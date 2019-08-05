​Либерал, но не вольнодумец

Есть в нашем городе библиотека имени Григория Александровича Пирожникова. Но, как выяснилось, лишь немногие знают, чем знаменит этот человек, память которого увековечена в Сургуте и Сургутском районе. Да и чему здесь удивляться! В местных учебных заведениях изучение истории родного края с некоторых времен вовсе сошло на нет. А ведь оценка личности Пирожникова, сургутского уездного исправника, представителя государственной власти в уезде от министерства внутренних дел Российской империи давалась высокой и однозначной. Либеральный чиновник, но не просто попустительствующий вольнодумию, а как практический деловой человек, проявляющий заботу о нуждах населения и инициативу в интересах развития края.

14 лет, с 1903 по 1917, он в должности исправника управлял огромным в то время Сургутским уездом, охватывающим не только всю территорию нынешних Нижневартовского и Нефтеюганского районов, но и часть теперешней Томской области.

На север Пирожников попросился сам еще в начале 1891 года, и был из Тобольска переведен в Березов, где служил в окружном полицейском управлении сначала полицейским надзирателем и секретарем, а в 1894 году – земским заседателем в селе Кондинском (ныне – Октябрьское).

Евросиния и Григорий Пирожниковы. 1903 год

Супруги Пирожниковы вырастили и воспитали восьмерых детей (всего родилось 12). До взрослого возраста дожили пятеро.

Известный местный краевед Флегонт Яковлевич Показаньев в 60-х годах прошлого столетия, когда серьезно начал заниматься историей Сургута, планировал увидеться с Григорием Александровичем. Узнал адрес в Свердловске, где в это время жила семья Пирожниковых. Завязалась переписка. Но, к сожалению, встреча с Григорием Александровичем не состоялась: в октябре 1963 года он умер. Показаньев продолжил переписку с его младшей дочерью Марией Юминой. Она передала сургутскому краеведу сохранившиеся в семье некоторые документы, черновые наброски рапортов, ходатайств, донесений, просьб. А также рукопись отца «Обь-Иртышский север».

Бесценные материалы проливают свет на его незаурядную личность. Характеризуют как государственного и общественного деятеля, способствующего развитию торговли и промыслов, образования и науки, поддерживающего связь с учебными и научными учреждениями Томска, Омска, Тобольска, Архангельска. И представьте себе, Парижа!

Сохранилось благодарственное письмо Парижского Географического Общества за посылку экспонатов в Париж и оказание помощи французскому ученому и путешественнику Полю Лабе во время всей работы в Сургутском уезде. Парижское Общество ставило вопрос о награждении Пирожникова французским орденом, который, по всей видимости, затерялся в петербургских канцеляриях.

В бытность исправником Пирожников, в силу своих прав, обязанностей и возможностей, способствовал развитию образования детей инородцев. За казенный счет содержал школу и несколько учеников-ханты в селе Ларьякском, о чем красноречиво говорят документы и многочисленные счета торговцев и портных на продажу и пошив одежды для учеников Ларьякской школы.

Уездный исправник способствовал сселению и оседанию кочевников в приобских деревнях. Инородцы воспринимали и усваивали русский образ жизни – строили дома, держали скот, приобщались к огородничеству.

С особым старанием он занимался продовольственным обеспечением населения уезда. Завоз хлеба – это был его конек, и местные жители покупали муку порой даже по более низким ценам, чем в Тобольске.

Идея создания книги из рукописей Пирожникова принадлежит его дочери Марии и краеведу Флегонту Показаньеву

С именем Григория Пирожникова связано возникновение первой общественной библиотеки в Сургуте. В 1905 году при уездном Попечительстве о Народной трезвости была открыта чайная и пери ней библиотека-читальня.

Григорий Александрович проявлял настойчивость в развитии средств связи в уезде. В отчете за 1911 год он писал: «В интересах оживления края, подъема торгово-промышленной жизни и приобщения его к культурно-экономическому росту давно уже является необходимость в проведении телеграфа от Самарово до Сургута на протяжении 250 верст».

Далее он подробно и детально обосновывает эту необходимость. В качестве главных аргументов называет постепенное освобождение инородцев из-под зависимости от местных торговцев в результате возникновения конкуренции, притока нового капитала, привлечения заготовителей из других мест. Пирожников давал оперативную информацию о промысловой обстановке, о ценах на местные и привозные товары. Он настаивал на ускорении открытия в Сургуте казначейства или конторы мелкого кредита, подчеркивал громадную роль телеграфно-телефонной связи в пароходном сообщении, оказании своевременной помощи пароходам, терпящим бедствие на Оби от бурь и мелководья.

