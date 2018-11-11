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​Такие старые слова. – Приятный аппетит! – Нежёвано летит!

Такие старые слова. - Приятный аппетит! – Нежёвано летит!

НевдОлге – вскоре. «… крыша клуни сразу в нескольких местах закурилась белыми дымками, невдолге и вспыхнула».

НЕвдосоль (о пище) – недосолёная. «Невдосоль суп-то, надо подсолить немного».

НЕвод – подвижное отцеживающее сетяное орудие для лова рыбы, с помощью которого промышляют на крупных водоёмах.

НеводнИк – большая деревянная лодка, рассчитанная на две-три пары гребцов. Используется на неводном лове, а также для перевозки людей, скота, сена, вообще грузов значительного веса и объёма.

Не все дОма – о неразумном человеке. «Маленько не все дома – вот и чудит».

Не говорИ – выражение согласия со сказанным, солидарности с собеседником. «Ну и жара стоит. – Не говори».

НедомуксУнок – муксун-недомерок.

НедоЯзок – молодой язь, не достигнувший установленного промыслового размера. «В варовую пору главную роль в добыче сургутского рыбака играют язь и недоязок…»

Нежёвано летит – шутливый ответ на пожелание: «Приятный аппетит!»


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11 ноября 2018 в 11:39, просмотров: 1984, комментариев: 0


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