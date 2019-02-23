​Ко Дню защитников Отечества. На страже сургутского неба

В первой половине 90-х в Сургуте базировался легендарный 512 зенитно-ракетный полк, передислоцированный из Пензы, задачей которого было прикрытие всего Западно-Сибирского топливно-энергетического комплекса – месторождений нефти и газа, ГРЭС и других объектов.

… Три с половиной года потребовалось на выбор боевых позиций, командного пункта и штаба управления части, на выполнение проектно-изыскательских работ по размещению инженерного оборудования. Одновременно велось строительство двух военных городков в районах восьмого промузла и аэропорта. Заинтересованность в скорейшем завершении строительства была вызвана озабоченностью тогдашних руководителей Тюменской области в связи с тем, что небо над таким промышленным гигантом и важным в стратегическом отношении объекте, каким является Сургут, оставалось незащищенным.

Полковник Виктор Семёнович Кринфельд с первых дней завязал прочные контакты и нашёл в лице городской администрации не только единомышленников, заинтересованных в присутствии в город зенитно-ракетного полка, но и надёжных партнёров, готовых помочь решить возникающие проблемы. Окончательную проверку готовности к приёму полка производил Главком войск ПВО генерал армии Иван Моисеевич Третьяк, который летом 1989 года посетил его боевые порядки.

Первым командиром полка на сургутской земле после передислокации из Пензы стал полковник Виктор Николаевич Луценко. В этой должности он находился до 22 ноября 1991 года (после – переведён в Ярославль старшим преподавателем высшего зенитно-ракетного училища).

Это было впервые в истории зенитно-ракетных войск ПВО страны! Военнослужащие подразделений полка - офицеры, прапорщики, сержанты и солдаты, выполняя приказ командования, в течение всего лишь 30 дней после передислокации идеально подготовили боевую технику, создали совершенные условия для успешного выполнения боевой задачи.

Начало 90-х. Руководство 512 полка и 22-й дивизии войск ПВО. В центре: полковник Игорь Ростиславович Поморилов – начальник 22 дивизии зенитно-ракетных войск ПВО

Декабристками ХХ века пришлось стать офицерским жёнам. Они пережили и бытовую неустроенность, и холодную зиму, и трудности в поисках работы. «В Пензе собирали нас, всех жён, семьи собирали, - вспоминает Ирина Николаевна Музычкина, - новый зам. командира полка Владимир Иванович Белик говорил, что он уже один раз начинал всё с колышка, и агитировал нас не бояться этого переезда. Всем обещали, что город ждёт, что проблема трудоустройства тоже будет решена. Он над этим работает. Рассказывал, что здесь есть дачные участки, картошка растёт. Всех консультировали, чтобы мы «в позу не вставали», ехали с мужьями. Вот, допустим, я приехала 11 января. Мороз страшный. При этом выделили руководству квартиры, и командир сразу сказал, чтобы каждая семья взяла на подселение. С трудоустройством, конечно, было сложно. У меня высшее образование, я инженер-метролог, здесь оказалась невостребованной. И когда нам предложили работу нянечками в садике, мы согласились».

Полковник Владимир Александрович Мацев заступил на командование полком во времена начала развала великой державы, потери моральных ценностей и материальных трудностей: «Я уже в декабре 1991 года пришёл командиром полка. Окончил Калининскую академию в Твери и был направлен служить в Новосибирск. В Новосибирске я прослужил с 1986-го по 1991-й – пять лет командиром дивизиона, зам. командира бригады и приказом министра обороны был назначен командиром полка. Потом командовал этим полком, в Сургуте. Хороший был полк, было сделано много, и много, конечно, мы не успели сделать. Казармы сделали отдельно для солдат, командный пункт начали строить, ну, а потом началось безденежье: финансирования вообще не стало, денежное пособие с трудом выдавали. Потом вышла директива начальника штаба о расформировании полка».

Учения проводит зам. комполка Владимир Белик. Зима 1992-1993 гг

Полк ПВО, который закончил свой путь в Сургуте, был сформирован еще в 1941 году. Имел наименование Калинковичский Краснознамённый ордена Кутузова IIIстепени 512 авиационный полк. Это почетное звание полк получил за освобождение белорусского города Калинковичи во время Великой Отечественной войны. Одним из его командиров был Герой Советского Союза, генерал-майор авиации, военный лётчик Анатолий Андреевич Анпилов. О боевой службе и подвигах этого полка снят фильм «Хроника пикирующего бомбардировщика».

После окончания войны полк полным составом был переведён в город Пенза. Там он стоял на боевом дежурстве, а в 1989 году переведён в Сургут.

В 1994 году полк прекратил своё существование. Для офицеров и прапорщиков полка началась другая жизнь. Прослужив по десять-пятнадцать и двадцать лет в армии, они вступили в совершенно незнакомый мир, к которому нужно было привыкнуть, адаптироваться к новым условиям, найти своё дело и себя в нём. Ведь говорят, что не бывает бывших офицеров! А что у них навсегда? Известно, что… Сердце – женщине, жизнь – Отечеству, а честь – никому.