​Большевистское движение в Сургуте. Местному населению – непонятное, чуждое

В предыдущей статье сообщалось, что Октябрьский переворот в Петрограде 1917 года на жизненный уклад сургутян особо не повлиял. Положение стало меняться, когда по инициативе возвратившихся с фронта солдат в начале 1918 года в Сургуте образовалась большевистская организация, которая развернула активную деятельность по наращиванию своего влияния в городе.

В окружном архиве сохранились документы, которые свидетельствуют о том, что заметную роль среди сургутских большевиков играл бывший политический ссыльный Адам Янович Борутто, вернувшийся в Сургут из армии в декабре 1917 года. В Народном доме велись жаркие дискуссии… Собрания, митинги, резолюции наконец-то стали знакомы и сургутянам.

В марте 1918 года уездный комиссар Замятин сообщал губернскому комиссару, что в Сургуте нарастает «большевистское движение», вызванное «отпускными» солдатами. Причем зачинщиками являются фронтовики, вернувшиеся из Петрограда, а также бывшие политические ссыльные. Уездный комиссар настоятельно просил освободить его от занимаемой должности и передать всю полноту власти городской думе в связи с «отсутствием физической власти на местах».

В ходе острой борьбы большевики получили поддержку некоторой части депутатов переизбранного в марте сургутского Совета.

В апреле Совет объявил себя единственным полноправным органом власти, существующим в Сургутском уезде. Так Сургут стал советским.

Первым председателем большевистского Совета был избран (уже упомянутый выше) поляк Адам Борутто. Под его руководством в городе и уезде начались первые преобразования, которые сводились преимущественно к запретам. Была сделана попытка запретить частную торговлю, установить искусственно заниженные цены на рыбу и другие продукты, не допустить преподавания в школах закона божьего и прочее.

Земская, волостные, инородческие и родовые управы упразднялись.

Но все попытки большевиков разжечь в Сургутском крае, как и по всей стране, острую классовую рознь оказались безуспешными. Свыше семидесяти процентов населения составляли ханты и манси, которым политические лозунги были непонятны, да и не нужны. Никаких специальных мероприятий по улучшению жизни коренного населения и вовлечению его в политическую жизнь новая власть сделать не успела.

Положение Советской власти на севере Тобольской губернии было непрочным. И, по всей видимости, говорить об утверждении её, в частности, в Сургутском уезде, весной 1918 года вряд ли правомерно, потому как здесь к этому времени не были созданы хотя бы какие-то влиятельные большевистские организации.

А в июне 1918-го в нашем крае, как и по всей России, вспыхнула кровопролитная гражданская война. Как началась она в Сургутском уезде – об этом в следующий раз.

Фото: m.yandex.ru