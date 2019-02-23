​Стоп, кадр! Сургутские «Самсоны»

На этом снимке 60-х годов прошлого столетия запечатлены два представителя потомственной фамилии, некогда самой распространённой в Сургуте – Кайдаловы.

Они не родственники, а однофамильцы, как говорят их дочери – Нина Фёдоровна и Нина Николаевна. Фёдор Фёдорович (уличная фамилия Почтальонские (слева) и Николай Пантелеймонович (по – уличному Градский (справа).

Многое объединяет Фёдора и Николая Кайдаловых. Они участники Великой Отечественной войны, домой вернулись с боевыми наградами. Жили на одной улице – Гагарина. Здоровяки, косая сажень в плечах, высокие, красивые. Весельчаки, острословы, знатоки хорошей шутки, они были страстными рыбаками и охотниками. Богатырской силой славились сургутские мужики. Не раз случалось, что лошадь не могла вывезти воз дров на пригорок, тогда её выпрягали, за оглобли брался сам хозяин и выручал застрявшие сани.

Николай Кайдалов родился в 1924 году. После войны трудился в артели инвалидов. Работал сантехником в районной больнице, до этого был грузчиком в райрыболовпотребсоюзе и леспромхозе. Работа грузчика в 50-60-е годы была крайне тяжёлой, и выполнять её мог далеко не каждый. За многолетний труд Николай заслужил только благодарности своих земляков.

Фёдор Кайдалов старше земляка на три года. После фронта работал киномехаником, шоферил на «скорой помощи». Последнее время трудился в леспромхозе. Недюжинной силой обладал Фёдор. Он мог один тащить лодку с мотором и сетями через высокую гриву на другой водоём.

Добрую память оставили они о себе, и продолжается славный род. В Сургуте живут их дети, внуки, правнуки, которые не забывают своих казачьих корней и старинного принципа – силы и воли.