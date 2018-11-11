16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  66,0628   EUR  74,8954  

​«Без меня меня женили, а я на мельницу ходил»

Устройство браков в Сургуте считалось делом старших

XIXвек. По утверждению Ивана Якимовича Неклепаева, отбывавшего в Сургуте в 1880-х годах шестилетнюю ссылку, в добрачные отношения молодежи старшие обычно не вмешивались. Парням предоставлялась полная свобода гулять с кем угодно, да и за девчатами надзор не особо был строг.

Юноши и девушки довольно рано, лет с 15-17, уже обзаводились подружками и дружками, и нередко меняли их по несколько раз прежде, чем дело дойдет до брака. Но эти добрачные связи редко сопровождались какими-либо «незаконными» последствиями и обычно не имели никакого значения для последующей судьбы девушки. Тем более, что здесь существовал такой обычай, ставший, как бы, общим правилом в отношениях между молодежью: сколько бы молодой человек ни гулял с той или иной барышней, он никогда не возьмет ее в жены. Это – почти общее правило, с крайне редкими исключениями. Сургутские парни объясняли его тем, что будто бы, ни одна девушка не сохраняет верность продолжительное время своему другу, обязательно «доспеет измену», почему и парни отвечают им тем же. Но может быть, это объяснялось также и тем, что брак здесь не являлся союзом любви, а всегда известной экономической сделкой, и притом устраиваемой почти исключительно старшими. Это и приучило молодежь свои сердечные стремления удовлетворять в добрачных отношениях, а на брак смотреть холодно и индифферентно, как на чужое для себя дело и почти как неизбежное зло – потерю воли для той и другой стороны.

Как бы то ни было, но лишь только парень вздумает жениться, или родные найдут нужным его женить, сейчас же собирается совет старших родственников.

Иногда потенциальный жених сам предлагает ту или иную избранницу, но его предложение принимается только к сведению и не имеет решающего значения. Чаще же всего старшие родные выбирают ему невесту, а затем начинают со всех сторон обсуждать этот выбор и все выгоды и невыгоды предстоящего брака. При этом главную и исключительную роль играют чисто хозяйственные соображения и расчеты. Хотя и выставляется традиционное требование, чтобы будущая жена была «дому хозяйка, мужу жена и детям мать», но на самом деле предпочтение всегда отдавалось более богатым и состоятельным девушкам. Ищут, чтобы девушка была «одённа», чтобы было больше «лопати» (одёжи и нарядов), чтобы она была «коровница» (могла в приданое привести корову), и чтобы была сильная, здоровая и работящая. Если же известная девушка хоть и богата, но неумна, то говорят: муж ее «образует», если она при этом сварлива и зла, - муж ее «выправит», а насчет красоты замечают, что «на лице не блины печь»…

О любви, конечно, не бывает и речи, по той простой причине, что в невесты намечается сразу несколько девушек, более или менее одинакового имущественного достатка, к которым потом и засылают сватов. И в случае отказа у одной переходят к другой, к третьей и т.д.

А что касаемо любви… Так это дело наживное!

Фото: союзженскихсил.рф


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

11 ноября 2018 в 11:12, просмотров: 2007, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Станислав Дятлов: «Поспать под прекрасную музыку – это тоже полезно!»

Станислав Дятлов: «Поспать под прекрасную музыку – это тоже полезно!»
Интервью с главным дирижером Симфонического оркестра Сургутской филармонии
Редакция СИА-ПРЕСС Сегодня в 12:21
211 0
​Нечистая сила

​Нечистая сила
Что делают с мусором в других странах мира, и почему России нужно брать с них пример
Анастасия Семихатских 08 февраля в 17:13
905 17
​Лед и пламень

​Лед и пламень
На фоне морозов жгли пожары, транспортники и вирусы
Олег Владимиров, обозреватель siapress.ru 08 февраля в 16:03
769 3
​Когда сургутяне начнут платить за вывоз мусора по новым тарифам?

​Когда сургутяне начнут платить за вывоз мусора по новым тарифам?
Отвечает официальный представитель АО «Югра-Экология»
Ева Рудион 08 февраля в 15:48
828 3
Чиновники просят 75 млн рублей, чтобы на четыре месяца вернуть Сургуту регулируемые маршруты

Чиновники просят 75 млн рублей, чтобы на четыре месяца вернуть Сургуту регулируемые маршруты
Артем Мазнев 08 февраля в 15:13
845 13
​Блокада Холокоста

​Блокада Холокоста
Надеюсь, выдержал достаточную паузу, чтобы многочисленные скорбящие и оскорбляющиеся поуспокоились
Александр Мазурин, читатель СИА-ПРЕСС 08 февраля в 13:57
661 5
«Самое главное, что должно быть в ботаническом саду – это каталогизированная коллекция растений. В этом его суть»

«Самое главное, что должно быть в ботаническом саду – это каталогизированная коллекция растений. В этом его суть»
Интервью с и.о. директора Сибирского ботанического сада Томского государственного университета Михаилом Ямбуровым.
Артем Мазнев 08 февраля в 11:36
599 12
​Администрация города заявила, что у сургутского ботанического сада нет юридического статуса // ВИДЕО

​Администрация города заявила, что у сургутского ботанического сада нет юридического статуса // ВИДЕО
Анастасия Якупова 07 февраля в 14:38
957 16
«Парк «За Саймой» и «Ботанический сад» – это два разных объекта, которые будут существовать на двух разных участках»

«Парк «За Саймой» и «Ботанический сад» – это два разных объекта, которые будут существовать на двух разных участках»

Интервью с заместителем председателя сургутской думы Артемом Кириленко
Артем Мазнев 07 февраля в 13:59
873 9
Туроператоры ждут восстановления интереса к Египту

Туроператоры ждут восстановления интереса к Египту
Однако предложения добраться до курорта с пересадками не заинтересовали сургутян 
Ева Рудион 06 февраля в 18:07
671 0
Во всем виноват учитель?

Во всем виноват учитель?
Дети прекрасно знают, что педагог бессилен. На уроках они позволяют себе хамство, всячески провоцируют учителя, не подчиняются требованиям, шумят, «сидят» в телефонах.
Виктор Гаврилов, постоянный автор журнала «Югорское детство» 06 февраля в 15:58
1278 27
Газ в Чечне, сенатор в тюрьме и оскорбления власти в интернете

Газ в Чечне, сенатор в тюрьме и оскорбления власти в интернете
Разбор главных политических событий января с политологом Федором Крашенинниковым
Артем Мазнев 06 февраля в 12:29
464 4
Мэрия не сможет вернуть сургутянам оплаченную в РКЦ ЖКУ комиссию

Мэрия не сможет вернуть сургутянам оплаченную в РКЦ ЖКУ комиссию
Алексей Редькин, руководитель АНО «Югорский СоветникЪ» 06 февраля в 12:10
529 1
​Сургутянам предлагают покупать алкоголь в ночное время. Законно ли это?

​Сургутянам предлагают покупать алкоголь в ночное время. Законно ли это?
Константин Шперлинг 06 февраля в 11:30
628 2
Жители Лунного жалуются на опасный недострой в поселке

Жители Лунного жалуются на опасный недострой в поселке
Чиновники разводят руками: место отдано под детский сад, а инвестора нет
Лилия Сулейманова 05 февраля в 15:12
745 9
​Земля раздора

​Земля раздора
СИА-ПРЕСС разбирался, что не поделили жители сургутской «долины нищих», и почему у этого района столько «привилегий»
Лилия Сулейманова 04 февраля в 18:39
1662 7
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: -
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика