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​Большевистское движение в Сургуте. Местному населению – непонятное, чуждое

В предыдущей статье сообщалось, что Октябрьский переворот в Петрограде 1917 года на жизненный уклад сургутян особо не повлиял. Положение стало меняться, когда по инициативе возвратившихся с фронта солдат в начале 1918 года в Сургуте образовалась большевистская организация, которая развернула активную деятельность по наращиванию своего влияния в городе.

В окружном архиве сохранились документы, которые свидетельствуют о том, что заметную роль среди сургутских большевиков играл бывший политический ссыльный Адам Янович Борутто, вернувшийся в Сургут из армии в декабре 1917 года. В Народном доме велись жаркие дискуссии… Собрания, митинги, резолюции наконец-то стали знакомы и сургутянам.

В марте 1918 года уездный комиссар Замятин сообщал губернскому комиссару, что в Сургуте нарастает «большевистское движение», вызванное «отпускными» солдатами. Причем зачинщиками являются фронтовики, вернувшиеся из Петрограда, а также бывшие политические ссыльные. Уездный комиссар настоятельно просил освободить его от занимаемой должности и передать всю полноту власти городской думе в связи с «отсутствием физической власти на местах».

В ходе острой борьбы большевики получили поддержку некоторой части депутатов переизбранного в марте сургутского Совета.

В апреле Совет объявил себя единственным полноправным органом власти, существующим в Сургутском уезде. Так Сургут стал советским.

Первым председателем большевистского Совета был избран (уже упомянутый выше) поляк Адам Борутто. Под его руководством в городе и уезде начались первые преобразования, которые сводились преимущественно к запретам. Была сделана попытка запретить частную торговлю, установить искусственно заниженные цены на рыбу и другие продукты, не допустить преподавания в школах закона божьего и прочее.

Земская, волостные, инородческие и родовые управы упразднялись.

Но все попытки большевиков разжечь в Сургутском крае, как и по всей стране, острую классовую рознь оказались безуспешными. Свыше семидесяти процентов населения составляли ханты и манси, которым политические лозунги были непонятны, да и не нужны. Никаких специальных мероприятий по улучшению жизни коренного населения и вовлечению его в политическую жизнь новая власть сделать не успела.

Положение Советской власти на севере Тобольской губернии было непрочным. И, по всей видимости, говорить об утверждении её, в частности, в Сургутском уезде, весной 1918 года вряд ли правомерно, потому как здесь к этому времени не были созданы хотя бы какие-то влиятельные большевистские организации.

А в июне 1918-го в нашем крае, как и по всей России, вспыхнула кровопролитная гражданская война. Как началась она в Сургутском уезде – об этом в следующий раз.

Фото: m.yandex.ru


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10 ноября 2018 в 11:14, просмотров: 2337, комментариев: 5


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Комментарии:
Ринат Кадыров
не нравится
11 ноября 2018 в 00:28
покончать надо было красную чуму еще тогда
йося
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11 ноября 2018 в 00:34
наминуточку!
Я бы попросил,
Не переворот, а Великая Октябрьская Революция!
И попрошу не порочить
Маня
не нравится
11 ноября 2018 в 07:28
Великой Октябрьской Революцией это назовется чуть позже, когда будут давать оценку этому историческому факту. А пока идет "переворот", "кровавая перестройка" - как хотите.
Ринат Кадыров
не нравится
11 ноября 2018 в 09:30
В гражданскую войну, которую развязали большевики, — от 12 до 15 миллионов человек. Голод, вызванный разрухой, унес жизни — еще порядка 5 миллионов человек. Были практически уничтожены крестьянство, дворянство, казачество, духовенство. Только в революционные годы за границу уехало три миллиона человек. Это были лучшие, самые образованные ученые, инженеры, офицеры — цвет нации. Миллионы были репрессированы.
Швондер
не нравится
12 ноября 2018 в 11:27
Серя с Альбертом - давайте о том как хорошо краснопузые порезвились

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