​Посеешь репу нагишом – снимешь с себя порчу

XIXвек. О суеверии сургутян свидетельствуют многие архивные документы. Большинство историков считают, что здесь сказывалась некоторая изоляция от внешнего мира и постоянное общение с остяками. Для всякого дела существовал десяток примет и предзнаменований.

К примеру, 3 и 11 февраля праздновались дни Власа, или Власия, которого сургутяне соединяли в своих представлениях со святым Модестом, чествуемым по официальному церковному календарю 19 декабря. Они считались покровителями скота. В Сургуте Модеста и Власия называли «коровьими богами». Со скотом было связано много различных примет. Считалось, например, что телята и жеребята резвятся поутру «к добру» ( в смысле сохранения скота); если же они начинали возбужденно бегать по двору к вечеру – это считалось дурной приметой.

Комплекс обрядов существовал в связи с разными хозяйственными приметами.

Так, репу во избежание порчи, по мнению местных женщин, следовало сеять так, чтобы никто не увидел и не знал об этом. Во время сева держали во рту жеребьёк – обломок от веника – тоже средство против порчи. Заборанивали посев репы метлой, а не бороной. Случалось, репу сеяли нагишом, так как полагали, что при этом условии можно не бояться порчи. Это делали люди, пользовавшиеся репутацией колдунов. Элемент обнажения был связан с древним представлением о взаимовлиянии природы и человека.

Накануне Иванова дня, в день Аграфены-купальницы (23 июня), принято было собирать полезные травы. Вечером этого дня парни и девушки шли в поле искать двенадцать разных трав, которые следовало положить в изголовье и загадать на свою судьбу – в ночь на Ивана Купалы все сны считались вещими. Верили, что травы приобретают особенно целебную силу, если их положить под «Иванову росу», а наутро убрать до солнца, чтобы роса на растениях не успела высохнуть. В Сургутском уезде сохранялась древняя легенда о цветке папоротника, который раскрывается раз в году на несколько мгновений и дает особую силу тому, кто его сорвет.

Фото из альбома «Сургут: всё нам дорого в этом городе»