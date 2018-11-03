​Мировая бойня 1914-1918-го. Сургутяне не поняли – радоваться или огорчаться

Согласно архивным данным, разразившаяся в июле 1914 года первая мировая война не внесла в устоявшуюся, лишенную неожиданностей жизнь сургутян каких-либо важных изменений. Но и мимо Сургута она не прошла – небольшая часть мужчин была призвана в армию. Семьи мобилизованных стали получать казённое пособие. Несколько оживилась деловая жизнь города, появились новые мастерские…

Страна, экономика которой была поражена кризисом, особенно в аграрной сфере, где энергичные антикризисные усилия Петра Столыпина натолкнулись в свое время на непреодолимую стену сопротивления, включившись в страшную войну невиданных в истории человечества масштабов, обрекла себя на испытание революционным взрывом.

В ходе событий, разыгравшихся в Петрограде в феврале 1917 года, рухнула еще недавно казавшаяся несокрушимой монархия. Впрочем, это поначалу не повлияло существенно на жизнь сургутян, многие из которых так и не поняли – радоваться им ошеломляющей вести или же огорчаться. Произошли, правда, некоторые изменения в системе власти – место упраздненного уездного исправника занял комиссар Временного правительства. Была разрешена деятельность не только общественных организаций, но и политических партий. В Сургуте, как и в других городах губернии (но гораздо позднее!), возник и Совет, возглавлявшийся представителями правительственного блока, то есть умеренными социалистами (социалистами-революционерами и меньшевиками), и не претендовавший на власть. Всеми делами по-прежнему занималась городская дума, состоявшая из авторитетных граждан.

Октябрьский переворот в Петрограде на жизнь в Сургуте сначала тоже особо не повлиял. Положение стало меняться в конце 1917 года, когда в город один за другим начали возвращаться солдаты-фронтовики. Но об этом – в следующий раз.

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