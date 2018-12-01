​Сургутский краеведческий музей отмечает свое 55-летие. Становление.

ХХ век. Начало 60-х. Древняя югорская земля разбужена гулом нефтяных фонтанов. А посёлок Сургут, всегда отличавшийся своей умиротворенностью, считает необходимостью создать музей. С чего бы это вдруг?

А вот и не вдруг! Потому как были предпосылки. Еще в декабре 1957 года участник Великой Отечественной войны, общественный деятель Флегонт Показаньев ступил на стезю краеведения, когда начал собирать сведения по истории сургутской средней школы. Для этого понадобился не один год: переписка с ее выпускниками и педагогами, живущими в других городах, многочисленные запросы в архивы, библиотеки, музеи страны. Началась переписка с семьей сургутского уездного исправника Григория Пирожникова.

Флегонт Яковлевич писал в местную газету «К победе коммунизма»:

«… Изучение края необходимо начинать с создания добровольного краеведческого общества. По мере накопления материала его надо сосредоточить в музее, в котором должны быть отделы истории и археологии, промышленности и сельского хозяйства, жизни народов Севера и другие».

Дотошный Показаньев поднял вопрос о музее в год юбилея города – 370-летия Сургута. И это было более чем своевременно! Его неугомонная агитация сделала свое доброе дело. Газетные публикации, выступления перед руководством города, на собраниях, в школах… А насущная тема одна: нам нужен музей! И в том же 1963 году принимается важное решение:

«Исполком райсовета решил: просить исполкомы окружного и областного Совета депутатов трудящихся выделить для открытия музея 700 рублей.

Председатель сургутского исполкома А. Григорьева.

Секретарь П. Киреев.

(Этот документ сегодня хранится в местном архиве).

В ноябре того же года под музей выделяется помещение – комната в «красной школе» - бывшей усадьбе Галактиона Клепикова. 1 декабря состоялось его открытие. Такой был первый шаг.

Директором этого народного музея долгие годы был сам Показаньев, и он же – хранителем фондов и экскурсоводом.

Позже в музее сменилось несколько заведующих. В конце 70-х в Сургут приехала 29-летняя Людмила Степанова. Именно при ней сургутский музей приобрел статус краеведческого и новое помещение – выставочный зал на улице Магистральной. Она представляла впервые наш округ на XXIIIМеждународном конгрессе в Сан-Франциско. Степанова избрана пожизненным почетным членом американского биографического центра.

Немало интересного о становлении сургутского краеведческого музея рассказала она.

«Я ехала в Сургут с твердым намерением работать по специальности, потому что у меня был вызов – приглашение от отдела культуры, в котором мне предлагалось место директора местного музея. Тогда я даже и не подозревала, что такового в Сургуте пока не имеется! Это был 1979 год…».





Фото автора. Людмила Степанова подняла огромный пласт работы сургутского краеведческого музея, - из общественного и народного он стал краеведческим

Людмила Васильевна помнит свою первую встречу с заведующей Сургутским отделом культуры Софьей Васильевной Липявко, и как она говорит, будет помнить всегда:

«Она посмотрела мои документы, задала несколько вопросов и решительно заявила, что ничего пока не обещает, все покажет время. Я решила сразу поехать посмотреть музей, но оказалось, что туда попасть можно только после того, как расчистят от снежных заносов вход».

Подъехали к дому с резными наличниками, под самое крыльцо занесенному снегом и на первый взгляд неказистому. Раньше Людмила работала в музее, располагающемся в капитальном здании, и очень расстроилась, увидев перед собой такую картину.

Музей тогда работал на общественных началах, и Степанову оформили методистом Дома культуры. Объяснили, что подчиняться она будет зав. художественной мастерской Федору Гордиевскому.

Прошел всего месяц, и Софья Васильевна пришла с проверкой. А в штате музея не было даже уборщиц, всё приходилось убирать самой. Благо, муж помогал.

