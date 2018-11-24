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​Однажды на пристани

Весна 1921-го глазами сургутского мальчишки-семилетки

В семье Василия Алексеевича Кузнецова, коренного жителя Сургута, крестьянина-рыбака, было шестеро детей: три сына и три дочери. Из сыновей Шурка был младшим, родился 29 октября 1914 года.

Самое раннее воспоминание из его детства – весна 1921 года. Однажды ранним утром, вскоре после ледохода, возле острова Раздоры (на Оби, напротив Белого Яра) показался дымок, а затем медленно плывущий вверх по Оби пароход. Как обычно, сургутяне, от мала до велика, отправились на пристань. Народу собралось много. Как только пароход с протоки Черной повернул в Бардаковку, с него открыли стрельбу.

На пристани началась паника, люди бросились врассыпную по улицам, молодежь бежала напрямик дворами, перепрыгивая через заборы.

«Дома, в летней кухне, что стояла во дворе, оставались только мама, Мария Александровна, и я. Мама, испуганная стрельбой, разбудила меня, и мы спустились в подполье, но и там слышался свист пуль.

Не помню, по какой причине отец оставил лошадь на лето дома, обычно жители Сургута по последнему пути выводили лошадей в поймы рек Черной и Тром-Агана на летний выгул. Лошадь стояла в загородке, и во время обстрела я слышал из подполья, как она переступала на месте и тревожно ржала.

Народ с пристани разбежался по домам, обстрел прекратился. Вернулась домой и наша семья. Мы с мамой выбрались из подполья. Увидев отца, стоящего у калитки, я бросился к нему. Вскоре во двор вошли трое военных, одетые в длинные из серого сукна шинели и шлемы с красными звездами. Это были прибывшие на пароходе «Св. Мария» красноармейцы. Переговорив с отцом, они ушли в соседний двор. Скоро я узнал, что в Народном доме разместился штаб красных. По словам мамы, раньше этот дом принадлежал офицерскому собранию города ( родители еще с детства отдали ее туда в услужение на кухню, там она проработала вплоть до замужества). Через пару дней отец был мобилизован с лошадью для обслуживания отряда и его штаба. Во дворе народного дома стояла походная кухня, ее в основном обслуживал отец: привозил с речки воду, доставлял из лесу заготовленные красноармейцами дрова, выполнял другие хозяйственные работы.

Помню, как в обеденное время я бегал с котелком к Народному дому, получал на кухне паек отца, поставленного на довольствие, и приносил домой. В котелке была пшенная каша с конопляным маслом, по сей день помнится мне ее бесподобный вкус, - пишет офицер Советской Армии Александр Кузнецов в своих воспоминаниях о детстве.

Как это трогательно… И бесценно для нас.

Фото из архива группы «Старожилы Сургута»


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24 ноября 2018 в 12:36, просмотров: 1815, комментариев: 0


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