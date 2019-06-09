Такие старые слова

НахмУриваться (о погоде) – становиться пасмурной. «Опять нахмуривается, не было бы дождя».

На ходУ подмётки рвёт – о большой энергии, удали в каком-либо действии.

На холЕру козЕ баЯн – так говорят о совершенно ненужной вещи. Здесь можно сказать о том, что матерно сургутские мужики и бабы почти не ругались. Если поссорятся меж собой, могут сказать: «Подь ты к холере», «Иди к чёрту», «Чтоб тебя стукнуло», «Язви тебя», «Уходи, скатерью тебе дорожка», «Чтоб тебя лихоманка встретила» и т.д.

НачАть да кОнчить – шутливый ответ на вопрос, много ли осталось работы.

На чАшку чАя – традиционная форма приглашения в гости.

НачИкать – отшлётапь, настегать ребёнка. «Перестань грезить. Начикаю».

Нашёл – молчИт, потерЯл – молчИт – о молчаливом человеке.

НашлО (на кого-либо) – накатило. Произошла неожиданная перемена в поведении, настроении. «Что это на него накатило?».

На ять – очень хорошо, отменно. «Дела идут на ять».

Не бей лежАчего – о чём-либо незначительном. «Наш колхоз так себе, не бей лежачего».

Не блИжний конЕц – отдалённое место. «Я сутки напролёт сидел да ел, ел да пил. Ведь не ближний конец до неба добраться и с неба воротиться, так проголодался, что суток для еды мало было».

Не блИжний свет – далеко.