​Цифра. Товарный голод в Сургуте

ХХ век. В 60-х - 70-х годах бытовая неустроенность в Сургуте служила ощутимым фактором социальной раздраженности и вела к такому нежелательному явлению, как высокая текучесть кадров. В 1970 году из НГДУ уволилось 1067 человек. Такой шаг они сделали по разным причинам, но, главный фактор – это отсутствие благоустроенного жилья. А в следующем году из управления ушло 2390 работников.

К жилищной проблеме добавлялся низкий уровень сферы обслуживания. В 1965 году Сургутская районная газета «К победе коммунизма» писала, что в магазинах ОРСа можно купить только хлеб, сливки и рыбные консервы. Три склада площадью 1600 кв. м. пустовали, из Тюмени регулярно поступали лишь мыло и моющий порошок, которых здесь накопился целый годовой запас.

Товарный голод был тем более заметен, что покупательская способность горожан стабильно росла. С 1965 по 1970 годы средняя заработная плата увеличилась почти в четыре раза – с 80 до 310 рублей. Люди хотели потратить заработанные деньги с пользой, но купить, как видим, было практически нечего. Приходилось выдумывать различные оригинальные способы. Поначалу практиковалось проведение так называемых «дней продавца», накануне которых товары, выделяемые по фондам на квартал или полугодие, концентрировались, а затем «выбрасывались» на прилавок и распродавались в обстановке ажиотажа, приближенной к боевой, всего за день-два. Так, в ОРСе «Сургутнефти» в 1965 году за один такой день продали товаров на 106 тысяч рублей при обычной дневной норме в шесть-семь тысяч рублей.