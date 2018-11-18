​Географический словарь. Казачий полигон на краю долины – как давно это было!

Медвежий угол – поселок в городской черте. Был основан строителями линий электропередачи около четырех десятилетий назад. Шуточное название прижилось: в Сургуте есть магазин, ресторан, гостиница «Медвежий угол».

Минчимкина (Мичимкина) – небольшая таежная речка, получившая известность в связи с нефтедобычей. Впадает в протоку Ионину.

Митрофановская падь (долина) – промысловое угодье в среднем течении речки Черной. Теперь там дачные кооперативы, а раньше было обилие боровой дичи и брусники. Частенько там промышлял Александр Автономович Кайдалов (прозвище Номшинский) – один из самых сильных людей Сургута. Бывало, купит на Белом Яру два мешка муки, несет их семь километров, а по дороге еще и с девами заигрывает.

На краю Митрофановской пади стояла Чекирдинская охотничья избушка, недалеко – полигон, на котором учились ловкости, смекалке и военному делу молодые сургутские казаки. С Белого Яра к Митрофановской пади была проложена дорога, которая так и называлась – Солдатская. Давно это было.

Митрохинская – протока на правой стороне Оби. Начинается почти напротив Пилюгино, заканчивается у острова Шитова, вблизи переправы через Обь. Богатое рыбоугодье бывшего колхоза им. 8 Марта. Красивые берега, поросшие ивами, ракитами, кустами смородины и калины.

Мишкино – озеро, находящееся недалеко от Таурово. Когда-то на его берегу стояла крупная звероферма. В озере водилось много разной рыбы.

Мох-Моховая – речка. Берет начало из болот, впадает в Тром-Аган. По пути следования подпитывается небольшими речками, истоками. Протоки. Одна из них – Зималовская, давняя вотчина сургутской семьи Проводниковых. В годы Великой Отечественной войны сургутский учитель Аркадий Степанович Знаменский с группой ребят за один месяц на угодьях Моха добыл 42 тонны рыбы. Вся она ушла в фонд обороны страны. И сейчас там часто появляются сургутские рыбаки.