​Цифра. Попытки в Сургуте создать свою продовольственную базу

XXвек. В конце 60-х годов в Сургуте стала создаваться собственная продовольственная база, хотя она, конечно, не могла компенсировать централизованные поставки с «большой земли». В декабре 67-го в совхозе «Сургутский» был построен коровник на 200 голов, в апреле 68-го – первое тепличное хозяйство на 1, 2 тысячи кв. м, в декабре того же года птичник на 20 тысяч кур-несушек. В декабре 1971 года в городе отмечалось, причем весьма торжественно, достижение Сургутского рыбоконсервного комбината - семимиллионная банка.

Впрочем, обский край, как мы помним, традиционно был привычен к рыбному богатству – сколько поколений здешних жителей выкормила великая Обь! Что же касается молока, то, к сожалению,

молочные реки, в отличие от обыкновенных, постоянно «пересыхали», и на дне их обнаруживалась застарелая проблема обеспечения сургутян молочными продуктами.

Зимой 1970 года пришлось ввести карточки для «неорганизованных» (не посещавших детские дошкольные учреждения) малышей.

Ощущалось отставание строительства предприятий переработки, торговли, обслуживания. В два раза дольше запланированного срока сооружались хлебозавод и молокозавод на 50 тонн сырья в сутки. Причины были обычными: отсутствие необходимых материалов, неспособность хлипких подрядчиков освоить выделенные средства, прекращение финансирования и прочее.

Решение той или иной проблемы продвигалось, если объекты социальной сферы включались в обязательства к торжественным датам в качестве «подарка Родине». Тогда их создание ставилось под жесткий контроль партийных органов. Именно эти объекты получали определенные преимущества в финансовом, материальном и кадровом обеспечении. С другой стороны, такой метод оборачивался авралом, низким качеством работ, невыполнением плана на остальных участках, а то и срывом принимавшихся с помпой обязательств.