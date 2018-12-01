Победителю – цветной телевизор и магнитофон!

ХХ век. В первых числах октября 89-го года в Сургут возвратилась из Днепропетровска команда автомобилистов производственного объединения автомобильного транспорта ССО Обьтрубопроводстрой.

Водители и ремонтники участвовали в финале всесоюзных соревнований профессионального мастерства, проводимых Миннефтегазстроем СССР.

Сложной, насыщенной была программа состязаний: скоростная езда, безупречное знание правил дорожного движения, техника безопасного ведения работ, быстрое устранение неисправностей в автомобиле.

А для слесарей – сложная и качественная сборка и разборка агрегатов в зачет времени.

Особое внимание уделялось методам экономичной езды на автомобиле. Каждый сбереженный грамм топлива приносил участнику дополнительные очки.

Команда Сургута выступила в следующем составе: Владимир Минин, Владимир Дроботов, Сергей Иващенко, Анатолий Юрпалов, Виктор Зинченко, слесарь-моторист Юрий Седнин.

С первых же дней соревнований бесспорным лидером стал водитель КрАЗа АТП-1 Владимир Минин. Он не уступил этого преимущества до конца программы, заняв первое место среди участников всех 18 команд из разных областей и регионов страны.

Среди слесарей отлично выступил также работник АТП-1 моторист Юрий Седнин. Он занял призовое третье место.

Победителей ждали заслуженные награды – почетные вымпелы, благодарности министерства. Владимиру Минину за первое место были вручены цветной телевизор «Горизонт» и магнитофон марки «Россия». Юрий Седнин получил магнитофон «Весна».

Вот так наши ребята поддержали марку водителей Западной Сибири!