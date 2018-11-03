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​Мировая бойня 1914-1918-го. Сургутяне не поняли – радоваться или огорчаться

Согласно архивным данным, разразившаяся в июле 1914 года первая мировая война не внесла в устоявшуюся, лишенную неожиданностей жизнь сургутян каких-либо важных изменений. Но и мимо Сургута она не прошла – небольшая часть мужчин была призвана в армию. Семьи мобилизованных стали получать казённое пособие. Несколько оживилась деловая жизнь города, появились новые мастерские…

Страна, экономика которой была поражена кризисом, особенно в аграрной сфере, где энергичные антикризисные усилия Петра Столыпина натолкнулись в свое время на непреодолимую стену сопротивления, включившись в страшную войну невиданных в истории человечества масштабов, обрекла себя на испытание революционным взрывом.

В ходе событий, разыгравшихся в Петрограде в феврале 1917 года, рухнула еще недавно казавшаяся несокрушимой монархия. Впрочем, это поначалу не повлияло существенно на жизнь сургутян, многие из которых так и не поняли – радоваться им ошеломляющей вести или же огорчаться. Произошли, правда, некоторые изменения в системе власти – место упраздненного уездного исправника занял комиссар Временного правительства. Была разрешена деятельность не только общественных организаций, но и политических партий. В Сургуте, как и в других городах губернии (но гораздо позднее!), возник и Совет, возглавлявшийся представителями правительственного блока, то есть умеренными социалистами (социалистами-революционерами и меньшевиками), и не претендовавший на власть. Всеми делами по-прежнему занималась городская дума, состоявшая из авторитетных граждан.

Октябрьский переворот в Петрограде на жизнь в Сургуте сначала тоже особо не повлиял. Положение стало меняться в конце 1917 года, когда в город один за другим начали возвращаться солдаты-фронтовики. Но об этом – в следующий раз.

Фото: yandex.com


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03 ноября 2018 в 11:19, просмотров: 1964, комментариев: 3


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Комментарии:
альберт леонов
не нравится
04 ноября 2018 в 08:02
С точки зрения древней государственности Югры, не в самом передовые представляется Сургут. Возможно аморфность горожан передается из поколение в поколение е и аполитичность передала ь современному жителю города? Изменения в власти так же происходят, как и раньше
Маня
не нравится
04 ноября 2018 в 08:27
Тогда, возможно, территориальная отдаленность сказывалась.
Dochimacho
не нравится
04 ноября 2018 в 09:13
Безусловно, сказывалась отдаленность территории. Второе, сибиряки, в т.ч. сургутяне ВСЕГДА на порядок зажиточнее жили, чем жители центральной России, т.е. им перестройка страны и не нужна была, их все устраивало. своего рода у Сибири и Центральной России государство было одно, страны разные. Как и сегодня. Поэтому метрополии важно вымывать из территорий за Уралом материальные ценности и кадровый ресурс. Дабы чего, знаете ли.

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Мнения

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