​Первые комсомольцы Югры

Первые молодежные организации на Обском Севере появились в Сургуте. Еще в 1918 году здесь образуется Социалистический Союз Молодежи (ССМ).

3 января 1920 года Сургутская группа РКП(б) поручила коммунисту Зырянову разработать план создания комсомольской организации. Первыми в нее вошли учащиеся высшего начального училища Ваня Кайдалов, Тая Яркова, Валя Конева, Пана Лихачёва, Миша Щепеткин. Организованно ячейка была оформлена 31 января 1920 года на митинге молодежи.

Из документальных записей следует, что условия работы первой комсомольской группы были исключительно трудные, отсутствовала всякая литература. Первый Тюменский губернский съезд комсомола отмечал плохое финансирование, когда «платные работники по четыре месяца не получали жалованья. В Сургуте и Березове – вообще не получали зарплаты и существовали за счет спектаклей».

В апреле 1920-го секретарем уездного бюро РКСМ был избран Иван Кайдалов. «… Активность работы начинает понемногу проявляться, — писал в своей докладной Кайдалов, — особенно легче стало работать, когда Казарцев привез программу и инструкции».

Главное место в деятельности первых комсомольцев Сургута занимал общественно-полезный труд. Характерна запись в протоколе комсомольского собрания от 24 апреля 1920 года. В ответ на призыв провести праздник 1 мая в «грандиозном общеполезном» труде решили: юношам – идти на разборку здания, чтобы из полученного материала построить летний театр; девушкам – украшать политический клуб.

Михаил Щепеткин – один из первых

комсомольских организаторов нашего города.

Все комсомольцы работали в учреждениях. В апреле десять из них были командированы на воскресник по просьбе партийной ячейки, десять человек было выделено для переписи детей от трех до восьми лет.

В мае сургутские комсомольцы избрали ответственного за экономическо-правовую работу, в июне создали кассу взаимопомощи. Были организованы специальный субботник «для поднятия хозяйства товарища, уезжающего на красной культлодке» и месячник по сбору кедровых шишек.

При союзе организовали политическую секцию, проводили митинги, читали лекции. Тема первой лекции – «Объяснение Устава, Программы и работы РКСМ». Летом члены секции поехали на красной лодке по деревням, где создавали школы грамотности, избы-читальни, кружки.

Работала драматическая секция – устраивались концерты и спектакли.

Большое значение имело тогда военно-патриотическое воспитание молодежи. Комсомольцы проводили военно-спортивные занятия. Собирали теплые вещи и подарки красноармейцам.

Драмкружок Сургутской комсомольской ячейки передал для помощи фронту выручку от спектаклей в размере 50037 рублей.

В то время, когда судьба республики решалась на Западном фронте, воевать с белополяками ушло 25 комсомольцев Сургута, с Врангелем – 15 человек.

Молодые активисты усилили работу на продовольственном фронте. Рассмотрели вопрос о продовольственном налоге. В конце года было вдвое увеличено число комсомольцев в комиссии помощи голодающим.

Вслед за сургутской, в уезде организовались Юганская, затем Ларьякская комсомольские ячейки. Также были созданы ячейки в деревнях Чегаскинская, Криволуцкая и другие.

26 августа 1920 года состоялся второй Сургутский съезд РКСМ. К этому времени в уезде было уже 140 комсомольцев в 12 ячейках.

… Вскоре первым комсомольцам Севера пришлось участвовать в кровавых событиях – подавлении крестьянского восстания, причины и суть которого сейчас переосмысливаются и переоцениваются историками.

Кстати, В нашем городе память о первых комсомольцах увековечена в улицах – Ивана Кайдалова и Михаила Щетёпеткина. Есть и проспект – Комсомольский. А на обелиске «Первым комсомольцам Сургута» высечены имена всех молодых активистов 20-х годов.

Фото из архива И. Захарова.

В апреле 1920-го года секретарем уездного бюро РКСМ был избран Иван Кайдалов. Убит бандитами в 1921 году (фото сверху).