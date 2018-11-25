​Генеральный секретарь ЦК КПСС в Сургуте!

ХХ век. В период своего индустриального развития Сургут не был обделен вниманием высокопоставленных лиц. Среди них – экс-первый секретарь Тюменского обкома Борис Евдокимович Щербина, в декабре 1973 года назначенный министром строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности, секретари ЦК Аверкий Борисович Аристов и Андрей Павлович Кириленко, которые, правда, предпочитали встречаться с сургутскими геологами и нефтяниками в своих столичных кабинетах.

Уже в 1964 году Сургут посетил Президент АН СССР академик Михаил Алексеевич Лаврентьев. В 1967 году здесь побывал секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Соломенцев. В 1969 году сургутяне встречали первого секретаря ЦК ВЛКСМ Евгения Михайловича Тяжельникова и космонавта Бориса Валентиновича Волынова.

О целесообразности и результативности этих визитов можно спорить, но они – независимо от итогов – постоянно подчеркивали признание Москвой значительной роли Сургута в экономике страны.

Из первых же лиц государства серьезное внимание проблемам сургутян уделял только Председатель Совмина СССР Алексей Николаевич Косыгин, дважды (в 1968, 1973 годах, оба раза в январе) навестивший город. Программа второго визита союзного премьер-министра была весьма насыщенной – он побывал в районах Самотлорского и Медвежьего месторождений, на стройке Сургутской ГРЭС, в нескольких магазинах и столовых.

На заре перестройки (5 сентября 1985 года) Сургут посетил Михаил Сергеевич Горбачев. Такого в истории города еще не случалось – «хозяин» страны удостоил его своим физическим присутствием.