаний М.И. Хмелёвой: «Жили все очень дружно, сами ремонтировали школу, заготавливали вместе с ребятами по 350 кубометров дров на весь год. Мыли детей, ловили рыбу сами, заготовляли орехи, собирали ягоды, грибы, дети ловили белок, лисиц и других зверьков, и всё сдавали в фонд обороны…»

Военные годы были тяжёлые, но учителя старались поднять настроение людям: вечерами устраивали концерты, а днем все работали.

В победном 1945-ом судьба свела Марию с фронтовиком Иваном Хмелёвым, добрейшей души человеком. Он прекрасно владел хантыйским языком, был переводчиком, учителем по ликвидации безграмотности среди народов ханты.

Коллектив Сургутского национального интерната. 1957 год. (Мария Хмелёва во втором ряду в центре).

В 1947 году молодая семья переехала в посёлок Чеускино Сургутского района, где Иван Иванович работал председателем колхоза, а Мария Ивановна - учителем начальных классов, вела общественную работу. В Чеускино Хмелёвы прожили десять лет и в 1957 году переехали в Сургут. Так как в общеобразовательной школе вакансии учителя не было, Марию Ивановну пригласили на работу в национальный интернат воспитателем.

25 лет Мария Ивановна Хмелёва трудилась в национальных школах Сургутского района. Трудовой путь учителя на обласах и лодках по речушкам, пешком через тайгу, катером и вертолётом через топи и болота пролёг сначала к сердцам её учеников Кантемировых, Рынковых, Тойбиных, а затем и к их детям.

«В 1961 году была открыта школа имени Ю.А.Гагарина, - рассказывала моя учительница немецкого языка Анна Ефимовна Вторушина, - там был небольшой класс для умственно-отсталых детей. Так вот, Мария Ивановна Хмелёва работала с ними. Очень внимательная, добрая, к «трудным» детям находила подход только она. Ребятишки смотрели на неё как на божество».

В Сургутской восьмилетней школе им. Ю.А. Гагарина Мария Хмелёва вела класс «трудных» детей. 1960-е годы

Мария Хмелёва прожила долгую жизнь, умерла в возрасте 88 лет. В Сургуте живут её племянники, другие родственники. Старожилы вспоминают Марию Ивановну с восхищением и восторгом.

Кстати:

Кто-то из учеников Марии Ивановны Хмелёвой продолжил учёбу дальше, стал известным, как, например, писатель Еремей Айпин или художник Геннадий Райшев. Другие возвратились в чумы и жили в своих угодьях. Педагогический труд Хмелёвой многократно и заслуженно отмечен правительственными наградами, но лучшей – всегда остаётся добрая человеческая память


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05 октября 2019 в 11:14, просмотров: 3166, комментариев: 0


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