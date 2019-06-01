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Воеводы Сургута

Кто они, «начальные люди» сибирского города-крепости и чем занимались?

Иллюстрация salvadrani.com Первые воеводы Сургута были деятелями весьма заметными на Руси
Иллюстрация salvadrani.com Первые воеводы Сургута были деятелями весьма заметными на Руси

«Сургут, - писал в 50-х годах XIXвека известный ученый и путешественник Матиас Александр Кастрен, - был одним из сильнейших укреплений казаков и базой для дальнейших походов. Отсюда время от времени разбойничьи дружины делали набеги, покорив все самоедские и остяцкие племена от Ледовитого океана на севере до реки Кеть на юге, и заставляли их платить себе ясак. Не вызывает сомнения тот факт, что в эпоху покорения Сибири немного сибирских местностей играло столь выдающуюся роль, как смелый казацкий острог Сургут».

Вместе с тем, едва ли не с первых лет своего существования Сургут, как, впрочем, и другие города Сибири, оказался как бы в двойном подчинении.

С одной стороны, воеводы назначались сюда Москвой и действовали вполне самостоятельно в пределах собственной компетенции, опираясь на адресованные им особые государевы наказы.

С другой стороны, уже при царе Федоре Ивановиче воеводам второстепенных сибирских городков предписывалось «обо всяких тамошних делах обсылатися и писати в Тобольский город к воеводам, чтобы в сибирских городах меж воевод всякие дела были ведомы».

При царях Борисе Годунове и Василии Шуйском подчинение сибирских городов Тобольску проводится совершенно последовательно. Это, естественно, не очень-то нравилось местным воеводам, стремившимся сноситься с центральной властью непосредственно, хотя им внушалось, что у тобольского воеводы – «государев указ подлинной», и поэтому они должны «о тамошних и сибирских делах» отписывать ему и ему же посылать «росписи» жалованья, «а он учнет писати и росписи присылати к государю». Тем не менее, конфликтные ситуации возникали постоянно.

Важнейшей воеводской функцией являлась не только организация сбора ясака, но и последующая его отправка в Москву.

В круг обязанностей сургутских воевод входил также надзор за деятельностью таможни.

Подчас воеводам приходилось решать совсем уж далекие от привычного круга их должностных обязанностей вопросы. К примеру, надо же было такому случиться, что в мае 1641 года проезжавший из Москвы в Томск ротмистр Степан Снетовский нечаянно утопил «на Оби реке, выше Сургута за два днища… на Тарым-Югане реке» - что бы вы думали? Царскую грамоту! Сургутский воевода Андрей Вельяминов, к которому незадачливый курьер обратился за помощью, отрядил вместе с ним на место происшествия двух казаков – Алексея Новосильцева и Леонтия Романова, снарядив их рыболовной сетью. Раз пять закидывали сеть казаки, неоднократно ныряли в ледяную воду и нашли-таки, «сыскали» злополучный документ! В Сургуте грамоту бережно высушили, заботливо запечатали местной печатью и отправили далее в Томск, где ее с нетерпением ожидали – ведь в грамоте решалась судьба только что построенного Ачинского острога. В качестве компенсации за хлопоты и за «прокат» сети воевода конфисковал в свою пользу рыбу, попутно выловленную во время поисковой операции. Интересно было бы узнать – а что подумали об этом проявлении воеводского прагматизма казаки Новосильцев и Романов, чьим усилиями были добыты и грамота, и рыба?..

Между тем, деятельность сургутских воевод, как правило, вовсе не ограничивалась одними лишь сибирскими поручениями. Из биографических анкет хорошо просматривается, что первые воеводы Сургута были деятелями весьма заметными на Руси. Почти все они, так или иначе, участвовали в противоречивейших коллизиях охватившей страну смуты, а географические карты их судеб охватывали практически все тогдашние пределы Российского государства!

Кстати

В самом конце XVIвека сургутское воеводство занимал Федор Тимофеевич Долгорукий из старинного рода князей Оболенских. Дворянин московский, он незадолго перед отправкой в Сибирь избирал на Земском соборе российским государем Бориса Годунова, шурина прежнего царя Федора.

В письменных головах при воеводе Долгоруком в «Сургуцком городе» нёс службу Афанасий Иванович Меленьтьев-Курлаков – сын дьяка, вдова которого Василиса стала последней, шестой женой царя Ивана Васильевича.

Использованы документы Государственного архива города Тобольска


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Сегодня в 14:07, просмотров: 273, комментариев: 0


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