​И собаки повымерли, и «лешня не удалась»…

Всего ясачных людей в Сургутском уезде в 1625 году было 797 человек, а с них ясаку и поминков государственных и воеводских собрано всяким зверем до 160 сороков соболей, по сибирской оценке более чем на три тысячи рублей.

Да в том же году отнята Ваховская волость у Дмитрия Алачеева (внука Игичея), в котором ясачных людей было 95. Так что всех ясачных людей (исключая женщин, детей, холопов, старых и увечных) в Сургутском уезде в 1645 году был 981 человек.

Сургутским воеводам никогда не удавалось взять полный ясак с инородцев Сургутского уезда. Ежегодно был недобор, и иногда очень значительный, простиравшийся до нескольких десятков сороков соболей. А между тем ясачный оклад был невелик: сначала они платили по 11 соболей с человека, но с 1610 года, вследствие жалоб инородцев на тяжесть такого оклада, царь велел брать с них только девять соболей. Несмотря на это облегчение, инородцы и после того никогда не выплачивали полного оклада и всегда находили какие-нибудь объяснения этому. Одни жаловались, что были больны осенью и на промысел не ходили, другие – что собаки «промышленные» повымерли, третьи – что «лешня не удалась», мало зверя было в промышленных местах и прочее.

Но по убеждению многих историков и исследователей самою настоящею причиною недобора ясака была леность инородцев и нежелание их выплачивать полный оклад, зная снисходительность русского правительства.

Воеводы давали более правдивое объяснение, почему инородцы никогда не выплачивают полного ясачного оклада. «Посылали мы, государь, - писали они, - служилых людей по остяцким волостям высылать остяков на зверовые промыслы для твоего государева ясака и поминков, но ходили немногие люди… да и те, которые ходили, полного оклада не заплатили, потому, что лучших зверей тайно продали торговым и всяким людям… а наказанье им чинить не смеем, потому что, государь, в указе написано: к ясачным людям держать ласку и привет и береженье и твой государев ясак собирать ласково, а не жестью и не правежом…».

Впрочем, не все воеводы относились к инородцам так снисходительно, а сажали их в тюрьму и держали по несколько недель в случае неуплаты ясака. К таким ретивым сборщикам принадлежал Яков Борятинский, бывший воеводой в Сургуте в 1601 и в 1602 годах. Он не церемонился с остяками, а кнутом и тюрьмою заставлял их выплачивать ясак. Инородцы верхних волостей не вытерпели этих мер: в 1562 году подняли бунт…

Кстати:

Яков Петрович Барятинский – русский военный и государственный деятель, дворянин московский и воевода, второй сын опричника и воеводы князя Петра Ивановича Барятинского.

Участвовал в шведском походе русской армии под предводительством царя Федора Иоанновича. В 1598 году подписал соборное постановление об избрании на московский престол Бориса Федоровича Годунова.

В 1601-1602 годах находился на воеводстве «в Сургуцком городе», где в 1601 году подавил восстание местных остяков.