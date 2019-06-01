Стоп, кадр! Рогатый аэродром

Этот снимок сделан летом 1966 года тогда еще 15-летним Володей Змановским, когда сургутский аэропорт находился на бывшем колхозном поле Черномысовского колхоза (сейчас 25 микрорайон).

По архивным данным, первый самолет прилетел в Сургут в середине 30-х годов прошлого столетия. Это был маленький самолетик, не предъявляющий претензий к взлетным площадкам и стоянкам. Какие специальные работы он производил, сейчас никто не может сказать, но пассажирских перевозок он не выполнял. Да и не был к этому приспособлен.

Возможно, это был противопожарный самолет, так как по рассказам старожилов, он летал только летом, когда часто горела тайга.

Затем наступил длинный перерыв в авиаполетах. Только после войны появились первые пассажирские самолеты, а небольшие взлетно-посадочные площадки кочевали с места на место.

Наконец, аэродром сделали там, где сейчас стоит средняя школа № 4. Со временем аэропорт стал мал для увеличивающего количества рейсов. К тому же оказался в окружении жилой застройки. Вот тогда-то его и перенесли на бывшее колхозное поле, где он просуществовал более десятка лет.

«Когда пошли самолеты и вертолеты более тяжелого класса, - вспоминает автор снимка, - аэродром расширили: вырубили лес и удлинили взлетно-посадочную полосу. Но колхозное поле – есть колхозное поле. Все сургутские коровы там отдыхали. Я часто наблюдал такую картину: прежде чем взлететь на самолете или вертолете, летчик выходил из кабины и ракетой разгонял коров».