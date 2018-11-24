​Ларёк без продавца и кое-что другое…

Многие еще помнят тот день, когда на XXIIсъезде КПСС было на весь мир заявлено: нынешние поколение советских людей будет жить при коммунизме. Сколько было ликования по этому поводу!

Сургутские журналисты домечтались до того, что решили у себя в редакции газеты «К победе коммунизма» создать маленький «коммунистический мирок». Организовали ларек без продавца. Там продавали газированную воду, пряники местного производства, печенье, иногда завозили медок. Положили у товара ценники.

Работники редакции, типографии, гости приходили сюда и брали все, что им надо. Деньги оставляли в баночке и уходили.

«Недостачи никогда не было. Мы же все собирались жить при коммунизме! – рассказывал Иван Захаров. – В то время я был заведующий отделом писем и выполнял обязанности кассира. Бухгалтером у нас был Борис Андреевич Проводников. Два раза в месяц он получал в Госбанке зарплату сотрудникам. Все деньги он отдавал мне, а я хранил всю наличность в… банке из-под монпансье. Она стояла в деревянном ящике моего стола.

В день получки эту банку с деньгами и ведомость я вносил в типографский цех (у нас тогда редакция и типография были едины), оставлял ее там. Сам же уходил куда-либо на задание.

Вечером возвращался, забирал пустую банку и ведомость. Все было в порядке. Правда, иногда оставались излишки в два-три рубля.

Вот такая была система выдачи зарплаты. Кстати, задержки никогда не наблюдалось…».

Как долго продолжались такие эксперименты, Иван Прокопьевич не уточнял.

Фото Л. Захаровой