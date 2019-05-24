​Стоп, кадр! И верили не зря…

На фотографии 84-летней давности изображен участник первой геологоразведочной экспедиции, работавшей в нашем районе летом 1935 года, Андрей Синдяков.

Ту экспедицию, конечно, не сравнишь с нынешними крупными предприятиями, которые работают в нашем районе, нельзя сравнить и масштабы поисковых работ.

«На вооружении экспедиции, состоявшей из 15 человек, - пишет в своих воспоминаниях Михаил Григорьев, один из участников этой опергруппы, - был неводник грузоподъемностью полторы тонны, полтора десятка двухдюймовых труб и мотолодка с мотором «Черный двигун» мощностью три лошадиных силы».

Летом экспедиция работала на берегах Большого и Малого Югана, отыскивая нефть. Работали вручную. Из трех жердей делали «буровую вышку», устанавливали трубы и вручную вращали их.