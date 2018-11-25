​Там нас уважают, кашу дают!

В Сургутском краеведческом музее хранятся записки Сургутского уездного исправника Григория Пирожникова, где он свидетельствует о том, что в начале 1900-х годах местная юриспруденция была крайне упрощенной. Незначительные проступки рассматривались и разрешались старейшинами, родовыми управлениями и по закону о туземцах. Суд был словесный, ничего не протоколировалось.

Между тем в Локосовской управе Сургутского уезда суд производился письменно, все решения родовых старост записывались в особые постановления. Налагался арест от трех суток до полутора месяцев содержания в каталажной (тюремной) камере.

По сведениям этой управы, с 1905 по 1908 год рассмотрены следующие дела: Алексея Тархова за кражу 26 рублей у Михаила Натускина, Александра Юсопина и Степана Пылина за незаконное сожительство, Марка Тюмкина за побег с работы, Василия Гиндина за кражу денег у Петра Сыколева, Федора Алтымова за нанесение ран в драке Спиридону Чалтымову. На семь суток арестованы Иван Качесов за кражу ведра вина и мешка с хлебом у Трофима Сыколева и Осип Пылин за кражу 40 рублей у Ивана Пылина. На полтора месяца подвергнут аресту Дмитрий Курломкин за выстрел из ружья в жилую юрту Николая Муколчина. И еще пара-тройка дел.

В некоторых управах Сургутского уезда наказание за маловажные проступки заменялись платой в пользу пострадавшего. За кражу случались наказания розгами, а еще чаще «очистительным присяганием» на морде медведя или клятвой: «Если я виновен, то пусть меня съест зверь».

Существовало и такое наказание, как битье виновного по щекам и «испрашивание прощения» с поклонами в ноги обиженному или оскорбленному.

За тяжелые проступки виновные по приговору окружных судов подвергались тюремному заключению, хотя многие из них не слишком-то страшились этого.

Был такой случай: обнаружилась кража вещей у проезжающего пассажира на постоялом дворе, и когда стали говорить остяку, совершившему кражу, что его увезут в Тобольск и посадят в тюрьму, он ответил: «Чо пужаешь меня, вот Сенька был, сказыват, там нас уважают, дают кашу с маслом, и табак дают курить».

Туземцы не особо боялись каталажки, потому что там их содержали в тепле, кормили, давали одежду. А это лучше, чем отбывать очередную повинность по земской гоньбе (на станции постоялого двора) или сидеть дома в убогой, темной, холодной юрте и грызть мороженую рыбу или вообще быть голодным.

Вот так, по историческим записям сургутского уездного исправника, осуществлялся суд над провинившимися перед обществом и личностью более века назад.

Фото: visualhistory.livejournal.com