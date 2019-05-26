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​Золото судьбы

В Сургуте торжественно поздравили Людмилу и Александра Ядрошникоых с 50-летием создания семьи

18 мая в Сургутском Дворце торжеств под марш Мендельсона прозвучали аплодисменты в адрес ветеранов семейной жизни Александра Павловича и Людмилы Алексеевны Ядрошниковых.

Слыхали ли вы когда-нибудь о знаменитом Русскинском музее, который Природы и Человека? Имени Ядрошникова, между прочим. А, конечно, знаем, знаем. Бывали на экскурсиях. Туда возят всех дорогих гостей, кто приезжает из столиц и заграниц. Так вот, сообщаем последние известия на эту тему – почетный гражданин Сургутского района, вдохновенный и талантливый таксидермист-художник Александр Ядрошников намедни отметил золотую свадьбу! Со своей красавицей женой Людмилой!

Подарков – горы! Самый эффектный, интересный – от дочек Тани и Наташи с зятевьями и внучатами. Вот придумали же! Большое такое панно настенное, а в нем коллаж – всё их большое научно-мастеровое семейство плывет в лодке по большой воде.

А как не вспомнить первый берег и юность свою…

Он – молодой голубоглазый охотовод, выпускник Иркутского пушно-мехового заготовительного техникума райпотребсоюза. Она – стройная, 19-летняя учительница с карими глазами и обворожительной улыбкой, прибывшая на работу в Русскинскую школу-интернат после окончания Ханты-Мансийского училища. Судьба свела их в маленькой хантыйской деревеньке на берегу священного Тром-Агана в августе 1968 года. Но тогда они даже и представить не могли, что приворожит их Русскинская природа, и что будет деревня родиной их детям и внукам.

Трепетные встречи в таежной глуши. Дни и ночи под музыку вьюги! Страстно влюбленным новобрачным односельчане на свадьбу преподнесли необыкновенный сюрприз. Взяли в сельпо три рулона материала: штапель, тюль и ситец! И сказали: это вам на счастье. И ведь какое счастье состоялось… И невиданное, и неслыханное. Александр – прирожденный леший, душа тайги слушается его, а Людмила – учитель от Бога, с необыкновенным чутьем к самобытной красоте и роскоши сурового Севера.

Так начинался путь. Рождались дети. И рождалась идея. Большой и прославленный музей, который мы знаем как одно из культурных достояний нашего края, начинался с вагончика на подворье четы Ядрошниковых. И он был чудачеством, веселой затеей неугомонного искателя приключений Александра, уважаемого и непревзойденного знатока лесного мира.

И вот нынче, на Золотой свадьбе, перед нами такая картина маслом. Муж и жена, прошедшие вместе, рука об руку, нелегкий трудовой, полный тревог и творческих озарений, родительских волнений, невидимых миру бурь и божественных достижений. Изумительная пара.

Перед нами – простые великие люди Севера. Соль земли. Образец – делать жизнь с кого. Как образовывать династии. Трудом и талантом шлифовать семейное счастье и быть нужными государству.

Золотых юбиляров с праздником поздравили глава Сургутского района Андрей Трубецкой, и.о. председателя Думы города Сургута Артем Кириленко, депутат Думы Сургутского района Гульнара Рытова и все родные и близкие. Юная балерина, студентка школы искусств Анна Кобелева станцевала танец лебедя. Солисты сургутской филармонии Светлана Марченко, Александр Груздев дуэтом исполнили любимую песню юбиляров «Эхо любви». И, в отличие от обычных свадеб, на этой Золотой свадьбе заслуженным молодоженам кричали: «Сладкий мед»!

Церемонию чествования провела заслуженный работник культуры ХМАО-Югры Виолетта Тверетина. Героям торжества она вручила свидетельство о регистрации свадебного юбилея и приглашение на следующую, 55-ю знаменательную дату. А также книгу «Семейные ценности», навесной замок с именной гравировкой юбиляров Ядрошниковых, который появится на одном из семи деревьев «Аллеи счастья» на Дворцовой площади.

Кстати:

Со дня открытия Дворца торжеств тысячи сургутян получили здесь статус семьи, 152 пары в торжественной обстановке отпраздновали свои свадебные юбилей, 105 из них – в рамках городского проекта «Золото и бриллианты Сургута».


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Сегодня в 10:35, просмотров: 241, комментариев: 0


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