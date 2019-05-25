16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  64,6106   EUR  72,3186  

«Спальный район»

На улице Красноармейской стояли в основном жилые дома

Фото из архива автора. Сургут. Поворот на улицу Красноармейскую
Фото из архива автора. Сургут. Поворот на улицу Красноармейскую

Красноармейская начиналась от Бардаковки, шла до площади Гагарина и дальше, почти до самой Саймы.

В начале 60-х годов прошлого столетия на улице Красноармейской открыли первый в Сургуте медицинский вытрезвитель. По этому случаю состоялось нечто вроде митинга. Кто-то из начальников разрезал бечевку, и все участники сборища вошли в помещение, где было две комнаты – одна для мужчин, другая для женщин, кровати с белоснежными простынями и перовыми подушками. Много разных забавных историй связано с тем учреждением. В основном туда помещали пьяных, но иногда случалось и так: приедет мужик из деревни, ночевать негде, выпьет за углом бутылку водки – и в вытрезвитель. Там его разденут, спать уложат, а утром со свежей головой отпустят. Правда, за ночлег надо было заплатить пять или десять рублей. Через несколько лет вытрезвитель сгорел. На пепелище собрались поддатые мужики и запели: «Враги сожгли родную хату…».

На Красноармейской жили Александр Куйвашев, Кузьма Чемакин, мастер сапожных дел Николай Кондаков, Проводниковы, в конце улицы напротив школы имени Гагарина – семья Тихона Тимофеевича Афонина. Надежда Александровна Афонина работала начальником паспортного стола при сургутском отделе милиции. Носила соответствующую должности форму, и пользовалась большим уважением среди населения.

Неподалеку от Афониных был построен деревянный двухэтажный дом, в котором до 1970 года размещался Сургутский горисполком. Позже там была детская поликлиника.

На углу улиц Красноармейской и Просвещения стоял небольшой старый дом, построенный в начале ХХ века. Когда-то там проживала Анна Митрофановна Клепикова 1874 года рождения, а вместе с ней Вера Дмитриевна Клепикова, в свое время она работала секретарем райкома партии. Там же жила Екатерина Дмитриевна Белобородова с детьми: Николаем, Валентиной, Верой и Валерием. Валерий Константинович Белобородов - известный в Ханты-Мансийском округе журналист.

На улице Красноармейской, под номером 11 жили Хуланховы. Мне часто приходилось бывать в этом гостеприимном доме, так как дочь Виктора Захаровича и Зои АрхиповныТаня была, и остается до сих пор (хотя сейчас мы живем в разных городах) моей лучшей подругой. В то время было модным ночевать друг у друга, и до сих пор в нашем семейном архиве сохранилась записка, в которой я, будучи шестилетней девчонкой, оповещала своих родителей о моем ночном отсутствии.

Как мне нравилось бывать у Хуланховых! Дядя Витя рассказывал нам перед сном разные сказки и небылицы, после чего мы от смеха хватались за животы, и, естественно, долго не могли заснуть. Да разве можно забыть тети Зоины постряпушки?! Особенно нам нравилось бизе.

Зоя Архиповна одно время работала продавцом в сургутском раймаге, а Виктор Захарович был секретарем в райкоме партии. Он - участник Великой Отечественной войны. В Сургутском краеведческом музее хранится документ юности – опаленный войной комсомольский билет, выданный 14 декабря 1938 года Смольнинским райкомом города Ленинграда Виктору Хуланхову, студенту государственного педагогического института имени Герцена.

Улица Красноармейская упиралась в стадион, он был примерно на том месте, где теперь расположен историко-культурный центр «Старый Сургут». Из воспоминаний Ивана Захарова: «…Помню, как летом 1949 года с председателем комитета физкультуры Валентином Назаровым строили стадион. Доски, в основном тёс, напилили вместе с ребятами на пилораме МРС в Затоне Черного Мыса. Потом из досок сделали плот и на нем поплыли по Оби в Бардаковку. Наше сооружение погрузилось вровень с поверхностью воды, у нас под ногами перекатывались легкие волны, гонимые слабым западным ветерком. Все было нормально, но люди на берегу дивились: как это два человека пешком ходят по реке, уж не водяные ли черти появились у Обских берегов…»

Стадион построили, но он просуществовал недолго. В 1961 году на том месте открыли районный дом культуры. А молодежь гоняла мячи, играла в лапту и городки на поле между Черным Мысом и Сургутом, на пойме за Бардаковкой, у Стрелецкого бугра на берегу Кривой Вершины Саймы.

Жизнь на Красноармейской, как и во всех остальных уголках Сургута, текла спокойно и размеренно. Широкие, разбитые правильными квадратами просторные улицы, застроенные деревянными домами с усадьбами и огородами, летом зарастали травой-муравой. Автомобильного транспорта было ничтожно мало. И коровы, телята мирно пощипывали траву, отмахиваясь хвостом от комаров, а поросята лежали на солнцепеке. В распутицу на улицах грязи не было, так как песчаная почва быстро впитывала влагу. Зима же была настолько снежной и вьюжной, что сугробы нередко «вырастали» до крыш домов.

