16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  64,6106   EUR  72,3186  

​Стоп, кадр! Сургутские «Самсоны»

Фото из архива автора
Фото из архива автора

На этом снимке 60-х годов прошлого столетия запечатлены два представителя потомственной фамилии, некогда самой распространённой в Сургуте – Кайдаловы.

Они не родственники, а однофамильцы, как говорят их дочери – Нина Фёдоровна и Нина Николаевна. Фёдор Фёдорович (уличная фамилия Почтальонские (слева) и Николай Пантелеймонович (по – уличному Градский (справа).

Многое объединяет Фёдора и Николая Кайдаловых. Они участники Великой Отечественной войны, домой вернулись с боевыми наградами. Жили на одной улице – Гагарина. Здоровяки, косая сажень в плечах, высокие, красивые. Весельчаки, острословы, знатоки хорошей шутки, они были страстными рыбаками и охотниками. Богатырской силой славились сургутские мужики. Не раз случалось, что лошадь не могла вывезти воз дров на пригорок, тогда её выпрягали, за оглобли брался сам хозяин и выручал застрявшие сани.

Николай Кайдалов родился в 1924 году. После войны трудился в артели инвалидов. Работал сантехником в районной больнице, до этого был грузчиком в райрыболовпотребсоюзе и леспромхозе. Работа грузчика в 50-60-е годы была крайне тяжёлой, и выполнять её мог далеко не каждый. За многолетний труд Николай заслужил только благодарности своих земляков.

Фёдор Кайдалов старше земляка на три года. После фронта работал киномехаником, шоферил на «скорой помощи». Последнее время трудился в леспромхозе. Недюжинной силой обладал Фёдор. Он мог один тащить лодку с мотором и сетями через высокую гриву на другой водоём.

Добрую память оставили они о себе, и продолжается славный род. В Сургуте живут их дети, внуки, правнуки, которые не забывают своих казачьих корней и старинного принципа – силы и воли.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

23 февраля в 11:21, просмотров: 2350, комментариев: 1


QR код
Комментарии:
Surgutman
не нравится
24 февраля в 21:22
Высокотехнологичные были профессии в Сургуте до "нефтяной" эпохи!

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Бизнесмену, вырубившему рощу на Энергетиков, 20, в Сургуте, несколько лет не давали этого сделать

​Бизнесмену, вырубившему рощу на Энергетиков, 20, в Сургуте, несколько лет не давали этого сделать
Бывший главный архитектор Сургута Алексей Усов рассказал СИА-ПРЕСС историю вопроса
Лилия Сулейманова Сегодня в 16:46
379 6
​Куда уходит экс-глава сургутского «трансгаза» Игорь Иванов? Сольют ли компанию с югорским Газпромом? Начнутся ли кадровые чистки?

​Куда уходит экс-глава сургутского «трансгаза» Игорь Иванов? Сольют ли компанию с югорским Газпромом? Начнутся ли кадровые чистки?
Главные вопросы о смене руководства в «Газпром трансгаз Сургут»
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 15:40
440 0
​Что делать если из-за ветра на машину упали знак, обшивка дома или дерево? СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Что делать если из-за ветра на машину упали знак, обшивка дома или дерево? СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

Константин Шперлинг Сегодня в 12:42
349 0
​Как бизнес кошмарит город

​Как бизнес кошмарит город
Одной из основных функций срубленной рощи было скрывать это уродливое чудовище, которое теперь явилось во всей своей «красе»
Сергей Глинских, сургутянин Сегодня в 12:32
509 7
​Сколько стоит срубить дерево в Сургуте? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Сколько стоит срубить дерево в Сургуте? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Платить придется и за поврежденный газон, цветник или плодородный слой лесных почв
Лилия Сулейманова Сегодня в 11:43
427 3
Обыденно и буднично

Обыденно и буднично
Несколько дней назад нам всем – сургутянам и прежде всего власти плюнули в лицо. Не просто плюнули, но еще и посмеялись при этом. Сделал это обычный человек – предприниматель с красивой русской фамилией
Артем Кириленко, заместитель председателя думы Сургута Сегодня в 09:09
887 31
​В Сургуте школьники играют в «Прятки на сутки»?

​В Сургуте школьники играют в «Прятки на сутки»?
По правилам квеста дети должны выжить вне дома 24 часа без еды, воды и денег
Анастасия Якупова 23 мая в 18:38
863 0
​В России появится первый жилой дом с интерактивной подсветкой

​В России появится первый жилой дом с интерактивной подсветкой
Андрей Матыцин, генеральный директор ООО «Среда комфорта» 23 мая в 16:07
2057 4
​Портал siapress.ru добавил новый сервис для своей аудитории

​Портал siapress.ru добавил новый сервис для своей аудитории
Теперь наших авторов и онлайн-интервью можно не только читать и смотреть, но и слушать
Редакция СИА-ПРЕСС 22 мая в 15:41
576 4
​Те, кто говорит, что протестовать бесполезно, или явные агенты власти, или идиоты

​Те, кто говорит, что протестовать бесполезно, или явные агенты власти, или идиоты
Что события в Екатеринбурге показали всей стране — в интервью с уральским политологом
Анна Богдевич 22 мая в 21:52
1240 6
Олег Владимиров

​Меня терзают смутные сомненья
Процессы наладились, деньги пошли, строительство возобновилось, пусть и не в привычном темпе. Были названы новые сроки сдачи, но и они срываются. Где деньги, Зин?
Олег Владимиров 22 мая в 11:39
1253 6
В России принят закон, разрешающий посещать пациентов в реанимациях

В России принят закон, разрешающий посещать пациентов в реанимациях
В Сургуте такая возможность есть
Лилия Сулейманова 22 мая в 11:01
796 0
​При желании запретить вырубку деревьев в Сургуте можно

​При желании запретить вырубку деревьев в Сургуте можно
Интервью с юристом Булатом Андабековым о ситуации с ликвидацией небольшой рощи на улице Энергетиков, 20
Лилия Сулейманова 22 мая в 10:34
1524 16
​Чтобы вернуть доверие дольщиков, нужно строить

​Чтобы вернуть доверие дольщиков, нужно строить
Предлагаю сфокусировать внимание не на поиске виновных, а на привлечении инвесторов, способных завершить строительство
Александр Пурышев, дольщик ЖК «Любимый» 21 мая в 19:31
1301 10
​«Мы будем рассматривать и максимально быстро решать социальные проблемы этой категории сургутян»

​«Мы будем рассматривать и максимально быстро решать социальные проблемы этой категории сургутян»
Глава Сургута Вадим Шувалов о проблемах дольщиков
Вадим Шувалов, глава Сургута 21 мая в 18:39
1091 6
​Когда достроят продолжение улицы Маяковского в Сургуте? СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Когда достроят продолжение улицы Маяковского в Сургуте? СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
На данный момент работы на участке не ведутся
Лилия Сулейманова 21 мая в 17:42
2159 3
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Дмитрий Николаевич
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика