16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  65,6601   EUR  75,1480  

​Посеешь репу нагишом – снимешь с себя порчу

Фото – Сургут. 19 век.
Фото – Сургут. 19 век.

XIXвек. О суеверии сургутян свидетельствуют многие архивные документы. Большинство историков считают, что здесь сказывалась некоторая изоляция от внешнего мира и постоянное общение с остяками. Для всякого дела существовал десяток примет и предзнаменований.

К примеру, 3 и 11 февраля праздновались дни Власа, или Власия, которого сургутяне соединяли в своих представлениях со святым Модестом, чествуемым по официальному церковному календарю 19 декабря. Они считались покровителями скота. В Сургуте Модеста и Власия называли «коровьими богами». Со скотом было связано много различных примет. Считалось, например, что телята и жеребята резвятся поутру «к добру» ( в смысле сохранения скота); если же они начинали возбужденно бегать по двору к вечеру – это считалось дурной приметой.

Комплекс обрядов существовал в связи с разными хозяйственными приметами.

Так, репу во избежание порчи, по мнению местных женщин, следовало сеять так, чтобы никто не увидел и не знал об этом. Во время сева держали во рту жеребьёк – обломок от веника – тоже средство против порчи. Заборанивали посев репы метлой, а не бороной. Случалось, репу сеяли нагишом, так как полагали, что при этом условии можно не бояться порчи. Это делали люди, пользовавшиеся репутацией колдунов. Элемент обнажения был связан с древним представлением о взаимовлиянии природы и человека.

Накануне Иванова дня, в день Аграфены-купальницы (23 июня), принято было собирать полезные травы. Вечером этого дня парни и девушки шли в поле искать двенадцать разных трав, которые следовало положить в изголовье и загадать на свою судьбу – в ночь на Ивана Купалы все сны считались вещими. Верили, что травы приобретают особенно целебную силу, если их положить под «Иванову росу», а наутро убрать до солнца, чтобы роса на растениях не успела высохнуть. В Сургутском уезде сохранялась древняя легенда о цветке папоротника, который раскрывается раз в году на несколько мгновений и дает особую силу тому, кто его сорвет.

Фото из альбома «Сургут: всё нам дорого в этом городе»


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

04 ноября 2018 в 12:10, просмотров: 1997, комментариев: 1


QR код
Комментарии:
Едкий Шнырь
не нравится
04 ноября 2018 в 15:18
Спасибо за статью. Интересные факты. Да и для общего развития - полезно.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Будут ли возвращать ранее оплаченную в РКЦ ЖКУ комиссию за коммуналку?

​Будут ли возвращать ранее оплаченную в РКЦ ЖКУ комиссию за коммуналку?
Лилия Сулейманова 01 февраля в 18:02
767 6
​Рудион по пятницам: Хабиб уехал, а 40-градусные морозы задержатся на неделю

​Рудион по пятницам: Хабиб уехал, а 40-градусные морозы задержатся на неделю
Ева Рудион 01 февраля в 19:01
934 2
Это уже перегиб какой-то

Это уже перегиб какой-то
К чему могут привести новые правила пребывания в российском суде
Жанна Самойлова, член Общественной палаты Югры 01 февраля в 16:35
786 15
Родственники пациентов хосписа «Золотое сердце» поделились с СИА-ПРЕСС своими впечатлениями от работы медорганизации

Родственники пациентов хосписа «Золотое сердце» поделились с СИА-ПРЕСС своими впечатлениями от работы медорганизации
Лилия Сулейманова 01 февраля в 13:44
727 3
Нурмагомедов: «Не ожидал, что будет -40. Я такое только в фильмах видел»

Нурмагомедов: «Не ожидал, что будет -40. Я такое только в фильмах видел»
Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о планах на время отстранения и грядущих боях
Константин Шперлинг 31 января в 22:34
1060 12
Благоустройство парка «За Саймой» — мои 11 пунктов

Благоустройство парка «За Саймой» — мои 11 пунктов

Алексей Кучин, депутат думы Сургута 31 января в 15:33
757 9
Эти правила можно трактовать, как ограничение доступа к правосудию

Эти правила можно трактовать, как ограничение доступа к правосудию
О новой инициативе российских судей и том, как она может отразиться на процессах администрации Сургута против Газпрома
Алексей Редькин, руководитель АНО «Югорский СоветникЪ» 31 января в 13:27
463 0
ПЯТЁРКА ПО ЛИТЕРАТУРЕ// 5 книг в пищу для ума от директора Научной библиотеки СурГУ Юлии Камышановой

ПЯТЁРКА ПО ЛИТЕРАТУРЕ// 5 книг в пищу для ума от директора Научной библиотеки СурГУ Юлии Камышановой

Редакция СИА-ПРЕСС 31 января в 12:15
396 0
За что сенатора в России могут лишить мандата и неприкосновенности?

За что сенатора в России могут лишить мандата и неприкосновенности?
Разбираемся в российском законодательстве
Артем Мазнев 30 января в 18:15
703 2
​Вадим Демидов: «Мы попали в ситуацию, когда любой поиск правды, любое произнесение точного слова превращается в политику, в протест»

​Вадим Демидов: «Мы попали в ситуацию, когда любой поиск правды, любое произнесение точного слова превращается в политику, в протест»
Музыка, литература, политика — в интервью с лидером нижегородской группы «Хроноп»
Юрий Нуреев 30 января в 17:59
1106 2
​Сургуту нужны пункты по утилизации елок // ИНФОГРАФИКА

​Сургуту нужны пункты по утилизации елок // ИНФОГРАФИКА
Большая часть аудитории портала siapress.ru при возможности воспользовалась бы услугами утилизации елок
Константин Шперлинг 30 января в 17:14
482 0
​Золотое сердце VS Наджа Альянс

​Золотое сердце VS Наджа Альянс
Разбираемся в ситуации, сложившейся вокруг сургутского хосписа
Лилия Сулейманова 29 января в 16:35
1408 5
Соблюдай тишину // ИНФОГРАФИКА

Соблюдай тишину // ИНФОГРАФИКА
Большинство голосующей аудитории siapress.ru не ощутили на себе реализацию «закона о тишине» во время тихого часа
Константин Шперлинг 29 января в 16:25
479 0
Город — не сад

Город — не сад
Проект парка «За Саймой» переделывают. Почему?
Артем Мазнев 29 января в 15:39
853 9
Проблему не ждали

Проблему не ждали
Чиновники Сургута прокомментировали ситуацию с отсутствием тротуара к поселку Лунный
Лилия Сулейманова 29 января в 11:41
541 4
«Перспективнее выявить и сохранить подлинность исторических ценностей существующего вокзального комплекса»

«Перспективнее выявить и сохранить подлинность исторических ценностей существующего вокзального комплекса»
Профессор кафедры советской и современной архитектуры МАрхИ Юрий Волчок — о формировании концепции архитектурного решения реконструкции ж/д вокзала в Сургуте
Редакция СИА-ПРЕСС 29 января в 10:02
616 5
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2018.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: -
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика