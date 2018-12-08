Когда идешь на встречу с людьми, которых знаешь всю свою жизнь, возникает ощущение времени иного – далекого, из детства. Прежний уклад быта старожилов, сложившийся за века, сегодня неуловим, хотя и стоят теперь на месте старого Сургута многоэтажки, в которых они живут. И невольно всплывает в памяти картина деревянного Сургута, ясно впечатываются улочки, окошки в наличниках, палисадники в рябине…

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Еще в 30-м году прошлого века сюда приехал из Тобольска специалист по сельскому хозяйству 30-летний Василий Антонович Калашников с 26-летней женой Марией Федоровной и тремя детьми. Поселились на улице Народной, в доме под номером 18. Когда-то в Сургуте у них была одна из самых крупных личных библиотек. А собирать ее начал отец семейства еще в 20-х годах, будучи молодым человеком.

Мария и Василий Калашниковы с детьми Серафимой, Тамарой и маленьким Витей

Василий - потомок рода Калашниковых, живших под Тобольском со времен освоения русичами этого края. Мария родом из Курской области, она немало повидала на своем веку. С малых лет лишившись родителей, воспитывалась в Ольгинском приюте (имени великой княжны Ольги) для детей-сирот переселенцев в городе Тобольске. Она была свидетелем многих исторических событий, когда во главе Тобольской епархии стоял архиерей Варнава, ставленник Григория Распутина, да и сам Распутин неоднократно навещал Тобольск, и его Мария видела несколько раз.

Помнила многие эпизоды из жизни царской семьи в период ее пребывания в Тобольске. Мария Федоровна сочетала в себе лучшие черты старого воспитания: трудолюбие, благочестие, высокую внутреннюю культуру, уважительность и душевную щедрость. Много читала.

А какие знатные она пекла пироги из рыбы! Я угощалась, и не раз! Вообще в былые времена для любого сургутянина рыбный пирог – это первое и лучшее лакомство для дорогого гостя, особенно пирог из нельмы или муксуна. Так вот в рыбном деле Мария Федоровна была непревзойденный мастер: будь то пирог, жарёха, уха и прочий рыбный разносол.

Леонардо был шестым ребенком в семье, самым младшим. (У Василия и Марии родилось семь детей, из них выжили четверо). Почему же коренного сибиряка нарекли иностранным именем?

«Папе надо было одно имя, маме – другое, сестре – третье и другой сестре – четвёртое. А отец-то мужик справедливый был. Он четыре бумажки накрутил, в шапку бросил. Матери дал тянуть. Мать вытягивает – «Леонардо»: «Не вздумай так зарегистрировать». А отец ей: «Что вытянула». Вот и получился русский итальянец», - пояснил мой собеседник.

Так с легкой руки и благодаря начитанности сестры Тамары приобрел имя их младший брат.

С детства мама называла сынишку ласково: Лёдечкой, Лёдей (это имя за ним прижилось, и до сих пор, даже внуки и правнуки его так называют).

В сентябре 1941 года Василий Антонович добровольцем ушел на войну. Сражался на Ленинградском фронте, был артиллеристом. Рядовой Калашников умер в госпитале 29 ноября 1943 года, похоронен в деревне Шахово, Старорусского района, Новгородской области.

Когда Василий уходил на фронт, Мария была беременной, но дитя не спасли. А вот Лёдю матери удалось выходить, – вырвать его из объятий коварной болезни под названием менингит.

Шли годы. Дети подрастали и покидали родительское гнездо. Вот уже Серафима с Тамарой – студентки пединститута, Володя уехал в ремесленное училище, после поступил в техникум. С матерью остался Лёдя. После окончания восьми классов пошел работать – привлекала паренька профессия киномеханика. Ходил в киносеть, как он говорит, помогал, крутил фильмы.





После окончания Свердловской годичной школы киномехаников начал работать в районной киносети по специальности. Но недолго - в июле 1957 года был призван в ряды Советской Армии. Служил в артиллерийских войсках на острове Кунашир (Курильская гряда). Спустя шесть месяцев, учитывая образованность, эрудицию молодого северянина, ему предложили продолжить службу в госпитале города Южнокурильска – заниматься библиотекой и показывать фильмы. Леонардо отказался, чем очень удивил замполита, считал, что это не настоящая служба. В армии выучился на водителя.

В октябре 1959-го вернулся со службы в родной Сургут и продолжил свою трудовую деятельность в Сургутской кинофикации. Кинопередвижку возил по всему Сургутскому району, летом на моторных лодках, зимой – санным путём. Льстило ему, что на периферии - в деревнях и поселках - его узнавали, спрашивали: «Не сын ли ты Калашникова?». Значит, помнили его отца, Василия Антоновича!

Два сезона возил кинопередвижку, а когда в 1961 году в Сургуте открылась станция скорой помощи, он перешел туда водителем. Работали в паре с Василием Туполевым. Их по праву можно назвать первыми водителями первого автомобиля в Сургутской районной больнице.

А морозной зимой 1962-го свела судьба Леонардо с единственной его любовью на всю жизнь – Ниной Кравцовой, приезжей девушкой из далекого Южного Казахстана.

Детство и юность Нины прошли в городе Джамбуле. В 1959 году уехала работать по контракту в Германию. Вернувшись через два года, решила навестить своего дядю Константина Степанова, который работал в то время следователем в Сургутской милиции. Так накануне Нового 1962 года модно одетая красотка (в котиковой шубке, капроновых чулках и сапожках) оказалась в заснеженном северном поселке. Вот тогда-то впервые и увидела Нина огромное количество пельменей!

Дядюшка предложил племяннице пожить и поработать какое-то время в Сургуте. 23 февраля дома у Степанова вся сургутская милиция отмечала праздник, а Леонардо пригласила туда коллега хозяина Раиса Пшеничникова. На этой вечеринке молодые люди познакомились.

А уже 8 марта, в день рождения Нины, Леонардо сделал ей предложение, сказал просто: «Выходи за меня замуж», на что она ответила вопросом: «Замуж? А когда?»

О своем решении пожениться сообщили родителям. Свадьбу сыграли 17 марта 1962 года. Праздновали неделю, катались на белых, нарядно украшенных лентами и колокольчиками, лошадях. На торжестве было 60 человек. На столы собирали и готовили, как это было принято в нашем сургутском крае, всем миром.

Сначала поселились в родительском доме. В конце 60-х переехали на улицу Гагарина, 41, и какие же были мое удивление и восторг, когда Леонардо Васильевич сказал об этом. Ведь до них в этом доме жила наша семья Захаровых!

Нина Ильинична работала продавцом в «Панфиловском» - магазине за Саймой, бухгалтером в кинотеатре «Октябрь», а перед уходом на заслуженный отдых в учебном комбинате автобазы № 92 треста «Сургутгазстрой». Вязала пуховые платки, была большой любительницей приготовления интересных и разнообразных блюд, в ее рецептах всегда что-то новое, авторское.

Леонардо продолжал шоферить на «скорой». Окончил Свердловский автодорожный техникум, но так и остался верен рулю. «Если поступал вызов к роженице, то коллеги шутили: «Лёдя поехал, значит, родится девочка!» Ни разу не ошибались», - рассказывает юбиляр. «Не ошибся» и Леонардо в своей семье – у супругов Калашниковых родились две дочери, Лариса и Марина.

Четыре поколения Калашниковых

Леонардо Васильевич – человек всесторонне увлечённый и очень скромный. Хотя есть чем гордиться.

«Папа увлекался спортом, в частности, альпинизмом, охотой, рыбалкой, фотографией, играл на гитаре и пел. Читатель – запойный! А в туристические походы всегда брал нас, своих детей.

Мы сплавлялись по речке Чусовой. Со мной – на лодках в группе, а с Мариной на плотах, - рассказывает Лариса. – Это было так захватывающе! Меня научил кататься на коньках, на лыжах ходить. До сих пор делает зарядку каждое утро. Папе очень нравится Высоцкий. Сколько себя помню, он постоянно у нас пел с магнитофона. Многие песни помню еще с раннего детства. Они с мамой в компаниях пели вместе. Ну, и конечно, все песни, которые пели сургутяне в то счастливое для них время. Еще наш папа однажды спас мальчика…».





А дело было так.

В один из майских дней 1980 года Татьяна Напольнова с четырехлетним Димой подошли к гастроному, что в старом Сургуте. Она вошла в магазин, а мальчуган остался на крыльце. Невдалеке работал кран. Прошло всего несколько минут, как раздался крик на улице. Все выбежали из магазина. Малыш лежал под плитой. Онемела мать. Растерялись окружающие. Но вот от толпы отделился мужчина, подбежал к крановщику и крикнул: «Поднимай!» Потом сразу же взял мальчика на руки и выбежал на дорогу. Рядом стояла машина. Вначале шофер отказался ехать, сказал, что занят. «Вези, слышишь!». Вздрагивающий мужской голос, неподвижный ребенок и побледневшее лицо женщины – и водитель завел машину. «Гони, гони!» Отчаянно сигналя, «газик» мчался по улицам. Другие машины уступали ему полосу.

… В больнице за Диму Напольного стали бороться хирурги, медсестры. Секунды жизни ребенка эти люди проживали как годы. Кровь людей близких, знакомых и малознакомых была тоже той каплей, что удержала на весах жизнь мальчика. Когда мать вспомнила о спасителе, его уже рядом не было.

Дима пролежал в больнице месяц, потом другой. Стал поправляться. Позже его увезли на операцию в другой город. И все это время его мать мучилась, что так и не узнала имени того человека. Она специально ходила к магазину. Может, он живет рядом, и они встретятся. Однажды даже остановила прохожего, но оказалось, что ошиблась.

Как-то ей сказали: «Таня, слышала ты, был случай у магазина? Так говорят, малыш погиб». «Нет, жив, - ответила она, - это мой Дима».

20 мая 1980 года в местной газете «К победе коммунизма» была напечатана статья, где рассказывалось о том, как четырехлетний мальчик, оказавшись рядом с работающим автокраном, был придавлен бетонной плитой из-за того, что одна из лап автокрана провалилась в песок, и кран завалился на бок. В статье была допущена неточность: плиту поднял не крановщик, ее подняли люди, которых смог организовать некто неизвестный. Он же остановил проходящую машину и заставил увезти мальчика в больницу. В больнице, сдав ребенка на руки врачам, мужчина ушел. Родители Димы впоследствии безуспешно пытались найти спасителя. Когда в газете появилась эта статья, кто-то из сургутян, бывший свидетелем происшествия, сказал родителям мальчика, что спаситель их ребенка – это Леонардо Васильевич Калашников.

(Считаю, что комментарии к этому милосердному поступку излишни).

«Золотые молодожены» Нина Ильинична и Леонардо Васильевич Калашниковы с любимым племянником Алексеем Федуловым

В 2012 году супруги Калашниковы отметили 50 лет совместной жизни. В праздничной обстановке в городском Дворце торжеств их поздравили многочисленные родственники и самые близкие: дочери и внучата Наташа, Сережа, Артем и Сёма. А ныне подрастает уже пятое поколение Калашниковых – правнуки Савелий, Мария и Алиса.

К сожалению, в 2015 году герой нашего рассказа овдовел. Но внимание близких – сокровище бесценное. Он не один! Сейчас к деду перебрался его внук Артем. Ему 20 лет, учится в университете, а вечерами работает тренером по плаванию. Леонардо Васильевич с мая по октябрь живет на даче, и огород у него на диво. Ох, и вкусное у вас варенье из жимолости, уважаемый хозяин!

Возвращалась я от Калашниковых с загородными гостинцами, как и принято у сургутских старожилов. А ещё со странным, необъяснимым чувством какой-то глубинной, стержневой защищенности… Какое счастье, – среди меркантильных чужаков ещё живут и прекрасно здравствуют дорогие сердцу люди, которые не предадут и помогут в трудную минуту.

Вот такой простой великий человек, Лёдя - наш Леонардо. А такие, как он, и есть соль земли.

Справка Леонардо Калашников имеет министерские и правительственные награды, в том числе звание «Ветеран труда ХМАО-Югры», медали «За доблестный труд», «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири», наградной знак «Турист СССР».

Фото из архива семьи Калашниковых