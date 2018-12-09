Такие старые слова. Он такой несклюдный – не разбери поймёшь!

Не при чём – не готов, не приготовился, не собрался. «Все уже во дворе, а ты ещё не при чём. Чего копаешься?»

Не разберИ поймешь – о чём-то неподдающемся пониманию, прочтению, слишком мудрёном или бестолковом.

Не роднЯ – о чём-либо, сильно уступающем по своим качествам лучшим образцам. В этом же значении – о человеческих качествах в их сравнении. «Новый-то хомут старому далеко не родня».

НерчИться (о рыбе) – нересститься.

Не сАхарный – не растАешь – говорится промокшему под дождём.

Не своЕй смЕртью – о кончине человека в результате несчастного случая или насилия. «Своей смертью не умрёт», - говорили об отчаянном, рисковом человеке, сорви-голове. «По мнению сургутян, чернокнижник всегда умирает не своей смертью» (И. Неклепаев).

Не складУшки, не ладУшки – детская дразнилка по поводу сказанного невпопад.

НесклЮдный – капризный, неуживчивый. «Качать пустую люльку, по словам сургутян, нельзя – будет несклюдное дитя» (И. Неклепаев).

Не смотрЕл бы – выражение отношения к чему-либо неприятному. «У нашей внучки меньшой всё привереда, зачнёт кукситься – не смотрел бы».