​Не нефтью единой… Горячий фонтан оказался лечебным!

На днях я стала невольным свидетелем разговора двух гражданочек о Сургутской здравнице – «Кедровом логе». Одна другой рассказывала, что профилакторию лет 20, не больше. Но это не совсем так.

… В один из солнечных дней бабьего лета 1967 года, невдалеке от речки Бардаковки, одного из многочисленных притоков Оби, была пробурена скважина бис-1. Как сказочный добрый джинн, выпущенный из недр земли, перед удивленными людьми вверх устремился горячий водяной фонтан.

Заинтересовалось водичкой руководство НГДУ Сургутнефть. И повезли воду в научно-исследовательский институт города Свердловска, и вынесли вердикт: лечебная! Нефтяники не оплошали, оседлали выпущенного джинна и начали строить профилакторий – самый первый на далеком Севере со своей минеральной водой. Такова предыстория нашего «Нефтяника», впоследствии ставшего «Кедровым Логом».

Торжественное открытие профилактория состоялось 17 июня 1975 года. Алую ленточку разрезал главный врач первой здравницы Сургута Григорий Васильевич Субаш, первые отдыхающие - заслуженные нефтяники, имена которых знает вся страна.

«Нефтяник» был рассчитан на 100 стационарных мест с лечебной базой: водолечением, физиолечением, с кабинетами процедурным, теплолечения, стоматологическим, ингаляции и массажными кабинками.

Трудностей хватало, но первый шаг был сделан, а дальше уму-разуму учила сама жизнь.

Немалый опыт был перенят в профилакториях Тюмени, таких как «ТЭЦ», «Водник», «Волна» и других.

Шли годы. Сфера медицинских услуг расширялась, появились новые методики лечения. Во второй половине 90-х рядом с ветераном «Нефтяником» вырос его младший брат – высотный красавец, впоследствии нареченный «Кедровым Логом».

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