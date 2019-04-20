​«Самый великий подарок для меня, когда гость мой придёт!» – Рутен Багаев накануне своего 90-летнего юбилея

Не так много долгожителей в нашей северной цивилизации. Это всегда особенные люди – с твердым характером, сильной волей и важным делом своей жизни. Соприкасаясь с подобными судьбами, задаешься вопросом, какими - такими секретами невероятной стойкости и активности они обладают.

Сегодня наш собеседник – майор в отставке, строитель-мостовик Рутен Багаев. Владеет и управляет ПГСК (потребительским гаражно-строительным кооперативом). Яркий человек! И его биография – тоже на загляденье.

День рождения - 20 апреля 1929 года. Родное осетинское село Ногир на левом берегу Терека никогда не уйдет из сердца… Рутен и три его младших брата рано лишились отца. Рутен остался за кормильца, главной маминой опорой. И в 11 лет начал работать в колхозе пастухом. В средней школе, что была за 7 километров от Ногира, поступил в шестой класс, минуя пятый. Договорился с директором школы сам, при этом обещал, что будет стараться. Золотая медаль за отличную учебу – первая в списке многочисленных наград в личном деле Багаева!

После школы – армия. Но уже на втором году прохождения службы написал заявление о приеме его во Владикавказское военное училище им. Кирова С.М., причем после первых месяцев обучения был переведен на 2 курс. Опять экстерном? Да! Талант учиться, талант действовать. Далее - Ленинградское военное училище военных сообщений, Центральные курсы офицеров железнодорожных войск в Петергофе. В 70-х годах заочно приобрел гражданскую профессию в Псковском строительном техникуме. Возможно, быть строителем – это не только профессия? Возможно, это миссия…

Наш герой стал сургутянином в 1975 году. В послужном списке - трест «Сургутгазстрой», затем СУ-1 треста Сургутспецжилстрой, который впоследствии возглавил.

С 2003 года – учредитель строительной компании ООО «Бештау».

Многолетний и добросовестный труд, превосходные организаторские способности Рутена Багаева, высокий профессиональный авторитет отмечены бесчисленными почетными грамотами, благодарственными письмами и адресами. А также главной медалью нашего нефтяного края - «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири».

Накануне своего юбилея Рутен Багаев ответил на вопросы корреспондента ИА СИА-ПРЕСС.

Именинник охотно ответил на вопросы корреспондента.

- Вы своим предприятием руководите в своем служебном кабинете или по телефону из дома?

- Я каждый день хожу на работу. Утром встаю, на часы смотрю, что медленно так стрелки идут. Скорей бы на работу. Хоть и в выходные.

- Так же можно устать!

- А вы знаете, у меня организм не как у людей. Некоторые жалуются: устал, а я понять не могу, что такое «устал». Не знаю это, не представляю. Я чем больше работаю, тем мне легче становится.

- Я вам принесла свежий номер «Нового Города». Читаете? Как у вас со зрением?

- Я читаю даже без очков. Много читаю, это моя болезнь. И читать я не устану ни за что.

Вот в подъезде кроме меня никто ничего не выписывает. Я выписываю «Аргументы и факты», «Российскую газету», местные издания, люблю читать «Новый Город». Выписываю журналы, в том числе «Сад и огород».

- Имеете загородный дом?

- У меня отличная дача в кооперативе «Прибрежный -1». Огород 11 соток.

И малины полно у меня, и смородины.Огурцов, например, закрываю не менее 200 банок, варенья тоже где-то банок 150 и больше.

- Ой, как это всё успеть съесть!

- А я все раздаю, угощать люблю. Вот у меня скоро день рождения, я всех предупреждаю – никаких подарков мне не надо. Абсолютно. Ни к чему. У меня всё есть. Самый великий подарок для меня, когда мой гость придет. Причем у меня натура такая: приглашаю один раз, дня за три, четыре Я второй раз не приглашаю. Если меня человек уважает – придет.

- Не секрет, что такой солидный юбилей отмечают только избранные, и, конечно же, я просто обязана задать вопрос: в чем тайна вашей бодрости, активности?

- Отвечу. Я никогда не злоупотребляю спиртным. И хоть я один живу, не пользуюсь полуфабрикатами, готовлю самолично. Я юморист по жизни. Люблю шутить.

И еще не надо реагировать на всякие плохие обстоятельства, а самому создавать хорошие обстоятельства. И еще – я не тороплюсь никогда. Считаю, время – самый лучший учитель.

Редакция газеты «Новый Город» поздравляет Рутена Захаровича Багаева с днем рождения. Желает крепкого здоровья на долгие годы и непременно отметить 100-летний юбилей.