​Камланьем сифилис не побороть… Взгляд губернских медиков на обских остяков

XIXвек. Туземцы Севера, за малым исключением, не знали квалифицированной медицинской помощи и не имели о ней понятия. Лечились у знахарей и шаманов.

На весь Обь-Иртышский север было только три больницы с тремя врачами, несколькими фельдшерами и повивальными бабками. Причем должности фельдшеров часто замещались лекарскими учениками и ротными лекарями. Фельдшер со специальным образованием получал жалованье всего 200 рублей в год, что так-же препятствовало поступлению на службу специалистов.

Из всех возможных здесь болезней лютовала оспа. Также долго свирепствовала эпидемия тифа, унесшая много людей, в том числе и медицинского персонала, направленного из Тобольска для борьбы с эпидемией.

У обских остяков с давних пор укрепился сифилис. Эта болезнь в ужасающих размерах распространена была в Лумпокольской (Александровской) волости Сургутского уезда.

Этому факту поспособствовало открытие в 1804 году в селе Александровском казенной винной лавки. Вследствие чего – поголовное пьянство мужчин и женщин, а в пьяном состоянии полная их распущенность и неразборчивость.

Сильно были распространены на Севере глазные болезни. Поэтому являлась настоятельная необходимость в посылке сюда глазного отряда Попечительства о слепых, о чем уездная администрация просила губернские власти (с представлением списка, который по этой необходимости был произведен учет в Сургутском уезде). Но это ходатайство осталось неудовлетворенным. Между тем для лечения глазных болезней являлось желание у самих больных инородцев. Так, Никита Сигильетов летом 1903 года возил свою жену на лечение в Томск, но съездил неудачно, будто бы врачи-окулисты оказались в отпуске. Ездили в Томск и другие остяки и так же бесполезно: никто этим слепым никакой помощи не оказал даже в университетском городке, не говоря уже о Тобольске, куда ездил на лечение и также зря инородец юрт Качесовых Локосовской управы Сургутского уезда Никита Качесов.

Такое было тогда отношение к туземцам Севера.

Некоторые слепые пропитывались своим трудом: рыболовством, вязанием мережи, изготовлением снастей, прядением ниток из крапивного волокна и шерсти, шитьем одежды, помогая тем самым своим семьям.

В юртах Рыскиных Юганской Управы Сургутского уезда жил слепой старик Иван Русскин. У него был сын-калека, который жил отдельно от отца. Так вот, Иван Русскин приучил свою собаку водить его за нартой по ближайшим юртам за сбором подаяния и таким образом много лет прокармливал себя.

А Советская власть принесла аборигенам излечение. Многие коренные жители своей профессией избирают медицину. И на здоровье!

(Использованы архивные документы сургутского уездного исправника Григория Пирожникова)

