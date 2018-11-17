В январе 1679 года в Сургуте началось расследование дела о порче, жертвой злого умысла стал не какой-нибудь рядовой казак, а сам воевода князь Константин Нефедович Щербатов. «В нынешнем году, государь, - жаловался князь царю Федору Алексеевичу, - портили меня, холопа твоего, и женишку и детишек моих дворовые мои людишки Гришка Егубьев с сестрою Акулькой, да девка Марфутка Павлова. А в допросе и пытке, государь, они говорили, что им наговорный хлеб и соль, и траву, и порох давать мне, холопу твоему, женишке и детишкам моим».

Колдовские способы работали весьма эффективно: «И от тое, государь, порчи мне, холопу твоему, и женишке и детишкам моим болезни чинятся беспрестанно». Показания схваченных и подвергнутых жестоким пыткам злодеев подтвердили и другие вовлеченные в следствие люди.

Выяснилось, что в окружении сургутского воеводы и его близких оказалось немало колдунов-чернокнижников, будто бы сговорившихся извести своего хозяина, верного государева холопа.

Воеводу и его семейство изводили последовательно и методично, с глубоким знанием дела: Гришка Егубьев дал воеводскому денщику Ивашке Константинову гривну денег, «а велел де ему промыслить надобье, а посылал де ево по то надобье с своим бураком (коробка из бересты – прим. Авт.), и он де, Ивашко, принес к нему в том бураке розведеной порох».

Это «надобье» Гришкина сестра Акулька спаивала старшей княжне. Ей же «для порчи» давали пить настойку какого-то корня. Чтобы наверняка довести задуманное ко конца, казак Ларка Арофеев передал дворовой девке Марфутке Павловой «наговорные хлеб с солью и траву», которые она должна была «боярем класть в кушанье».

Для старшей дочери воеводы Ларка особо припас наговорный мушкетный порох. Под пыткой Марфутка утверждала, что травой она не воспользовалась из страха, так как «про то де сведала она, что он, Ларка, ворожит и знатлив, сказывала де сноха ево, Ларкина, Аринка Петрова. А как де она наговорной хлеб и соль боярем в кушанье метала, и про то де ведали и в кушанье велели метать Гришка Егубьев с сестрами Окулькою да с Улькою».

Попутно выяснилось, что к магическим средствам, правда, с совершенно иной целью, прибегал еще один дворовый человек сургутского воеводы – Мишка Максимов, признавшийся в допросе, что «давал де ему наговорной перец коновал Кирюшка», который приезжал из Тобольска в Сургут в 1678 году на дощенике тоболянина Костьки Шапошника. Этот чудодейственный перец Кирюшка велел ему «жонкам дворовым давать, и они де ево, Мишку, станут любить и жить с ним».

Приворотное зелье непутевый Мишка потерял и решил заменить перец наговорной солью, «а наговаривал де сам он, Мишко, на соль, а учился де он наговаривать у тово ж коновала Кирюшки». Средство оказалось надежным: Мишка «тое де соль метал во шти дворовой жонке Ольке Иванове для того, чтоб она с ним от мужа своего Понфилки Костянтинова жила блудным делом, и она де, Олька, с ним жила блудным делом».

Каков был результат следствия по столь запутанному делу о порче семейства сургутского воеводы Константина Щербатова – неизвестно, решение по нему не сохранилось. Вряд ли виновных ждал костер, хотя такое тоже случалось. Скорее всего, их просто били кнутом и отправили в ссылку «в дальние сибирские города».

(Использованы архивные документы Государственного музея города Тобольска)