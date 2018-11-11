​«Без меня меня женили, а я на мельницу ходил»

XIXвек. По утверждению Ивана Якимовича Неклепаева, отбывавшего в Сургуте в 1880-х годах шестилетнюю ссылку, в добрачные отношения молодежи старшие обычно не вмешивались. Парням предоставлялась полная свобода гулять с кем угодно, да и за девчатами надзор не особо был строг.

Юноши и девушки довольно рано, лет с 15-17, уже обзаводились подружками и дружками, и нередко меняли их по несколько раз прежде, чем дело дойдет до брака. Но эти добрачные связи редко сопровождались какими-либо «незаконными» последствиями и обычно не имели никакого значения для последующей судьбы девушки. Тем более, что здесь существовал такой обычай, ставший, как бы, общим правилом в отношениях между молодежью: сколько бы молодой человек ни гулял с той или иной барышней, он никогда не возьмет ее в жены. Это – почти общее правило, с крайне редкими исключениями. Сургутские парни объясняли его тем, что будто бы, ни одна девушка не сохраняет верность продолжительное время своему другу, обязательно «доспеет измену», почему и парни отвечают им тем же. Но может быть, это объяснялось также и тем, что брак здесь не являлся союзом любви, а всегда известной экономической сделкой, и притом устраиваемой почти исключительно старшими. Это и приучило молодежь свои сердечные стремления удовлетворять в добрачных отношениях, а на брак смотреть холодно и индифферентно, как на чужое для себя дело и почти как неизбежное зло – потерю воли для той и другой стороны.

Как бы то ни было, но лишь только парень вздумает жениться, или родные найдут нужным его женить, сейчас же собирается совет старших родственников.

Иногда потенциальный жених сам предлагает ту или иную избранницу, но его предложение принимается только к сведению и не имеет решающего значения. Чаще же всего старшие родные выбирают ему невесту, а затем начинают со всех сторон обсуждать этот выбор и все выгоды и невыгоды предстоящего брака. При этом главную и исключительную роль играют чисто хозяйственные соображения и расчеты. Хотя и выставляется традиционное требование, чтобы будущая жена была «дому хозяйка, мужу жена и детям мать», но на самом деле предпочтение всегда отдавалось более богатым и состоятельным девушкам. Ищут, чтобы девушка была «одённа», чтобы было больше «лопати» (одёжи и нарядов), чтобы она была «коровница» (могла в приданое привести корову), и чтобы была сильная, здоровая и работящая. Если же известная девушка хоть и богата, но неумна, то говорят: муж ее «образует», если она при этом сварлива и зла, - муж ее «выправит», а насчет красоты замечают, что «на лице не блины печь»…

О любви, конечно, не бывает и речи, по той простой причине, что в невесты намечается сразу несколько девушек, более или менее одинакового имущественного достатка, к которым потом и засылают сватов. И в случае отказа у одной переходят к другой, к третьей и т.д.

А что касаемо любви… Так это дело наживное!

Фото: союзженскихсил.рф