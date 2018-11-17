​Во времена борьбы кровавой

Мой дед, Прокопий Иванович Захаров, 1891 года рождения, в 1915 году был призван в царскую армию. Он – участник первой мировой войны, но на фронте был недолго, уже в 1916 году их воинскую часть расформировали как неблагонадежную, а вскоре большинство солдат за ненадобностью разбежались по домам.

«Октябрьскую революцию отец встретил с надеждой на лучшую жизнь и спокойную работу, но этого не случилось, - рассказывал мой папа. – Неразбериха в земельных отношениях, формах собственности на землю, частая смена властей привели к гражданской войне. Отец ушел в партизаны. Из уватских лесов они делали короткие набеги на колчаковцев, портили их имущество, уводили лошадей и скот. Доходило дело и до перестрелок. В одном из таких сражений отец с группой товарищей попал в плен к карателям. Его, как и других партизан, препроводили в Тобольскую тюрьму. Там он коротал несколько летних недель 1919 года. Каждый вечер тюремщики уводили на расстрел по пять-десять крестьянских повстанцев. Подходила очередь и моего Прокопия. За одни сутки перед казнью отец поседел. Из черной, как смоль, его борода стала белой, а волосы на голове приобрели темно-серый оттенок.

Отцу повезло. Тюрьму со всеми оставшимися в живых узниками освободил красноармейский отряд, прибывший по Иртышу на пароходе «Св. Мария».Память о своем освобождении, о том красноармейском отряде мой родитель пронес через всю свою жизнь. Иногда он рассказывал мне о тех исторических событиях 1919 года, о тобольских застенках и гибели своих товарищей».

Братоубийственная машина гражданской войны весь 1919 год без устали перемалывала человеческие судьбы, и к концу года стало ясно: белое движение обречено. Люди устали от ужасов военного времени, все больше и больше разочаровывались в белых «спасителях». Успехи Красной Армии и активность организованных большевиками партизанских отрядов, появившихся и в Сургутском Приобье, привели к отступлению белогвардейцев…

В начале 1921 года на юге Тобольской губернии вспыхнуло огромное по масштабам восстание крестьян, недовольных продразверсткой и другими мероприятиями Советской власти, которая буквально била крестьянина по рукам, лишая его заинтересованности вести и тем более расширять сельскохозяйственное производство.

В марте 1921 года восставшие захватили Сургут, физически расправившись с ненавистными коммунистами, советскими работниками и беспартийными активистами большевистского режима. Страшный в озлоблении, доведенный от отчаяния запретами и поборами «народной власти» сибирский крестьянин был беспощадно жесток в своем бунте.

Словно две тучи столкнулись над Сургутом, сверкнула молния, унесшая жизни многих людей, выплеснулась из туч черная энергия вражды и ненависти, грохнули громовые раскаты – и все стихло. Большевики устояли, выйдя из грозы победителями.

События 1921 года обошли деревеньку Поварово стороной, хотя в Уватском уезде за короткое время были разгромлены все местные органы только что сформированной советской власти и народного самоуправления, коммунистов и сочувствующих им крестьян повесили или расстреляли. Это известно из документов того далекого времени.