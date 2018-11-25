Такие старые слова. «Ах, он, плюгавый!.. Вот гром-от не из тучи!...»
Не из тУчи гром – о неожиданном поступке робкого человека.
Не имётся - о поведении человека, упорно настаивающего на своём, несмотря на неприятности. «Мало ещё шишек себе набил? Всё не имётся?»
Не к добрУ – о нехорошем предчувствии, предзнаменовании. «Не к добру затихло: где-то собралась, разгорелась гроза и идёт по горам на обитель».
Не корОву проИгрываешь – говорится человеку, не решающемуся что-либо предпринять, несмотря на то, что риск невелик.
НенаЕдный – прожорливый, вечно голодный. «У, ненаедная скотина, рога бы ей обломать. Цветок на подоконнике съела».
Не пАдай дУхом, а пАдай брЮхом – слова ободрения при неудаче (из детского лексикона).
Не перевАривать – испытывать неприязнь, не переносить кого-либо, что-либо.
НепИтушка – о горьком пьянице. «Тоже непитушка добрый»
Не по глазАм – говорят, когда человек не видит совершенно явного, что находится на самом виду.
Не намУчишься, так не наУчишься – слова ободрения новичку в каком-либо деле.