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​Из казачьего рода

2 апреля участник Великой Отечественной войны Борис Проводников отметил 95-летний юбилей

Фото: архив Б. Проводников, И. Захаров
Фото: архив Б. Проводников, И. Захаров

Добрейшей души человек, на сегодняшний день он остался один из тех солдат кого провожал и встречал Сургут в Великую Отечественную войну.

Борис Андреевич не любит о себе говорить, постоянно отшучивается, хотя есть что рассказать убелённому сединой казаку, да и хлебнул он лиха лихого немало.

Родители его – Андрей Евгеньевич и мать Анна Андреевна – из казачьего рода, и предки их жили здесь со времён основания города. В Сургуте родилось шестеро детей. Большая семья держала своё хозяйство: коров, лошадей, овец. В огороде выращивали картофель, овощи. Уездное начальство отвело Проводниковым родовое угодье по речке Мох в протоке Зимоваловской. Там родители и подрастающие дети ловили перевесом уток, слопцами глухарей, добывали рыбу. Первый улов десятилетнего Бориски – десятикилограммовый осётр!

Андрей Евгеньевич Проводников с женой Анной Ивановной и сестрой Александровной Евгеньевной. 1904 год.

В годы Великой Отечественной войны братья Проводниковы были на фронте. Старший Василий пропал без вести, Борис с Николаем вернулись инвалидами. Один из памятных моментов нашего ветерана во время войны произошёл в 1943 году, когда молодого солдата отобрали в разведку и приказали взять «языка».

«Вражеские укрепления разделяла небольшая речка, а через неё был проложен мост, - вспоминает Борис Андреевич, - Мы, бесшумно направились в это место, укрылись в кустах и стали ждать. Показался патрульный офицер, мы его схватили: двое за ноги, двое за руки. Завязали рот тряпкой, чтобы не кричал, да немного, видно, пошумели. В небо взвились осветительные ракеты: нас заметили».

Началась стрельба. Борис в числе троих был в группе прикрытия. Когда оставалось до своих метров пятьдесят, сургутянин получил ранение разрывной пулей в правую руку, предплечье и лопатку. Случилось это 25 июня 1943 года.

После – госпитали. Перенёс несколько хирургических вмешательств, да так и не оправился солдат от ранения.

В январе 1944 года был демобилизован и с открытой раной отправлен домой.

Со временем болячка зажила, но рука так и осталась неподвижной.

За эту операцию по «взятию языка» молодой разведчик был отмечен самой ценной солдатской наградой – медалью «За отвагу», а после победы был награждён орденом Отечественной войны 1 степени.

В мирное время Борис Андреевич трудился в промартелях, в хантыйском интернате кладовщиком и завхозом. Двенадцать лет отработал бухгалтером в сургутской районной газете «К победе коммунизма». Перед уходом на пенсию был агентом в госстрахе.

В Сургуте всегда слыл заядлым и удачливым рыбаком-любителем.

Борис Проводников, Иван Захаров и Федор Куйвашев на рыбалке. 1988 год.

Со своей любимой супругой Натальей Николаевной, школьным учителем по трудовому воспитанию и мастерицей печь настоящие сургутские рыбные пироги, в 2010 году отметили «железную» свадьбу (65 лет совместной жизни!)

14 января 2013 года Борис Андреевич овдовел. Но по-прежнему он окружен вниманием и заботой своих родных и близких людей. Борис Андреевич и Наталья Николаевна Проводниковы вырастили двоих замечательных детей – сына Геннадия и дочь Любовь. Взрослеют внуки, подрастают правнуки и праправнуки. Казацкий род продолжается.

В 2010 году супруги Проводниковы отметили железную свадьбу – 65 лет вместе.

Портал siapress.ru поздравляет Бориса Андреевича с юбилеем, желает ему крепкого сибирского здоровья и непременно отметить 100-летний юбилей!


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Сегодня в 10:53, просмотров: 367, комментариев: 1


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Комментарии:
Швондер
не нравится
Сегодня в 12:52
Какая хорошая статья и бодрый бравый дед!
Спасибо автору!

А напишите про боевой путь еще т. Свербягина, что-то связанное с хвойными

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