Им приводятся такие примеры. «У пристани Лямино утонул пароход Плотникова «Ермак» с пассажирами. У Александровской пристани затонул пароход «Дельфин» Западно-Сибирского товарищества, не получив помощи от других пароходов из-за отсутствия связи между пристанями».

Все несчастья Севера Пирожников видел, главным образом, в разобщенности, оторванности от всего остального мира, в отсутствии связи.

Настойчивые хлопоты исправника увенчались успехом. 10 ноября 1913 года телеграфист Шишкин принял первые телеграммы из Тюмени и Тобольска.

Известны и другие (наверняка далеко не все!) добрые дела сургутского исправника. Он лично собирал пожертвования в пользу участников русско-японской войны, получивших ранения. Разыскивал предметы быта ханты для экспозиции Тобольской губернии на торгово-промышленной и сельскохозяйственной выставке 1911 года в Омске. Помогал отечественным и зарубежным ученым, исследовавшим Сургутский уезд, в частности, ассистенту Томского университета зоологу С.М. Чугунову. Открыл в Сургуте 13 октября 1913 года Народный дом.

О высокой деловой репутации Пирожникова и его авторитете администратора говорит тот факт, что вопреки начавшейся с 1917 года полосе частой смены уездной власти, он постоянно оказывается нужным, особенно в деле продовольственного обеспечения населения уезда.

В декабре 1919 года, занимая должность агента министерства снабжения и продовольствия Сибирского временного правительства по Сургутскому уезду, он отказался от эвакуации, оставшись заведовать инородческими хлебозапасными магазинами.

Дети исправника Пирожникова: Пульхерия, Гавриил, Иннокентий. 1915 год

Дочь Пирожникова Мария Григорьевна так писала об этом времени сургутскому журналисту и краеведу Николаю Ивановичу Ездакову в 1977 году: «Последние годы жили в Сургуте очень тяжело. Отец, хотя и заведовал продовольственным делом, а для своей семьи не сделал необходимых запасов муки. Семья перебивалась на одной рыбе. Рядом с нами жили Панкины, у них была мука, и мать нас посылала к ним попросить хоть несколько стаканов муки.

… Революция в Сургуте запомнилась страшными картинами: убийством, расстрелами, …обстрелом города пулеметом с палубы парохода и т.д. Мы всей семьей, кроме отца, сутками находились в подполье, он находился в комнате, принимал всех – и «красных», и «белых», со всеми разговаривал одинаково выдержанно, спокойно. Кто-то позаботился о нас: принесли тулупы, предложили эвакуироваться, но отец отказался. Мать плакала, боялась за нас, а отец заявил: «Я не преступник – не побегу». Позднее мать поняла, как благоразумно поступил отец».

В конце 1920 года семья Пирожниковых все же выехала из Сургута в Тюмень, где работала врачом старшая из дочерей Пульхерия Григорьевна. Григорий Александрович здесь в 1922-1924 годах занимал скромную должность делопроизводителя Обь-Иртышского треста, но был уволен с «волчьим билетом» и больше уже нигде не мог получить работу.

В 30-е годы ему даже не разрешали жить с семьей в Свердловске, и, как пишет Мария Григорьевна «скитался где придется: то в Омске, то в Тюмени, то в Тобольске, ездил в Сургут. Как бывший исправник, он был лишен избирательных прав. Списки лишенцев вывешивались на улицах».

Пирожников стойко выдержал удары судьбы, но не пал духом и, вернувшись в конце концов к семье, усиленно занимался самообразованием, много читал художественной литературы, труды по истории, экономике, политике, естествознанию. Работал в библиотеках, писал собственное сочинение о Тобольском Севере. Это исследование – еще одно доброе дело Григория Александровича для северного края, ставшего родным за два десятилетия службы.

Использованы документальные материалы, собранные исследователями Г.А. Пирожниковым, Ф. Я. Показаньевым.

Справка:

Родился Григорий Пирожников 4 августа 1869 года в слободе Усть-Ница Тюменского уезда Тобольской губернии. Воспитывался в Тобольской духовной семинарии. Хороший администратор, он успешно вел порученные ему дела. Принимал деятельное участие в изучении северного края.

В Доме краеведа ИКЦ «Старый Сургут» находится экспозиция, посвященная Г.А. Пирожникову. Распоряжением главы города Сургута от 5 мая 2009 года Пирожников был занесен в Книгу Почета. В 2014 году в Сургутской районной библиотеке, названной его именем, установлен бюст Григория Пирожникова.

Кстати:

За отличия по службе Г.А. Пирожников неоднократно награждался: орденами святого Станислава 3-й и 2-й степеней, святой Анны 3-й степени, темно-бронзовой медалью за труды по 1-й всеобщей переписи населения 1897 года по Тобольскому округу., знаком Красного Креста. К концу своей карьеры он имел чин надворного советника.