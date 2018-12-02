​А у нашей свахи - все невесты пряхи! Если девушка согласна и родители не против, то…

XIXвек. Когда известная девушка окончательно намечена в невесты и взвешены все ее хозяйственные достоинства, на этом же совете старших (пред. статья «Без меня меня женили) выбирают, кого бы послать свахой (сватьей – И. Неклепаев). В свахи выбирают какую-нибудь почтенную женщину из родственников или близких знакомых, при этом обязательно – замужнюю или вдову.

Затем сваха отправляется в дом потенциальной невесты, остальные родственники остаются ждать ее возвращения.

Пришедши в тот дом, куда надо, сваха, после обычных приветствий, садится под матку (массивная балка под потолком) и, помолчав некоторое время, как бы обдумывая всю важность своей миссии, подымается со своего места и, обращаясь к родителям или старшим девушки, заявляет: «Я до вашей милости, - Иван Петрович (отец жениха) желают знать, нельзя ли судьбой заняться Анне Егоровне (имя девушки) за Василия Ивановича (имя жениха).

На это заявление свахе пока ничего не отвечают, но оно открывает цель ее посещения, и потому сейчас же начинают ее угощать, как особенно ценную и редкую гостью. Ставят самовар, почуют вином и прочим.

Разговор же ведется самый обыкновенный, о посторонних вещах, и больше уже ни разу, до самого ухода свахи, не упоминается о сватовстве, как бы давая этим возможность родителям невесты хорошенько обдумать ответ, который все-таки у них рано или поздно потребуют.

При этом девушка, которую пришли сватать, обычно уходит из той комнаты, где сидит сватья. Нередко за ней выходят и родители, поодиночке или вместе, и здесь между собой обсуждают ответ, а также спрашивают согласие дочери.

Наконец, когда сваха почувствует себя достаточно угощенной и увидит, что пора идти домой, она опять подымается и заявляет: «Извольте же пояснить мне, каковы будут ваши намерения». Тогда, если девушка согласна и родители ничего не имеют против предстоящего брака, свахе так и отвечают.

Затем зажигают у иконы свечку и молятся все Богу. После этого сваха вынимает из кармана платок, который она имеет при себе для этой цели, и через платок подает руку отцу девушки, а мать разнимает.

Этим сватовство оканчивается в первой своей стадии, когда родители «положат на слово», т.е. дадут слово, что отдадут свою дочку, подтвердив его рукобитьем, помолятся Богу. Но оно еще не считается окончательно решенным, - таковым оно становится лишь в день девишника.

А сговор нарушать – бесчестие творить! Не полагается.