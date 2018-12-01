Географический словарь. Карасье озеро со змеями и соболиный народ

Муатлор – озеро с левой стороны Большого Югана, недалеко от юрт Каюковых. Ловится очень крупный карась. Взрослый и крепкий мужчина может унести не больше 15 рыбин.

Мугой-сор – озеро в среднем течении Малого Югана, вблизи юрт Сурламкиных, расположено среди топких мест и высоких кочек. Подход к нему крайне затруднен, зато карасей ловится много. Одно время уловы вывозили на самолетах. В одном из тупиков озера – горельник, а в нем огромное количество змей. Очевидцы рассказывают, что гадюк так много, что ступить некуда. А когда у них начинается пора «любовных свиданий», над озером не смолкает змеиное шипение. Вот до чего их много. Мугой-сор с перевода на русский – «карасье озеро».

Невойловино – юрты на Покамасе, недалеко от Юганской Оби. Давнее поселение местных жителей. В 40-50-е годы прошлого столетия – колхоз имени Калинина. Рыбный промысел, охотничьи угодья. Школа, магазин, медпункт ликвидированы. Сейчас места любительского промысла.

Негусьях – приток Большого Югана. (В переводе с хантыйского означает «соболиный народ» или «народ, промышляющий соболей»). По пути следования подпитывается многочисленными ручьями, урьями, саймами. Сосновые и кедровые боры со всеми сибирским обитателями, водоемы, полные рыбы.

Нелекияун (пихтовая) – речка, приток Тром-Агана в Русскинском сельском Совете. Родовые угодья местных жителей – ханты.