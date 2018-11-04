​Молодеет наш город. Впереди много интересных дел

XXвек. Год 65-й завершает свой путь. А Сургут переживает свою вторую молодость. Сейчас он стал форпостом добытчиков «чёрного золота» и «голубого огня». Еще совсем недавно на окраине старого Сургута, там, где белели палатки первых строителей, теперь появились широкие улицы нового города. Здесь уже выстроены десятки многоквартирных домов. И это только начало.

По генеральному плану в новом городе сооружается три микрорайона – нефтепромыслового управления, нефтеразведочной экспедиции и строителей. Промышленное и культурно-бытовое строительство осуществляет, в основном, строительное управление № 9 «Главтыменьнефтегазстроя».

Меньше чем за полтора года коллектив небольшого участка вырос до крупного управления, в котором трудится полторы тысячи рабочих, инженерно-технических работников и служащих. Сургут называют городом молодости. Три четверти его строителей не старше тридцати лет.

В 1965 году рабочие одержали первые победы. За год было введено в эксплуатацию 45 жилых домов, построено несколько складских помещений, овощехранилище, промышленная база, авторемонтные мастерские.

За большие успехи в труде коллективу управления присуждена крупная денежная премия. Эта победа достигнута во всесоюзном социалистическом соревновании.

В строительном управлении № 9 работают подлинные мастера своего дела. Одну из бригад плотников возглавляет Борис Нагин. Этот коллектив, состоящий из 26 человек, сумел в рекордно-короткий срок построить школу-интернат на 320 учащихся. Сделано это благодаря правильной организации труда, уплотнению рабочего времени и применению прогрессивной аккордно-премиальной системы оплаты труда (прогрессивки). Школа построена за пятьдесят дней вместо 92 по норме.

В управлении много других передовиков производства. Лев Шапошников – бригадир комсомольско-молодёжного коллектива. Демобилизовавшись из Советской Армии, он приехал в Сургут и начал работать плотником. Скромный, добросовестный и исполнительный он скоро завоевал уважение молодёжи, и она признала его своим вожаком.

Бригада Шапошникова уже построила три общежития, сооружает восьми квартирный жилой дом. Высоких показателей в труде добиваются бригады Фёдора Аверкиева, Виктора Гаврилова, Ольги Арико и другие коллективы.

Особое внимание строители уделяют сооружению объектов пробной эксплуатации Западно-Сургутского нефтяного месторождения. Здесь проложено 24 километра нефтепровода, построены ёмкости для сбора нефти, осуществлены многие другие работы.

Строители постоянно внедряют в производство новую технику.

В Сургуте смонтирован первый передвижной кислородный завод. Его производительность – 136 баллонов кислорода в сутки.

Будущее города – это не только новые жилые кварталы. В ближайшее время железная и автомобильная дороги свяжут Сургут с Тюменью и другими городами нашей страны. В городе на Оби вырастет крупная ГРЭС, заводы, предприятия нефтехимии и другие объекты. Впереди много интересных дел. А сейчас строители ведут решительное наступление на тюменскую тайгу. Контуры нового города уже переходят с ватмана в нашу жизнь.

Фото из архива И. Захарова. Фундамент для первого дома в микрорайоне нефтяников