Достаточно внимания сургутяне уделяли ведению домашнего хозяйства. Дел тут хватало всегда. Приходишь с работы, надо быстренько наколоть дров, сосновых или березовых, принести их в избу, затопить камин, печку-«голландку» или железную буржуйку. Когда на улице очень холодно, все это делалось дважды в сутки – утром и вечером. Немало времени уходило на приготовление пищи. Если утром достаточно было выпить бокал чая с сахаром и морковной шанежкой, пропустить кружку молока или сливок, то в обед нужен добрый кусок малосольного муксуна или осетра (не брезговали также звеном отварной щуки), чашка наваристого супа, тарелка жареного мяса или рыбы. В обед ели также уху, иногда из осетровых голов, любили блюда из боровой или водоплавающей дичи, холодец из говяжьих и свиных ног или щук и окуней. По праздникам да воскресеньям пекли пироги, делали пельмени, котлеты, колбасы. Всегда ставили на стол грибы, ягоды, всевозможные варенья и соленья.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

24 мая в 17:03, просмотров: 1070, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Неделька ближе к концу мая

​Неделька ближе к концу мая
СИА-ПРЕСС – об итогах прошедшей недели
Олег Владимиров Сегодня в 14:41
166 0
Эвакуируйте это! Новый проект СИА-ПРЕСС против автохамов

Эвакуируйте это! Новый проект СИА-ПРЕСС против автохамов
Еженедельная подборка фотографий с самыми вопиющими случаями наглой парковки
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 12:30
337 3
​Топ-10 самых богатых сургутских депутатов // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

​Топ-10 самых богатых сургутских депутатов // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС
Народные избранники отчитались о доходах за 2018 год
Лилия Сулейманова 25 мая в 09:06
975 3
​Бизнесмену, вырубившему рощу на Энергетиков, 20, в Сургуте, несколько лет не давали этого сделать

​Бизнесмену, вырубившему рощу на Энергетиков, 20, в Сургуте, несколько лет не давали этого сделать
Бывший главный архитектор Сургута Алексей Усов рассказал СИА-ПРЕСС историю вопроса
Лилия Сулейманова 24 мая в 16:46
2443 13
​Куда уходит экс-глава сургутского «трансгаза» Игорь Иванов? Сольют ли компанию с югорским Газпромом? Начнутся ли кадровые чистки?

​Куда уходит экс-глава сургутского «трансгаза» Игорь Иванов? Сольют ли компанию с югорским Газпромом? Начнутся ли кадровые чистки?
Главные вопросы о смене руководства в «Газпром трансгаз Сургут»
Редакция СИА-ПРЕСС 24 мая в 15:40
1532 2
​Что делать если из-за ветра на машину упали знак, обшивка дома или дерево? СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Что делать если из-за ветра на машину упали знак, обшивка дома или дерево? СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Константин Шперлинг 24 мая в 12:42
824 1
​Как бизнес кошмарит город

​Как бизнес кошмарит город
Одной из основных функций срубленной рощи было скрывать это уродливое чудовище, которое теперь явилось во всей своей «красе»
Сергей Глинских, сургутянин 24 мая в 12:32
1124 7
​Сколько стоит срубить дерево в Сургуте? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Сколько стоит срубить дерево в Сургуте? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Платить придется и за поврежденный газон, цветник или плодородный слой лесных почв
Лилия Сулейманова 24 мая в 11:43
894 3
Обыденно и буднично

Обыденно и буднично
Несколько дней назад нам всем – сургутянам и прежде всего власти плюнули в лицо. Не просто плюнули, но еще и посмеялись при этом. Сделал это обычный человек – предприниматель с красивой русской фамилией
Артем Кириленко, заместитель председателя думы Сургута 24 мая в 09:09
1319 33
​В Сургуте школьники играют в «Прятки на сутки»?

​В Сургуте школьники играют в «Прятки на сутки»?
По правилам квеста дети должны выжить вне дома 24 часа без еды, воды и денег
Анастасия Якупова 23 мая в 18:38
1011 0
​В России появится первый жилой дом с интерактивной подсветкой

​В России появится первый жилой дом с интерактивной подсветкой
Андрей Матыцин, генеральный директор ООО «Среда комфорта» 23 мая в 16:07
2757 4
​Портал siapress.ru добавил новый сервис для своей аудитории

​Портал siapress.ru добавил новый сервис для своей аудитории
Теперь наших авторов и онлайн-интервью можно не только читать и смотреть, но и слушать
Редакция СИА-ПРЕСС 22 мая в 15:41
631 5
​Те, кто говорит, что протестовать бесполезно, или явные агенты власти, или идиоты

​Те, кто говорит, что протестовать бесполезно, или явные агенты власти, или идиоты
Что события в Екатеринбурге показали всей стране — в интервью с уральским политологом
Анна Богдевич 22 мая в 21:52
1442 6
Олег Владимиров

​Меня терзают смутные сомненья
Процессы наладились, деньги пошли, строительство возобновилось, пусть и не в привычном темпе. Были названы новые сроки сдачи, но и они срываются. Где деньги, Зин?
Олег Владимиров 22 мая в 11:39
1324 6
В России принят закон, разрешающий посещать пациентов в реанимациях

В России принят закон, разрешающий посещать пациентов в реанимациях
В Сургуте такая возможность есть
Лилия Сулейманова 22 мая в 11:01
846 0
​При желании запретить вырубку деревьев в Сургуте можно

​При желании запретить вырубку деревьев в Сургуте можно
Интервью с юристом Булатом Андабековым о ситуации с ликвидацией небольшой рощи на улице Энергетиков, 20
Лилия Сулейманова 22 мая в 10:34
1643 16
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика