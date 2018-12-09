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​…и острог сделан, где воевода живет…

Упоминание о Сургуте со слов известного путешественника более трех веков назад

Фото: zoshka.ru
Фото: zoshka.ru

В исторической литературе издавна упоминается название нашего города, которому в будущем году исполняется 425 лет.

Описание Сургута взято из книги «Путешествие через Сибирь от Тобольска до Нерчинска и границ Китая» русского посланника Николая Спафария в 1675 году:

«… А приехали в Сургут майя 23 числа (1675 г.), а Сургут стоит на Яру, на Обе, на левой стороне… Да против Сургута же протока да остров, да ниже Сургута на правой стороне речка Сургут…

И город Сургут сделан после Тобольска первый, прежде всех иных городов сибирских… Многие остяки живут в Сургутском уезде больше дву тысяч и для ради покорения их и собрания ясака от них город построен на Яру, на красном месте, при берегу Оби реки, и острог сделан, где воевода живет, который посылается с Москвы, и служивых людей много…

А хлеб в Сургуте не родится… токмо рыболовья много.

Из Сургута поехали майя 24 числа рекою Обью ж, и на левой стороне Оби речка Бардоковка… Да от речки Бардока вышла протока и тою протокою ехали до Оби, а подле той протоки на правой стороне реки Оби остров великой… Да против того острова река Черная впала в Обь, а вышла из болот… Да на левой стороне реки Оби остров Менщиков. Да посред реки Оби стоит остров Свиной, против того ж Менщикова острова…

Да на Оби ж реке, на середине остров Утячий… Да на левой стороне река Почакуйка… а в тое речку Почакуйку впала река Трем-Юган… Да на левой стороне реки Оби, а реки Тром-Югана на правой стороне остров Банной. На левой же стороне… остров Лукин Бор, другой Першин, третий Ломовой, четвертый Санин, пятый Березовой, шестой Рябиновой…»

zoshka.ru


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09 декабря 2018 в 11:06, просмотров: 2188, комментариев: 0


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