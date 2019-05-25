«Спальный район»

Красноармейская начиналась от Бардаковки, шла до площади Гагарина и дальше, почти до самой Саймы.

В начале 60-х годов прошлого столетия на улице Красноармейской открыли первый в Сургуте медицинский вытрезвитель. По этому случаю состоялось нечто вроде митинга. Кто-то из начальников разрезал бечевку, и все участники сборища вошли в помещение, где было две комнаты – одна для мужчин, другая для женщин, кровати с белоснежными простынями и перовыми подушками. Много разных забавных историй связано с тем учреждением. В основном туда помещали пьяных, но иногда случалось и так: приедет мужик из деревни, ночевать негде, выпьет за углом бутылку водки – и в вытрезвитель. Там его разденут, спать уложат, а утром со свежей головой отпустят. Правда, за ночлег надо было заплатить пять или десять рублей. Через несколько лет вытрезвитель сгорел. На пепелище собрались поддатые мужики и запели: «Враги сожгли родную хату…».

На Красноармейской жили Александр Куйвашев, Кузьма Чемакин, мастер сапожных дел Николай Кондаков, Проводниковы, в конце улицы напротив школы имени Гагарина – семья Тихона Тимофеевича Афонина. Надежда Александровна Афонина работала начальником паспортного стола при сургутском отделе милиции. Носила соответствующую должности форму, и пользовалась большим уважением среди населения.

Неподалеку от Афониных был построен деревянный двухэтажный дом, в котором до 1970 года размещался Сургутский горисполком. Позже там была детская поликлиника.

На углу улиц Красноармейской и Просвещения стоял небольшой старый дом, построенный в начале ХХ века. Когда-то там проживала Анна Митрофановна Клепикова 1874 года рождения, а вместе с ней Вера Дмитриевна Клепикова, в свое время она работала секретарем райкома партии. Там же жила Екатерина Дмитриевна Белобородова с детьми: Николаем, Валентиной, Верой и Валерием. Валерий Константинович Белобородов - известный в Ханты-Мансийском округе журналист.

На улице Красноармейской, под номером 11 жили Хуланховы. Мне часто приходилось бывать в этом гостеприимном доме, так как дочь Виктора Захаровича и Зои Архиповны – Таня была, и остается до сих пор (хотя сейчас мы живем в разных городах) моей лучшей подругой. В то время было модным ночевать друг у друга, и до сих пор в нашем семейном архиве сохранилась записка, в которой я, будучи шестилетней девчонкой, оповещала своих родителей о моем ночном отсутствии.

Как мне нравилось бывать у Хуланховых! Дядя Витя рассказывал нам перед сном разные сказки и небылицы, после чего мы от смеха хватались за животы, и, естественно, долго не могли заснуть. Да разве можно забыть тети Зоины постряпушки?! Особенно нам нравилось бизе.

Зоя Архиповна одно время работала продавцом в сургутском раймаге, а Виктор Захарович был секретарем в райкоме партии. Он - участник Великой Отечественной войны. В Сургутском краеведческом музее хранится документ юности – опаленный войной комсомольский билет, выданный 14 декабря 1938 года Смольнинским райкомом города Ленинграда Виктору Хуланхову, студенту государственного педагогического института имени Герцена.

Улица Красноармейская упиралась в стадион, он был примерно на том месте, где теперь расположен историко-культурный центр «Старый Сургут». Из воспоминаний Ивана Захарова: «…Помню, как летом 1949 года с председателем комитета физкультуры Валентином Назаровым строили стадион. Доски, в основном тёс, напилили вместе с ребятами на пилораме МРС в Затоне Черного Мыса. Потом из досок сделали плот и на нем поплыли по Оби в Бардаковку. Наше сооружение погрузилось вровень с поверхностью воды, у нас под ногами перекатывались легкие волны, гонимые слабым западным ветерком. Все было нормально, но люди на берегу дивились: как это два человека пешком ходят по реке, уж не водяные ли черти появились у Обских берегов…»

Стадион построили, но он просуществовал недолго. В 1961 году на том месте открыли районный дом культуры. А молодежь гоняла мячи, играла в лапту и городки на поле между Черным Мысом и Сургутом, на пойме за Бардаковкой, у Стрелецкого бугра на берегу Кривой Вершины Саймы.

Жизнь на Красноармейской, как и во всех остальных уголках Сургута, текла спокойно и размеренно. Широкие, разбитые правильными квадратами просторные улицы, застроенные деревянными домами с усадьбами и огородами, летом зарастали травой-муравой. Автомобильного транспорта было ничтожно мало. И коровы, телята мирно пощипывали траву, отмахиваясь хвостом от комаров, а поросята лежали на солнцепеке. В распутицу на улицах грязи не было, так как песчаная почва быстро впитывала влагу. Зима же была настолько снежной и вьюжной, что сугробы нередко «вырастали» до крыш домов.

Достаточно внимания сургутяне уделяли ведению домашнего хозяйства. Дел тут хватало всегда. Приходишь с работы, надо быстренько наколоть дров, сосновых или березовых, принести их в избу, затопить камин, печку-«голландку» или железную буржуйку. Когда на улице очень холодно, все это делалось дважды в сутки – утром и вечером. Немало времени уходило на приготовление пищи. Если утром достаточно было выпить бокал чая с сахаром и морковной шанежкой, пропустить кружку молока или сливок, то в обед нужен добрый кусок малосольного муксуна или осетра (не брезговали также звеном отварной щуки), чашка наваристого супа, тарелка жареного мяса или рыбы. В обед ели также уху, иногда из осетровых голов, любили блюда из боровой или водоплавающей дичи, холодец из говяжьих и свиных ног или щук и окуней. По праздникам да воскресеньям пекли пироги, делали пельмени, котлеты, колбасы. Всегда ставили на стол грибы, ягоды, всевозможные варенья и соленья.