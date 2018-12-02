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​Владимир Меркушин: «Я не Кашпировский, но у многих исчезли болячки!»

Сегодня, 2 декабря бессменному руководителю Сургутского городского хора ветеранов Владимиру Меркушину исполняется 70 лет.

В нашем городе личность Меркушина как композитора, исполнителя, стихотворца хорошо известна всей творческой интеллигенции. Без малого 40 лет он трудится здесь, радуя зрителей и слушателей своими произведениями («Сургутская мадонна», «Федоровчанка», «А Югра, как всегда, молода» и многими, многими другими).

А в 2004 году он создал самый лучший хоровой коллектив в городе, собрав поющих людей старшего поколения, и вот уже на протяжении 14 лет он удерживает первенство не только на городских конкурсах, но и за пределами региона.

Все участники коллектива, что характерно, выглядят моложе своего возраста, среди них большая часть старожилов, первопроходцев, которые приехали сюда в 60-х годах прошлого столетия.

«Вот то, что они в молодости, наверное, не допели, сейчас допевают, - смеется Меркушин. – Особое внимание коллектив уделяет своему звучанию – не традиционному, может быть, необычному для зрителя. Пение – это тяжёлая вещь, оно предполагает большие физические усилия, мозговую концентрацию, поэтому у участников нашего хора определенный режим, обязательно продуманное питание, чтобы быть всегда в тонусе. Я не Кашпировский, но у многих исчезли болячки»…

Еще он напомнил, как создавался коллектив. «14 лет назад клуб «Фронтовые подруги» учредил конкурс «С песней по жизни», который стал ежегодным. То есть один раз в год, примерно в осенний период, ко Дню пожилого человека собираются хоры, их много – 15-18. Они находятся в ТОСах, в производственных объединениях, в социальной службе. В перестроечный период никто хоровыми коллективами не занимался, но однажды в Сургут поступило предложение выступить в Ханты-Мансийске. По инициативе Городского совета ветеранов и при поддержке управления культуры администрации Сургута был организован один хоровой коллектив. Для того, чтобы Сургуту в окружном центре выглядеть хорошо, пригласили меня, дали людей. Хор создали в короткий срок и на конкурсе в Ханты-Мансийске получили Гран-при. Перепели 18 хоров округа – Белоярский, Нефтеюганский, Нижневартовский, Ханты-Мансийский и другие. То есть достигли сразу успеха. В Сургут приехали во славе, устроили здесь концерт, на большом собрании мэр города наградил участников благодарственными письмами и пожелал дальнейшего процветания. И уже никуда не денешься, хор нужно было держать, укреплять и растить по качеству».


За плечами заслуженного деятеля культуры Ханты-Мансийского автономного округа Владимира Меркушина огромный опыт работы руководителем вокальных коллективов и большой творческий путь композитора. Это музыка к танцам ансамбля народного танца «Юность Сибири». Своеобразным гимном нефтяников является песня Меркушина «Сургутский нефтяник», а произведение «Ой, Сибирь, Сибирь» включил в свой репертуар даже Омский государственный народный хор.

В репертуаре же нашего хора, помимо произведений на музыку Меркушина – романсы, русские народные, плясовые, хоровые и песни современных композиторов – лучшие образцы песенной музыкальной культуры России.

Но это было потом, в Сургуте.

А вначале талантливый рязанский парнишка блестяще окончил музыкальное училище. Профессиональное образование продолжил в Уфимской консерватории по классу баяна и дирижера оркестра народных инструментов. Прошел стажировку по композиции и инструментовке в столичном институте имени Гнесиных.

Он все еще оставался «юным виртуозом», когда однажды произошло одно событие! Можно считать, этапное, переломное - Володя влюбился!

И вскоре выяснилось, что безответно. Что в подобных случаях происходит, знает всякий – добрая половина русской литературы посвящена подобным ситуациям. Для Меркушина классики были не просто кумирами, но еще примером для подражания.

Баянист-виртуоз прибегнул к испытанному его гениальными образцами способу самовыражения. И, конечно же, тоже написал первое свое собственное произведение. Это был ноктюрн для баяна соло.

Со временем личные побудительные причины канули в Лету. А вот ощущение переживаемого осталось. Оно уже стало потребностью – настоятельной, довлеющей. Оказалось, что любой порыв настроения может быть выражен в звуке, гармонии, мелодии…

И потому-то вскоре после ноктюрна о безответной любви возникли «Медленный вальс», «Зимняя сюита», обработки на темы народных песен, популярных мелодий, как для баяна, так и для оркестровых коллективов. Позже он напишет оперу для Рязанского театра кукол.

- В консерваторию потом поступал с объемной кипой авторских работ, - вспоминал в одной из наших первых встреч в 2005 году Владимир Иванович. – В самых разных жанрах и самого разного достоинства. Что-то из этого до сих пор душу греет, другое позабылось или, к сожалению, утеряно.

Одно несомненно: в этих авторских пробах было много чистоты и непосредственности юношеской. А это дорогого стоит. Подчас не меньше, чем профессионализм и опыт.

Два дирижера. Дед – действующий, внук – будущий! Фото из архива В. Меркушина.

Портал siapress.ru присоединяется к многоголосому поздравительному хору в адрес именинника: многая лета, Маэстро!


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02 декабря 2018 в 10:25, просмотров: 2136, комментариев: 0


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