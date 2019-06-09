Стоп, кадр! Народный театр по праздникам

Всего лишь небольшая группа участников художественной самодеятельности запечатлена на этой фотографии. Снимок 1952 года сделан в старом сургутском клубе, который стоял на улице Республики.

Культмассовой работой была охвачена большая часть населения. Участниками были учителя, медработники, воспитатели, киномеханики. Тогда это была главная интеллигенция в селе. И надо сказать, что данный слой населения в те далекие времена оправдал свое назначение. Уже тогда люди приобщились к искусству и литературе. На сцене деревянного одноэтажного клуба ставили «Евгения Онегина», «Бориса Годунова», «Русалку», «Вильгельма Теля», пьесы Островского, Фонвизина, Чехова.





1952 год Сургутские артисты. Сцена из спектакля по пьесе А. Островского «Не в свои сани не садись». В роли Дуняши – Валентина Захарова.

Умело подобранным репертуаром, сценическими образами, самодеятельные артисты воспитывали в односельчанах высокое чувство гражданственности, любви к родине, учили находить счастье в творческом труде, глубокой порядочности, верности, дружбе, любви. Высмеивали человеческие слабости и недостатки, осуждали пороки. Сопереживая литературным героям, сургутяне невольно совершенствовали свое человеческое «я».

Репетиции театральных постановок проходили под руководством Ивана Андреевича Кайдалова – директора клуба, со временем – Дома культуры. Все население считало его народным артистом Сургута. Он исполнял главные роли в пьесах русских классиков, великолепно читал монологи, стихи, играл в оркестре.

Костюмы к спектаклям артисты шили сами, декорации также делали своими руками. Перед выступлениями обязательно гримировались, но не всегда получалось вживаться в образ из-за нехватки времени. Слишком часто режиссер затевал премьеры. Спасибо, что выручал суфлер.

В последующие годы в Сургутский дом культуры съезжались художественные коллективы самодеятельности Сытомино, Угута и других населенных пунктов района на смотры своих талантов.

Старая фотография. Возможно, для молодых читателей это будет не интересно. Но у старожилов то время и люди вызовут приятные воспоминания о своей молодости. Назовем некоторых людей, запечатленных на этой памятной фотокарточке.

В первом ряду крайний слева – директор клуба, коренной сургутянин Иван Кайдалов.

В первом ряду крайний справа – Борис Щепеткин, во втором ряду второй слева – его брат, Григорий – наследники древнего сургутского казачьего рода.

Пятый слева во втором ряду – рабочий Виктор Король, крайний справа – Илья Кулаков, работник райрыболовпотребсоюза.

В первом ряду вторая справа Марта, учительница немецкого языка. В середине - Валентина Григорьева, фельдшер районной больницы, после замужества – Захарова.

Кстати:

Со слов старожилов репетиции хора были каждый день после работы. Танцы устраивали три раза в неделю, начинались они в девять часов вечера и заканчивались в двенадцать. По воскресеньям и праздникам танцы продолжались далеко за полночь, до тех пор, пока гармонист не падал со стула. Билет на танцы стоил 20 копеек. По распоряжению директора дома культуры Ивана Кайдалова солдатские вдовы проходили бесплатно

Обычно второе или третье воскресенье июня посвящалось проведению праздника песен. На большой, залитой солнцем поляне, в сосновом лесу за райбольницей, на берегу речушки Боровой, устраивали сцену, мастерили торговые ряды с буфетами, вкусной стрятней и порогами, с чаем, с квасом. И пели. Хор в сто и больше голосов исполнял песни о родине, о родном крае, о любви и дружбе.