Такие старые слова. - Приятный аппетит! – Нежёвано летит!

НевдОлге – вскоре. «… крыша клуни сразу в нескольких местах закурилась белыми дымками, невдолге и вспыхнула».

НЕвдосоль (о пище) – недосолёная. «Невдосоль суп-то, надо подсолить немного».

НЕвод – подвижное отцеживающее сетяное орудие для лова рыбы, с помощью которого промышляют на крупных водоёмах.

НеводнИк – большая деревянная лодка, рассчитанная на две-три пары гребцов. Используется на неводном лове, а также для перевозки людей, скота, сена, вообще грузов значительного веса и объёма.

Не все дОма – о неразумном человеке. «Маленько не все дома – вот и чудит».

Не говорИ – выражение согласия со сказанным, солидарности с собеседником. «Ну и жара стоит. – Не говори».

НедомуксУнок – муксун-недомерок.

НедоЯзок – молодой язь, не достигнувший установленного промыслового размера. «В варовую пору главную роль в добыче сургутского рыбака играют язь и недоязок…»

Нежёвано летит – шутливый ответ на пожелание: «Приятный аппетит!»