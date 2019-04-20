​Крепись, брат геолог!

5 апреля, накануне своего профессионального праздника, ветераны геологической отрасли Сургута собрались в доме-музее Фармана Салманова, чтобы вспомнить, как всё начиналось. По сути, своей нефтяной славой и богатством Сургут, как и весь округ в целом, обязан именно геологоразведчикам. Это они в конце 50-х прошлого столетия нашли здесь первые залежи «чёрного золота». Сегодня о былых заслугах напоминают лишь рассказы ветеранов-геологов да музейные экспонаты.

На югорской земле геолог - не просто профессия, обозначающая род деятельности, - это общность мужественных людей, сумевших за несколько десятилетий в невыносимо трудных условиях создать основу экономической мощи Российской державы.

Смертельные болота и топи, море гнуса, пронизывающие ветры, обжигающие морозы и неустроенный быт – всё это строки из биографий геологов.

По традиции ветераны-геологи возложили цветы к памятнику Фармана Салманова.

Труд геологов в России всегда был почётным. Во все времена разведчиков недр отличали высокий профессионализм, преданность делу, вера в успех, товарищеская взаимовыручка. А их профессиональный праздник был значимым событием в жизни людей, посвятивших себя трудной и благородной профессии. В былые годы в День геолога проводились крупные мероприятия всероссийского масштаба. Сейчас профессиональный праздник отмечается лишь в узких кругах геологических организаций. А разве это правильно? Ведь молодое поколение должно знать, как колоссально много сделано первопроходцами для развития не только нашего региона, но и для мощи всего государства.

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… «Держись, геолог, крепись, геолог, ты ветру и солнцу брат»… - из радиоприёмника доносится мелодия известной песни; у ног прибывающих гостей ласково трется полноправная домашняя хозяйка – холёная кошка Даша, в будке мирно подрёмывает собака Белка. Вся обстановка возвращает в далёкие 50-е - 60-е годы.

Прогуливаясь с ветераном геологии Лидией Ивановной Халиловой по открытой территории мемориального комплекса в окружении пяти раскидистых кедров – остатков некогда существующей тайги, сохраненных самим Салмановым (1957- 1961гг), подходим к одному из главных бытовых атрибутов таежных геологов – вагончику. Лидия Ивановна вспоминает: «Вот в таком вагончике мы прожили с мужем десять лет – с 1961-го по 1971-й. Зимой холодно в нем было. Как только в печи гас огонь, вагончик сразу остывал, потому что обшивка была местами из подручных средств. Переехали в город, когда наша дочь пошла в первый класс. Весь Сургут и Сургутский район мы объехали – работа была такая»…

Наша беседа прерывается: ветераны все в сборе и пора начинать официальную часть мероприятия. Виновников торжества приветствуют и поздравляют с праздником заведующий мемориальным комплексом Василий Рашевский, директор Сургутского краеведческого музея Марина Селянина. А вот наши депутаты и чиновники как-то не посчитали нужным делом приобщиться к данному мероприятию. Не странно ли?

Своими воспоминаниями делятся ветераны геологии Виктор Федотов, Александр Тюрин, другие. Продолжается встреча в доме за чашкой крепкого, по обычаю геологов, чая. Бесконечные разговоры, обсуждения, профессиональные споры разжигают яркий огонь в глазах виновников торжества...

… Это они в конце 50-х прошлого столетия нашли здесь первые залежи чёрного золота.

А мне припомнились слова, сказанные в 90-х годах прошлого века министром геологии РСФСР Львом Ивановичем Ровниным: «…Жалко и обидно – у нас в Главтюменьгеологии был мощнейший слаженный организм. Но… был. А сегодня мы имеем очень большую обиду на то, что сделало правительство. Всё началось с того высказывания, что мы проживём запасами, которые у нас есть, не надо тратить на геологию деньги. И последовал развал министерства. Сначала появился комитет, потом и его стало не надо. Но перспективу я вижу. Геология поднимется. Пройдёт время, и правительство поймёт, что без неё мы дойдём до нищенства в государстве. У нас в России всегда есть толковые люди, похожие на Юрия Эрвье, будет обязательно и Пётр I. Они поднимут страну и отдадут должное минеральным ресурсам и их освоению».

Кстати:

Начало государственной горно-геологической службы России было положено именным указом Петра I от 24 августа 1700 года «Об учреждении Приказа рудокопных дел». Этим и другими указами рудосыскное и рудокопное дело было возведено в ранг важнейших государственных приоритетов.

«День геолога» был учреждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 31 марта 1966 года в ознаменовании заслуг советских геологов в создании минерально-сырьевой базы страны. Инициаторами обращения в Президиум Верховного Совета СССР выступила группа выдающихся советских геологов во главе с академиком Александром Яншиным. Поводом для обращения послужило открытие в 1966 году первых месторождений Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. Не случайно выбрана и дата проведения праздника! Она связана с окончанием холодного периода года и началом подготовки к новым экспедициям и летним полевым работам, которые ведутся до самой поздней осени.