Увидев фотовыставку, посвященную первым комсомольцам и революционерам Сургута, похвалила за наведенный порядок и даже простила Степанову за самовольное заселение в музей, чтобы как можно быстрей навести порядок. Так начались будни.

«Долго я добивалась встречи с Флегонтом Яковлевичем Показаньевым, известным краеведом, создателем этого музея, - рассказывает Людмила Васильевна. – Он по телефону подробно расспрашивал, что сделано, и когда понял, что я «в теме», только после этого пригласил к себе домой. Я трепетала, идя к нему. Флегонт Яковлевич задавал вопросы, слушал мои ответы. В конце встречи сказал: «Вы уже седьмой руководитель на этом месте, и если вы также уйдете, ничего не сделав… Будь моя воля, я бы повесил вас тогда на первом столбе»…

В дальнейшем у меня сложились с ним хорошие отношения. Показаньев стал помогать, подсказывать, передавал, заходя в музей, документы. И это была серьезная победа».

Вскоре музей из общественного стал народным. Степанова добилась увеличения штата, ездила в Москву - в министерство культуры, где дали разрешение на перевод музея в разряд муниципального.

Музей набирал силу, потянулись посетители. Велась научно-исследовательская работа. Появилось немало помощников среди творческой интеллигенции, надежные шефы из производственных коллективов…

Открытие сургутского краеведческого музея на ул. Мелик-Карамова. На крыльце здания председатель горисполкома Пётр Мунарев. Август 1970 г.

Незаменимым помощником для Степановой, вернее, генератором всех идей была Светлана Викторовна Лазарева, к этому времени ставшая заместителем по науке.

В середине 80-х музей вырос из «пионерских штанишек», нужны были новые выставочные площади, и Людмила Васильевна вступила на «тропу войны» с администрацией города, чтобы получить новый выставочный зал.

«Вопрос о строительстве в центре города капитального красивого здания краеведческого музея, к сожалению, так и не сдвинулся с места, - вспоминает Людмила Степанова. – Тогда выбрали более реальный путь – создание сети филиалов, и опять же меня поддержала Липявко. Сама по натуре человек деятельный, она решение принимала быстро, не любила беспредметные инициативы и прожекты».

В начале 90-х в центре города, на улице Ленина, сдавался новый одноэтажный просторный павильон, где сперва предполагался салон для новобрачных, затем вино-водочный магазин. Сотрудники музея предложили отдать его под музей. Вот тогда подключилась знаменитый бригадир, Герой Социалистического труда Вера Ивановна Панасевич. Она была депутатом, членом горкома КПСС, делегатом партийных съездов, и к ее мнению прислушивались. Она собрала вокруг себя общественных деятелей, представителей совета ветеранов войны и труда, журналистов. И музейщики, объединив усилия, выиграли.

«Мы вышли на высокий профессиональный уровень работы музея и почувствовали, что наш коллектив в городе хорошо знают, что нам доверяют. Помню, когда из Сургута уезжала Софья Васильевна Липявко, она отметила профессиональный рост музейщиков, заявив при этом, что всё у нас впереди. И она не ошиблась. Новый заведующий отделом культуры Яков Семенович Черняк сразу нацелил нас на крупномасштабные проекты, более профессиональные. Он считал, что важно заявить о себе и Сургуте во весь голос. Вскоре мы разработали и осуществили интересный проект «Спасти и сохранить». И эту новую экспозицию о развитии нефтегазовой отрасли в регионе оценили.

Считаю, что в перестройке работы музея в новых, изменяющихся условиях была заслуга Якова Семеновича. Именно он научил мыслить масштабно. С перспективой на будущее. И мне его наука очень пригодилась, когда я перешла работать в окружной музей, - с особой теплотой говорит Людмила Степанова.

Первый приют музей получил в «Красной школе»

А ныне… Сколько в нашем городе музеев – и сосчитать невозможно! Но этот – самый первый, рожденный в боях, вынянченный с любовью, ставший судьбою многих… Энтузиастам музейного дела – почет и слава. Старожилы уважают, а для молодежи наш музей, кроме всего прочего, еще и модное место.